Po odhodu iz MasterChefa Tilen razkriva recept za slasten sendvič

Tilen je že na začetku svoje MasterChef poti pokazal, da ima veliko kulinaričnega znanja. Pri izzivu, v katerem so morali tekmovalci prepoznati klasične jedi in jih nato tudi pripraviti, je pravilno prepoznal vseh osem jedi. V nadaljevanju večera je pripravil parmigiano z jajčevci in bazilikinim oljem ter si prislužil balkon.
To pa še zdaleč ni bil njegov edini uspešen trenutek. Pri Mystery Box izzivu je navdušil z medium rare steakom na pireju iz topinamburja, čičerike in tartufov ter omako iz goveje osnove, njegov ribji Wellington pa se je uvrstil med krožnike za pokušanje.
Posebej se je izkazal tudi pri skupinskem izzivu, v katerem so morali tekmovalci pripraviti tri različne jedi. Medtem ko so ostali kuhali v ekipah, se je Tilen naloge lotil popolnoma sam. Kot pravi "one man band" je vse tri jedi dokončal pred iztekom časa ter na koncu premagal vse skupine in se povzpel na balkon.
Od zahtevnih sestavin do TOP 10
Da mu zahtevnejše sestavine niso tuje, je pokazal tudi na morskem izločitvenem testu. Iz morskih ježkov je pripravil pappardelle z masleno žafranovo omako in češnjevimi paradižniki, njegov krožnik pa je sodnike najbolj navdušil. Pozneje je skupaj z Dominikom, Tjašo in Juretom sodeloval tudi pri skupinskem izzivu brez besed. Njihova svinjska ličnica z zeljem, pire krompirjem in jabolki je bila najboljša in ekipi prinesla mesto med najboljših deset tekmovalcev sezone.
Njegova pot se je nato nepričakovano zaključila pri izzivu z Dubaj čokolado. Tokrat mu sladice ni uspelo dokončati tako, kot si je zamislil, vendar en neuspešen izziv ne izbriše številnih uspešnih krožnikov, s katerimi je navdušil do takrat.
Za konec nekaj, kar bi z veseljem pripravili tudi doma
Po vseh tehnično zahtevnih izzivih smo Tilnu za konec dali precej bolj vsakdanjo nalogo: iz preprostih sestavin pripraviti sendvič, ki pa mora imeti dovolj značaja, da si ga zapomnimo. Nastal je topljeni tunin sendvič s sirom President Jošt, v katerem se povežejo hrustljava popečena žemlja, svež in kremast tunin labneh ter ravno prav stopljen sir.
Prav sir je tista sestavina, zaradi katere klasičen tunin sendvič dobi nekoliko bolj razvajajočo podobo. Jošt se lepo poda v tople sendviče, saj z mehko, stopljeno teksturo poveže nadev in kruh ter jedi doda polnejši okus.
Topljeni tunin sendvič s sirom Jošt
Sestavine
Za tunin labneh:
- 430 g Mu Authentikos grškega tipa jogurta
- 5 g soli
- 100 g tune iz konzerve, odcejene
- žlice drobno sesekljanih kaper
- 1 žlička drobno sesekljane lupine konzervirane limone ali lupina sveže limone
- po želji sok limone
- kumare, olupljene in narezane na majhne kocke
- 1 steblo zelene, drobno sesekljano
- 1–2 stroka česna, drobno sesekljana
- nekaj listov sveže mete, origana in rožmarina
- poper po okusu
Za sendvič:
- 50 g sira President Jošt
- 1 žlica Mu masla
- žemlja
- mešana solata, na primer rukola in špinača
Priprava
Grški jogurt zmešamo s soljo in ga preložimo na čisto kuhinjsko krpo, nameščeno v cedilu nad posodo. Pokrijemo in čez noč pustimo v hladilniku, da se dobro odcedi.
Naslednji dan zgoščeni jogurt oziroma labneh postrgamo iz krpe ter mu dodamo odcejeno tuno, kapre, limonino lupino, po želji limonin sok, kumaro, zeleno, česen in drobno sesekljana zelišča. Dobro premešamo in po okusu popopramo.
Žemljo prerežemo na pol in obe polovici popečemo na maslu. Na spodnjo polovico razporedimo nariban sir Jošt in ga segrevamo toliko časa, da se lepo stopi.
Na topljeni sir dodamo zvrhano žlico tuninega labneha in nekaj listov rukole oziroma špinače. Pokrijemo z drugo polovico žemlje in sendvič postrežemo še topel.
Ko glavno razliko naredi stopljen sir
Dober sendvič pogosto ne potrebuje dolgega seznama nenavadnih sestavin. Veliko lahko naredimo že s kombinacijo različnih tekstur: hrustljavega kruha, svežega nadeva in kremaste sestavine, ki vse skupaj poveže. V Tilnovem receptu to vlogo prevzame sir President Jošt.
Ko ga razporedimo po še topli popečeni žemlji in pustimo, da se stopi, postane mehak in kremast ter ustvari prijeten kontrast svežemu tuninemu nadevu. Tunin labneh lahko pripravimo že dan prej, zato je končno sestavljanje sendviča zelo hitro. Tik pred postrežbo moramo popeči le kruh, stopiti sir Jošt in dodati preostale sestavine. Prav zato je recept primeren tako za nekoliko drugačno kosilo kot za hitro večerjo ali sproščen obrok ob koncu tedna.
Tilen je v MasterChef kuhinji pokazal, da zna poseči po zahtevnih tehnikah in neobičajnih sestavinah, njegov zadnji recept pa dokazuje, da je lahko dobra kuharska ideja tudi zelo preprosta. Tilen, hvala za vse odlične krožnike in veliko sreče na nadaljnji kulinarični poti. Naj bo na njej še veliko pogumnih idej, dobrih okusov in jedi, na katere boš ponosen.
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