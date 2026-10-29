Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma

Na videz povsem običajen mystery box izziv je tekmovalcem MasterChef Slovenija tokrat pripravil številna presenečenja. Kot so izvedeli tekom izziva, ni šlo za samo enega, ampak kar tri mystery boxe, ki so bili postavljeni kot plasti ruske babuške in vsak je skrival nekaj novega. Prvi jim je razkril osnovne sestavine - račje prsi, črna redkev, šitake, miso pasta, traminc in kombu alge. Po 15 minutah so lahko odkrili drugi mystery box, s katerim so dobili vstop v trgovino za eno minuto. Tretji mystery box pa jim je razkril nepričakovano vsebino - črn predpasnik , ki jim je dal vedeti, da se bodo po koncu izziva poslovili od enega tekmovalca .

Nepričakovani preobrati so hitro pokazali, kako pomembni so dobra ideja, premišljene odločitve in iznajdljivost v kuhinji. Čeprav je izziv vsem tekmovalcem povzročil kar nekaj preglavic, se je večina odlično odrezala. Največ težav pa je imel Ian , ki je pripravil račje ražnjiče s cvetačnim pirejem. Sodnike njegova jed ni navdušila, saj je bilo nežno račje meso preveč pečeno in posledično tudi presuho. " Meni ta izkušnja pomeni vse na svetu. Najbolj cenim prijateljstva in ljubezen, in tega sem bil jaz toliko deležen v tem tekmovanju, da to težko opišem z besedami. Mislim, da je tudi zelo pomebno, da se v življenju nikoli ne nehamo učiti in da vedno izstopamo iz cone udobja. In točno to je bil MasterChef zame ," je dejal Ian, ki se je moral z najslabše pripravljenim krožnikom posloviti od nadaljnjega tekmovanja.

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Na izzivu je sodnike s svojim krožnikom še posebej navdušila Tanja , ki je pripravila odlično kombinacijo račke in hruške . Sodniki niso skrivali navdušenja nad usklajenostjo okusov. Mojmir Šiftar je poudaril, da je prav hruška tista, ki poveže celoten krožnik, s čimer se je strinjal tudi Karim Merdjadi , ki je izpostavil zgolj to, da bi si na krožniku celo želel še malo več hruške. Luka Jezeršek pa je pohvalil popolno ravnovesje sladkih in kislih okusov.

"Počutim se olajšano, uspelo mi je," je po uspešno opravljenem izzivu povedala Tanja, ki ji pohvale sodnikov pomenijo pomembno potrditev, da je skozi tekmovanje napredovala in pridobila samozavest v kuhinji. Njen krožnik je bil dokaz, da zna tudi pod pritiskom premišljeno združevati sestavine in ustvarjati zanimive kombinacije okusov. Tokrat ji je uspelo pripraviti jed, pri kateri je vsaka sestavina odigrala svojo vlogo, končni rezultat pa je prepričal tudi zahtevne sodnike.

Račja prsa za nekaj minut postavimo v zamrzovalnik, da se koža nekoliko učvrsti. Nato jo z ostrim nožem zarežemo v križnem vzorcu, tako da nastanejo približno 0,5 cm veliki kvadratki. Meso začinimo s soljo, poprom in naribanim ingverjem.

Prsa položimo v vročo ponev z malo olja, najprej s kožo navzdol, in jih popečemo na obeh straneh. Nato vanje vstavimo kuhinjski termometer in jih prestavimo v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija. Pečemo, dokler središčna temperatura mesa ne doseže 54 stopinj Celzija. Pečena prsa vzamemo iz pečice in jih pustimo počivati na rešetki približno 10 minut.

Šalotki drobno nasekljamo in ju na malo maščobe prepražimo. Dodamo narezane gobe in pražimo, da se lepo zmehčajo. Del prepraženih gob prihranimo za pripravo omake. Preostale gobe zalijemo z malo osnove iz kombu alg in jih na kratko podušimo. Iz moke in mleka pripravimo bešamel, v katerega vmešamo prepražene gobe. Dodamo miso pasto in vse skupaj s paličnim mešalnikom zmešamo v gladko, kremasto zmes.

Kombu alge namočimo v vodi, nato jih skupaj s prihranjenimi prepraženimi gobami pristavimo na ogenj. Kuhamo približno 10 minut, dodamo miso pasto in mešamo, da se popolnoma raztopi. Tekočino precedimo in jo kuhamo, da se nekoliko zgosti oziroma reducira. Na koncu v omako vmešamo še kocko masla, da postane svilnata in sijoča. Suhe kombu alge v mlinčku zmeljemo v fin prah.

Črno redkev z mandolino narežemo na zelo tanke rezine. Kis, vodo in sladkor segrejemo do vretja, nato z vročo mešanico prelijemo rezine redkve. Pustimo jih stati, da se okisajo. Tanke rezine črne redkve oblikujemo v manjše trikotnike in jih ocvremo v vročem olju, da postanejo zlato rjave in hrustljave. Odložimo jih na papirnato brisačo, da se odcedi odvečna maščoba.

Hruško olupimo in narežemo na manjše kocke. Na hitro jih popražimo, zalijemo z belim vinom in dodamo ščepec naribanega ingverja. Kuhamo, da se hruška zmehča, nato jo s paličnim mešalnikom zmešamo v gladek pire. Na krožnik najprej položimo gobovo kremo in jo oblikujemo v solzico. Na sredini naredimo manjšo vdolbinico, v katero vlijemo omako iz kombu alg, gob in miso paste. Na omako položimo rezine pečenih račjih prsi. Ob strani razporedimo okisano črno redkev, med rezine račke pa dodamo hrustljav čips in hruškov pire. Jed okrasimo z mikrozelenjem in jo na koncu posujemo še s prahom iz suhih kombu alg.