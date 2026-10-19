Po odhodu iz MasterChefa Tilen razkriva recept za slasten sendvič

Tilen je že na začetku svoje MasterChef poti pokazal, da ima veliko kulinaričnega znanja. Pri izzivu, v katerem so morali tekmovalci prepoznati klasične jedi in jih nato tudi pripraviti, je pravilno prepoznal vseh osem jedi. V nadaljevanju večera je pripravil parmigiano z jajčevci in bazilikinim oljem ter si prislužil balkon. To pa še zdaleč ni bil njegov edini uspešen trenutek. Pri Mystery Box izzivu je navdušil z medium rare steakom na pireju iz topinamburja, čičerike in tartufov ter omako iz goveje osnove, njegov ribji Wellington pa se je uvrstil med krožnike za pokušanje. Posebej se je izkazal tudi pri skupinskem izzivu, v katerem so morali tekmovalci pripraviti tri različne jedi. Medtem ko so ostali kuhali v ekipah, se je Tilen naloge lotil popolnoma sam. Kot pravi "one man band" je vse tri jedi dokončal pred iztekom časa ter na koncu premagal vse skupine in se povzpel na balkon.

Od zahtevnih sestavin do TOP 10

Da mu zahtevnejše sestavine niso tuje, je pokazal tudi na morskem izločitvenem testu. Iz morskih ježkov je pripravil pappardelle z masleno žafranovo omako in češnjevimi paradižniki, njegov krožnik pa je sodnike najbolj navdušil. Pozneje je skupaj z Dominikom, Tjašo in Juretom sodeloval tudi pri skupinskem izzivu brez besed. Njihova svinjska ličnica z zeljem, pire krompirjem in jabolki je bila najboljša in ekipi prinesla mesto med najboljših deset tekmovalcev sezone. Njegova pot se je nato nepričakovano zaključila pri izzivu z Dubaj čokolado. Tokrat mu sladice ni uspelo dokončati tako, kot si je zamislil, vendar en neuspešen izziv ne izbriše številnih uspešnih krožnikov, s katerimi je navdušil do takrat.

icon-expand Tilnova pot se je nepričakovano zaključila FOTO: POP TV

Za konec nekaj, kar bi z veseljem pripravili tudi doma

Po vseh tehnično zahtevnih izzivih smo Tilnu za konec dali precej bolj vsakdanjo nalogo: iz preprostih sestavin pripraviti sendvič, ki pa mora imeti dovolj značaja, da si ga zapomnimo. Nastal je topljeni tunin sendvič s sirom President Jošt, v katerem se povežejo hrustljava popečena žemlja, svež in kremast tunin labneh ter ravno prav stopljen sir. Prav sir je tista sestavina, zaradi katere klasičen tunin sendvič dobi nekoliko bolj razvajajočo podobo. Jošt se lepo poda v tople sendviče, saj z mehko, stopljeno teksturo poveže nadev in kruh ter jedi doda polnejši okus.

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Znamka Jošt ponuja več vrst sirov za različne priložnosti: od klasičnih poltrdih sirov in rezin za sendviče do dimljenih, lahkih in drugih različic. Za takšen recept pa je bistveno predvsem to, da se sir ob segrevanju lepo stopi in postane tisti element, zaradi katerega je sendvič najboljši še topel.

Topljeni tunin sendvič s sirom Jošt Sestavine Za tunin labneh: - 430 g Mu Authentikos grškega tipa jogurta - 5 g soli - 100 g tune iz konzerve, odcejene - žlice drobno sesekljanih kaper - 1 žlička drobno sesekljane lupine konzervirane limone ali lupina sveže limone - po želji sok limone - kumare, olupljene in narezane na majhne kocke - 1 steblo zelene, drobno sesekljano - 1–2 stroka česna, drobno sesekljana - nekaj listov sveže mete, origana in rožmarina - poper po okusu Za sendvič: - 50 g sira President Jošt - 1 žlica Mu masla - žemlja - mešana solata, na primer rukola in špinača Priprava Grški jogurt zmešamo s soljo in ga preložimo na čisto kuhinjsko krpo, nameščeno v cedilu nad posodo. Pokrijemo in čez noč pustimo v hladilniku, da se dobro odcedi. Naslednji dan zgoščeni jogurt oziroma labneh postrgamo iz krpe ter mu dodamo odcejeno tuno, kapre, limonino lupino, po želji limonin sok, kumaro, zeleno, česen in drobno sesekljana zelišča. Dobro premešamo in po okusu popopramo. Žemljo prerežemo na pol in obe polovici popečemo na maslu. Na spodnjo polovico razporedimo nariban sir Jošt in ga segrevamo toliko časa, da se lepo stopi. Na topljeni sir dodamo zvrhano žlico tuninega labneha in nekaj listov rukole oziroma špinače. Pokrijemo z drugo polovico žemlje in sendvič postrežemo še topel.

icon-expand Topljeni tunin sendvič s sirom Jošt FOTO: Shutterstock

Ko glavno razliko naredi stopljen sir