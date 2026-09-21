V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal

V MasterChefu je tokrat dišalo po kruhu, a izziv še zdaleč ni bil preprost. Tekmovalci so se razdelili v štiri skupine in morali v 100 minutah pripraviti tri jedi, v katerih so uporabili toast, vlečeno testo in star kruh. Prav posebno nalogo pa je dobil Tilen, ki je moral kuhati povsem sam. Ker je bil v prejšnjem izzivu izbran za najboljšega kuharja, je tudi dobil nalogo, da tekmovalce razdeli v skupine.

icon-expand Tilen je v tokratni epizodi dokazal, da je resnično močan tekmec. FOTO: POP TV

Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

Rdečo skupino so sestavljali Tadej, Daniela in Ian, modro Ajda, Gregor in Gulnaz, rumeno Dominik, Tanja in Karin, zeleno pa Anna, Tjaša in Jure. Vsak član skupine je bil odgovoren za eno jed, tekmovalci pa so si morali sami razporediti čas. Če skupini ne bi uspelo pravočasno pripraviti vseh treh krožnikov, se sploh ne bi uvrstila na pokušanje.

icon-expand V tokratnem izzivu so morali tekmovalci iz preprostih sestavin ustvariti dovršene krožnike. FOTO: POP TV

Tilen sam proti vsem

Medtem ko so se preostali tekmovalci zanašali na svoje sotekmovalce, je moral Tilen vseh 100 minut organizirati sam. Pripravil je tri povsem različne jedi, pri tem pa pokazal tudi precejšnjo mero samozavesti, saj je kuhanje zaključil kar šest minut pred iztekom časa. Za prvo jed je toast spremenil v raviole, ki jih je napolnil z rikoto, kraško panceto in tartufi ter postregel z omako iz tartufov.

Karima je navdušila predvsem izvirna uporaba sicer povsem vsakdanje sestavine. "Fantastična ideja za uporabo toasta, nekaj, česar še nisem videl na tak način," je komentiral in pohvalil tudi zmerno uporabo tartufov. Mojmir se je strinjal, da je bila ideja odlična, vendar se mu je jed zdela nekoliko pretežka.

icon-expand Tilen je sodnike navdušil z izvirno uporabo toasta. FOTO: POP TV

Z drugo jedjo jih je odpeljal v Grčijo

Iz vlečenega testa je Tilen pripravil spanakopito s špinačo in feta sirom ter jo dopolnil s tzatzikijem. Jed je Luko spomnila na letošnje potovanje po Grčiji, Karim pa je pohvalil razmerje med špinačo in feto ter predvsem način priprave tzatzikija. Všeč mu je bilo, da je Tilen kumaro narezal na kocke, zaradi česar je ostala hrustljava, omaka pa ni postala preveč tekoča. "Lepo je pripravljeno. Bravo, Tilen!" mu je dejal.

icon-expand Njegova druga jed je bila spanakopita s špinačo, feta sirom in tzatzikijem. FOTO: POP TV

Za konec še italijanska klasika

Pri tretjem krožniku je Tilen star kruh uporabil za pripravo drobtin, ki jih je vključil v orecchiette s čilijem in čebulo. "Tilen, zelo dobra pašta," je ocenil Mojmir in pohvalil rahlo ter lepo oblikovano testenino in hrustljavi element na krožniku. Karim pa je ob nekoliko pikantnejšem okusu priznal: "Moram priznati, da 'švasa', ampak testenina je fantastična."

icon-expand Za tretjo jed je Tilen pripravil orecchiette s čilijem, čebulo in krušnimi drobtinami. FOTO: POP TV

Tilen je bil po končanem pokušanju zadovoljen predvsem zato, ker so sodniki prepoznali njegov trud. "Jaz sem danes res vložil vso svojo italijansko dušo in srce in mi veliko pomeni, da je na koncu izpadlo tako, kot sem si želel. Da so sodniki prepoznali trud," je povedal. Čeprav so se na pokušanje na koncu uspešno uvrstile vse štiri skupine, se je glavni boj za zmago odvil med Tilnom in modro skupino.

icon-expand Tilen je dokazal, da je eden največjih konkurentov v letošnji sezoni MasterChefa. FOTO: POP TV

Odločila je prav prva jed oziroma uporaba toasta. Sodniki so zmago namenili Tilnu, ki je tako še enkrat upravičil naziv najboljšega kuharja prejšnjega izziva in si priboril mesto na balkonu. "Vau, navdušen sem, vesel sem. Še en teden sem rešen. Mislim, da sem se dovolj nakuhal danes in se lahko malo odpočijem," je po zmagi povedal Tilen.

Pripravite Tilnove zmagovalne jedi tudi doma

Tilen je sodnike prepričal s tremi povsem različnimi načini uporabe kruha. Če bi njegove jedi radi poustvarili tudi sami, spodaj najdete recepte za vse tri krožnike.

icon-expand Raviol iz toasta. FOTO: POP TV

1. Toastov "raviol" s tartufovo omako

Sestavine: - 2 rezini toasta - 1 žlica rikote - za palec kraške pancete - 1 jajce - poper - tartufata, tartufovo olje in rezina svežega tartufa - parmezan - 1 dl smetane Postopek: V posodici zmešamo rikoto in kraško panceto, ki smo jo narezali na drobne koščke in popekli v ponvi. Toast namočimo v razžvrkljano in rahlo popoprano jajce. Na sredino ene rezine položimo žličko nadeva, ki jo pokrijemo z drugo rezino toasta, ki smo jo prav tako namočili v jajce. Toast na obeh straneh popečemo na maščobi, ki jo je spustila panceta, da dobi lepo rjavo barvo. Z modelčkom iz toasta izrežemo raviol in ga serviramo. V kozici segrejemo smetano, vanjo naribamo malo parmezana, dodamo tartufato in vse skupaj premešamo. Na 'raviol' položimo svež tartuf, pokapamo s tartufovim oljem, naribamo še malo parmezana in prelijemo s tartufovo omako.

2. Spanakopita s tzatzikijem

Sestavine: - 3 listi vlečenega testa - olivno olje - 2 pesti špinače - feta sir - rikota - 1 dl smetane - 1 jajce - grški jogurt - 1 strok česna - 1/3 kumare - nekaj listov sveže mete - 1/2 žličke kopra - 1 limona Postopek: Vsak list vlečenega testa s čopičem dobro premažemo z oljem in položimo v manjši pekač tako, da testo nagubamo. Zmešamo nadrobljeno feto, rikoto, smetano, jajce in špinačo ter zmes vlijemo na testo. Na vrh lahko nadrobimo še nekaj testa in pokapamo z oljem. Pečemo pri 180 stopinjah Celzija približno 30 minut oziroma dokler zgornja plast testa lepo ne porjavi. Medtem pripravimo tzatziki. Česen drobno nasekljamo in ga skupaj z žlico olivnega olja dodamo grškemu jogurtu. Dodamo olupljeno kumaro, ki smo ji odstranili semena in jo narezali na manjše kocke, narezane lističe mete, koper in malo naribane limonine lupinice. Vse skupaj dobro premešamo in postrežemo ob spanakopiti.

3. Orecchiette po kalabrijsko

Sestavine - 70 g krušnih drobtin - 50 g semoline - 50 ml vode - 1/2 čilija - olivno olje - 1 strok česna - sol

Postopek

Zmešamo 50 g krušnih drobtin, 50 g semoline in 50 ml vode ter vse skupaj pregnetemo v čvrsto testo, ki se ne sme lepiti. Če je na otip preveč kompaktno, dodamo malo vode, če se lepi, pa dodamo še malo semoline. Testo oblikujemo v kroglico, zavijemo v folijo in damo za 15 minut počivati v hladilnik. Ko je testo dovolj počivalo, ga razvaljamo v dolg svaljek debeline približno 0,5 cm in z nožem narežemo na približno 0,5 cm dolge koščke. Z nožem pritisnemo na vsak košček, da se rahlo splošči in v sredini nastane zareza, nato pa testenino spodvihamo na drugi strani, da se razpre čez zarezo in dobi obliko ušesa. Tako pripravimo približno 30 do 40 orecchiett, ki jih nežno pomokamo, da se dodatno izsušijo. Testenine skuhamo v dobro osoljenem kropu. Ko priplavajo na površje, jih kuhamo še približno minuto. V ponvi na olivnem olju popražimo nasekljan česen in čili ter preostanek krušnih drobtin. Dodamo kuhane orecchiette in vse skupaj dobro premešamo.