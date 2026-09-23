Iz MasterChefa na vaš krožnik: kaneloni brez mesa, ki so sodnike pustili brez pripomb

V 14. oddaji MasterChef Slovenija so se tekmovalci spopadli s prav posebnim izzivom. Na pultih so jih pričakale znane mesne klasike, ki so jih morali v 90 minutah pripraviti v vegetarijanski različici. Pri tem ni bilo dovolj le izpustiti mesa – z videzom in okusom so se morali čim bolj približati originalu. Na pokušanje so se uvrstili le najbolj mamljivi krožniki, med njimi tudi Tjašini kaneloni s tofujem, lečo, bučko, korenčkom in mocarelo. Z nadevom ji je uspelo doseči prav tisto, kar so sodniki iskali – bogat okus, ob katerem mesa skorajda ne pogrešaš.

icon-expand Tjaša je z brezmesnim nadevom uspešno pretentala sodnike. FOTO: POP TV

Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

"Mi smo zelo veseli, ker si nas res pretentala s svojim nadevom. Čutim samo tisti bogat okus mesnega nadeva, ki pa ga ni," je Tjašo pohvalil Mojmir. Karim je kot piko na i izpostavil limono, ki je ocvrti jedi dodala potrebno kislino. "Fantastično," je sklenil. Navdušen je bil tudi Luka."Od zunaj hrustljavo, znotraj pa kremasto in okusno," je komentiral ter dodal, da bi bila takšna jed idealna tudi za slovenske šole, saj stremimo k temu, da bi jedli manj mesa.

icon-expand Tjaša je bila po odličnih komentarjih sodnikov upravičeno ponosna na svojo jed. FOTO: POP TV

"Zelo je bilo lepo slišati take komentarje in sem ponosna nase, da sem dostavila nekaj takega," je bila po pohvalah zadovoljna Tjaša. Čeprav je s kaneloni požela številne pohvale, je zmaga na koncu pripadla Tadeju, ki je sodnike navdušil z brezmesno musako in si priboril mesto na balkonu.

icon-expand Tjašini kaneloni so se uvrstili med najboljše krožnike izziva. FOTO: POP TV

Kako je Tjaši uspelo sodnike pretentati z nadevom brez mesa? Njen recept vas čaka v nadaljevanju.

Sestavine: Za palačinke: - 500 ml mleka - 3 jajca - sladkor po okusu - sol po okusu - malo pecilnega praška - približno 250 g moke Za nadev: - 1 šalotka - 1 korenček - 1 bučka - 1 strok česna - 2 rjava šampinjona - 100 g rdeče leče - 130 g tofuja - paradižnikova mezga - zmiksani pelati - zelenjavna osnova - sol in poper po okusu - mocarela Za paniranje in cvrtje: - moka - jajca - drobtine - olje za cvrtje Postopek priprave: Palačinke: V posodi zmešamo mleko, jajca, sladkor in sol. Dodamo pecilni prašek in moko ter z električnim mešalnikom na rahlo premešamo, da dobimo gladko maso. Segrejemo ponev, jo rahlo naoljimo in v njej spečemo tanke palačinke. Nadev: Najprej skuhamo rdečo lečo. Šalotko drobno sesekljamo in jo prepražimo. Dodamo nariban korenček in ga nekoliko popražimo. Nato dodamo še naribano in rahlo ožeto bučko ter nadaljujemo s praženjem. Primešamo narezane šampinjone in jih prepražimo. Dodamo česen in pražimo le toliko časa, da zadiši. Dodamo kuhano lečo, prilijemo malo zelenjavne osnove in vse skupaj še nekoliko popražimo. Primešamo paradižnikovo mezgo in pustimo, da se v ponvi nekoliko prepraži. Na koncu dodamo spasiran tofu in malo zmiksanih pelatov. Solimo in popramo po okusu ter odstavimo z ognja. Priprava kanelonov: Na palačinko razporedimo pripravljen nadev in na sredino položimo mocarelo. Palačinko zvijemo v kanelon. Kanelon najprej povaljamo v moki, nato v razžvrkljanem jajcu in na koncu še v drobtinah. Cvremo ga v olju, segretem na 170 stopinj Celzija, dokler ne postane zlato rjave barve.