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Sodniki so Tilnov krožnik pospremili s številnimi pohvalami.
MasterChef

Nenavadno sestavino spremenil v zmagovalni krožnik: Tilen navdušil v MasterChefu

Morske ježke je Tilen združil z domačimi pappardellami, žafranom, maslom in češnjevimi paradižniki ter ustvaril krožnik, ki je navdušil vse tri sodnike. Preverite njegov recept in ugotovite, kako lahko to zahtevno morsko sestavino pripravite na nekoliko drugačen način.

M.S.
01. 10. 2026 21.00
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Kuhinja MasterChefa Slovenija se je tokrat spremenila v pravo bojno polje. Izločitveni test je tekmovalce postavil pred eno največjih preizkušenj doslej, saj so jih na mizah pričakale zahtevne morske sestavine – od morskih ježkov in ribjih glav do moscardinov in školjk nožnic. 

Na izločitvenem testu so kuhali Gregor, Tilen, Gulnaz, Karin in Tadej, ki je imel v rokah tudi imuniteto. Tokrat so imeli pomembno vlogo tekmovalci na balkonu, saj so odločili, s katero morsko sestavino se bo spopadel vsak izmed peterice.

Tekmovalci so se na izločitvenem testu spopadli z zahtevnimi morskimi sestavinami.
Tekmovalci so se na izločitvenem testu spopadli z zahtevnimi morskimi sestavinami. FOTO: POP TV
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Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

Gregor je dobil sipo, Tilnu so namenili morske ježke, Gulnaz je morala ustvarjati z ribjimi glavami in kostmi, Karin je dobila moscardine, Tadej pa školjke nožnice. Slednji je tik pred koncem kuhanja izkoristil svojo imuniteto in se tako rešil izločitve.

Kuhinja MasterChefa se je spremenila v pravo morsko bojno polje.
Kuhinja MasterChefa se je spremenila v pravo morsko bojno polje. FOTO: POP TV

Tilen je z morskimi ježki zadel v polno

Med preostalimi tekmovalci je na pokušanju najbolj navdušil Tilen, ki je pripravil pappardelle z morskimi ježki, maslom, žafranom in češnjevimi paradižniki. Njegov krožnik je prepričal vse tri sodnike.

Sodniki so Tilnov krožnik pospremili s številnimi pohvalami.
Sodniki so Tilnov krožnik pospremili s številnimi pohvalami. FOTO: POP TV
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"Dobro je, res je dobro. Glih prav žafrana, glih prav maslenosti. Na vrhu so tej ježki, ki naredijo jed, omaka fenomenalna, ne pretirana, še bi jedu in še bi jedu," je njegov krožnik pohvalil Mojmir Šiftar. Navdušen je bil tudi Luka Jezeršek, ki je izpostavil drzno uporabo paradižnika: "Čestitke za pogum, da si zraven dal paradižnik, ki ni s svojo kislino naredil napake v tem krožniku, ampak ga je povzdignil." Karim Merdjadi pa je Tilnu dejal: "Ti si današnjo nalogo razumel tako, kot jo je potrebno razumeti. Naredil si svojo domačo nalogo."

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Pohvale so Tilnu pomenile veliko. "Moram reči, da mi kar laska, spet se mi je samozavest dvignila. Vseeno se počutim tukaj kot nek zastopnik Primorske in Italije po svoje in Mediterana. Tako da sem zelo vesel in počaščen, da sem dobil to sestavino in da sem jo pravilno pripravil in dvignil na MasterChef nivo," je povedal po uspešni pokušini.

Pohvale sodnikov so Tilnu narisale nasmeh na obraz.
Pohvale sodnikov so Tilnu narisale nasmeh na obraz. FOTO: POP TV
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Karin se je poslovila od MasterChefa

Medtem ko je Tilen pripravil najboljši krožnik izločitvenega testa, se je tekmovanje končalo za Karin. Že po komentarjih sodnikov je slutila, kakšna usoda jo čaka. "Saj sem pričakovala, glede na komentarje sem že vedela, kaj bo. Iskreno sem vedela, da ni dobro in da grem domov. Še zmeraj bi rada bila notri, pa ne morem biti. Potrudila sem se, ampak nisem odpravila napak, za katere sem vedela, da jih delam," je povedala ob slovesu.

Karin se je po zahtevnem izzivu poslovila od MasterChefa Slovenija.
Karin se je po zahtevnem izzivu poslovila od MasterChefa Slovenija. FOTO: POP TV
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Pripravite Tilnove pappardelle z morskimi ježki

Tilen je z zahtevno morsko sestavino pripravil najboljši krožnik večera in si prislužil številne pohvale sodnikov. Če bi radi njegove pappardelle z morskimi ježki, maslom, žafranom in češnjevimi paradižniki pripravili tudi sami, vas v nadaljevanju čaka njegov recept.

Sestavine:

- 3 morski ježki

- 2 pesti češnjevega paradižnika

- 1 strok česna

- olivno olje

- 1 čajna žlička sladkorja

- sol

- malo žafrana

- malo mleka

- 1 žlica masla

- 100 g bele pšenične moke

- 1 jajce

Postopek priprave:

Morske ježke previdno zarežemo in iz njih odstranimo rumeno drobovino, ki jo pazljivo očistimo vseh nečistoč.

Žafran namočimo v malo mleka. 

Moko in jajce zgnetemo v testo, ki ga zavijemo v folijo za živila in za 10 minut postavimo v hladilnik. 

Medtem na olivnem olju popražimo strok česna. Ko zadiši, dodamo prepolovljene češnjeve paradižnike in čajno žličko sladkorja. Prepražimo, nato dodamo žlico masla in mleko z žafranom.

Testo za testenine na tanko razvaljamo in narežemo na približno 1,5 centimetra široke trakove. Pappardelle nekaj minut kuhamo v osoljenem kropu, dokler niso kuhane. 

Omaki dodamo malo vode, v kateri so se kuhale testenine, nato pa še očiščene morske ježke. Nekaj jih prihranimo za serviranje. Dodamo kuhane pappardelle, vse skupaj dobro premešamo in po potrebi dodatno solimo. 

Pappardelle serviramo na krožnik in jed zaključimo s preostalimi surovimi morskimi ježki.

Masterchef Slovenija
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MasterChef Slovenija pappardelle z morskimi ježki Tilen MasterChef recept za testenine morski ježki priprava 12. sezona recept Tilen oddaje POP TV
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