Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni

V MasterChefu so tekmovalci tokrat kuhali v parih, ki so jih določili sodniki. Za pripravo slovenske jedi so imeli na voljo 100 minut, sestavine pa so si morali priboriti na posebni dražbi, kjer so namesto z denarjem plačevali s časom.

Tilen in Tanja z idrijskimi žlikrofi navdušila sodnike MasterChefa

V enem od parov sta bila združena Tilen Zonta in Tanja Rajar, ki sta se odločila za nekoliko drznejšo različico slovenske klasike. Pripravila sta idrijske žlikrofe, ki sta jih postregla z gobovo omako, gobovo kremo, pljučno pečenko in hruškami v vinu ter s svojim bogatim krožnikom navdušila sodnike.

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"Zelo lep, bogat krožnik, popolno pečen steak," je njuno jed pohvalil Karim Merdjadi in dodal, da bi takšno jed brez težav postregli tudi v gostilni nekoliko višjega nivoja. Luka Jezeršek je izpostavil predvsem premišljeno uporabo sestavin in dobro taktiko na dražbi. Pohvalil je bogato polnjene žlikrofe ter omako in kremo, ki sta po njegovem mnenju dobro delovali tudi kot samostojni komponenti. "Nista se zagnala kot svinja v buče," je pripomnil in poudaril, da sta se držala prvotnega načrta.

Nad okusi je bil navdušen tudi Mojmir Šiftar, ki je jed slikovito opisal: "Ne da sem v Idriji, ampak sem v kočevskem gozdu, kjer čutim vse gobe, ki rastejo tam notri." Posebej je pohvalil dodatek hruške, ki je po njegovem mnenju odlično povezala vse okuse. Kljub temu je opozoril na nekoliko predebelo testo žlikrofov, ki bi lahko zaradi načina serviranja postalo žvečljivo. Tilen in Tanja sta tako dokazala, da je poleg kuharskega znanja za uspeh pomembno tudi dobro sodelovanje. Luka Jezeršek je njun nastop označil kar za definicijo kuhanja v paru.

Bi tudi vi pripravili idrijske žlikrofe na nekoliko drugačen način?

Tilen in Tanja sta tradicionalno slovensko jed nadgradila z bogatimi okusi gob, sočno pljučno pečenko in hruškami v vinu. Na dnu članka vas čaka celoten recept, s katerim lahko njuno MasterChef kreacijo poustvarite tudi v domači kuhinji.

Idrijski žlikrofi in pljučna pečenka

Sestavine: - 5 srednje velikih krompirjev - 1 žlica majarona - 1 žlica ocvirkove masti - 500 g moke - 2 jajci - 1 žlica olja - 2 dl vode - file pljučne pečenke - suhe gobe - sol in poper Postopek priprave: Krompir olupimo, narežemo na kocke in skuhamo v osoljeni vodi do mehkega. Nato ga pretlačimo in ohladimo. Ohlajen krompir začinimo z majaronom, polovico žličke soli in prepraženimi ocvirki. Iz mase oblikujemo majhne kroglice s premerom približno 1 cm. V moko naredimo jamico, vanjo ubijemo jajci in ju razžvrkljamo. Dodamo olje in vodo ter zgnetemo kompaktno testo, ki ga pustimo počivati približno 30 minut. Testo razvaljamo na debelino 2–3 mm in oblikujemo žepke. V vsakega položimo krompirjev nadev, ga zapremo in rahlo pomokamo. Žlikrofe kuhamo v osoljenem kropu. Ko priplavajo na površje, jih kuhamo še približno pet minut, nato jih odstranimo iz vode. Pljučno pečenko popečemo v ponvi, da dobi lepo karamelizirano skorjico. Suhe gobe zmeljemo v droben prah in jih začinimo s poprom. V mešanici povaljamo pečenko, jo zavijemo v aluminijasto folijo in postavimo v pečico, kjer jo pečemo do želene stopnje pečenosti. Pečeno meso pustimo počivati vsaj 10 minut, preden ga narežemo in postrežemo.

Gobova omaka

Sestavine: - 300 g mešanih gob (jurčki, lisičke, beli in rjavi šampinjoni, bukovi ostrigarji) - 150 g čebule - 4 stroki česna - 0,5 dl belega vina - 2,5 dl govejega fonda - 100 g masla - olivno olje - sol in poper Postopek priprave: Čebulo in česen drobno sesekljamo, gobe pa narežemo na tanke rezine. Na olivnem olju najprej prepražimo čebulo, dodamo česen in nazadnje še gobe. Vse skupaj popražimo, zalijemo z belim vinom in nekoliko pokuhamo. Prilijemo goveji fond in kuhamo približno 10 minut. Omako precedimo v kozico in jo reduciramo do želene gostote. Na koncu vmešamo maslo ter začinimo s soljo in poprom. Precejene gobe prihranimo za pripravo gobove kreme.

Gobova krema

Sestavine: - gobe, ki so ostale od priprave omake - 100 g masla - 50 g sladke smetane - 150 g maskarponeja - sol - poper Postopek priprave: Popečene gobe, ki so ostale od priprave gobove omake, stresemo v mešalnik. Dodamo sladko smetano, maslo, maskarpone ter sol in poper. Vse skupaj zmiksamo, dokler ne dobimo gladke, svilnate kreme.

Hruške v rdečem vinu

Sestavine: - 1 hruška - 1,2 l rdečega vina - 6 nageljnovih žbic - 3 zvezdasti janeži Postopek priprave: Hruško olupimo in narežemo na približno 0,5 cm velike kocke. V kozico vlijemo rdeče vino, dodamo nageljnove žbice, zvezdasti janež in narezano hruško. Na nizkem ognju kuhamo približno osem minut oziroma toliko časa, da so koščki hruške še nekoliko čvrsti na ugriz. Hruške precedimo in jih prihranimo za serviranje.

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