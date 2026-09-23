Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma

V MasterChefu je bil tokrat v ospredju Mystery Box izziv , na katerem se je pomerilo 11 tekmovalcev. Tadej in Tilen sta dogajanje spremljala z balkona, preostale pa je pod skrivnostno škatlo čakala ena sama sestavina – oreh.

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Prav oreh je moral postati zvezda njihovih krožnikov, pri pripravi jedi pa so morali tekmovalci čim bolje izkoristiti osnovni nabor sestavin. Dodatno prednost so dobili le trije, ki so lahko za dve minuti obiskali trgovino in izbrali sestavine, s katerimi so nadgradili svojo jed. Kdo je dobil to priložnost, sta določila Tilen in Tadej.

Tokrat nista kuhala, a sta imela v rokah pomembno odločitev, ki je lahko tekmovalcem spremenila potek izziva.

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Prednost, ki sta ji jo podelila Tilen in Tadej, je odlično izkoristila Tanja , ki se je odločila za slovensko klasiko in pripravila orehove štruklje . Orehov nadev je obogatila z rumom in limono, štruklje pa postregla z vaniljevo omako ter karameliziranimi orehi s cimetom.

Njen krožnik je navdušil vse tri sodnike. Karim je pohvalil predvsem ravnovesje okusov in količino ruma: "Imaš fantastično okusno omako in zelo okusne orehove štruklje, kjer je oreh nedvomno kralj na krožniku. Tanja, jaz sem izredno zadovoljen. Zelo je okusno in moram priznati, da imaš občutek za rum. Ravno prav si ga dozirala. Čestitke za te štruklje."

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Luka je bil navdušen, da je izhajala iz slovenske tradicije. "Štruklji so nek slovenski podpis. Več kot sto nadevov lahko damo noter in je to to. Zelo dobro, zelo okusno. Klasično, ampak je korak naprej. Tvoje kuhanje se odraža v tej jedi." Mojmir pa je izpostavil predvsem to, kako premišljeno je izkoristila možnost obiska trgovine. "Ti si dokaz, da si razumela, kaj ponujamo s tem, da vam damo dve minuti v trgovini. Prinesla si točno tisto, kar si potrebovala, in sestavine imajo smisel v tvoji jedi. Limonina lupina da svežino orehom, rum jih naredi še bolj tople. Zadela si bistvo in dostavila zelo dober krožnik."

Tanja si je z odličnimi orehovimi štruklji priborila zmago v izzivu.

Tanjin krožnik ji je na koncu prinesel zmago v izzivu, uspeh pa je bil zanjo še posebej čustven. "Sem zelo vesela in ponosna, ampak se premalo zavedam oziroma si težko priznam, da si nekaj zaslužim in da sem v nečem dobra. Lahko rečem, da je ta zmaga danes dokaz, da mogoče pa res sodim v MasterChef. V bistvu sem še toliko bolj ponosna, ker sem na balkonu z dvema favoritoma letošnje sezone."

Tanja se je po zmagi pridružila Tadeju in Tilnu na balkonu.

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V moko ubijemo jajce, dodamo ščep soli in med gnetenjem počasi prilivamo mlačno vodo. Vse skupaj zgnetemo v gladko testo, ki mora biti na koncu svilnato in mehko. Testo rahlo naoljimo, zavijemo v živilsko folijo in ga za nekaj časa postavimo v hladilnik.

Sladko smetano zavremo ter z njo poparimo orehe in sladkor. Dobro premešamo. Dodamo sneg iz beljakov, rum, limonin sok in limonino lupinico. Mokre sestavine dodajamo postopoma. Nadev mora biti rahel, vendar še vedno dovolj čvrst, da bomo štruklje lahko lepo zavili.

Na pomokani površini razvaljamo testo in po celotni površini enakomerno razporedimo orehov nadev. Testo previdno zvijemo in štrukelj zavijemo v živilsko folijo.

Štrukelj na sopari najprej kuhamo 5 minut v foliji, nato folijo odstranimo in kuhamo še 20 minut.

Mleko zavremo. V ločeni posodi zmešamo rumenjake in sladkor ter med mešanjem prilijemo vroče mleko. Zmes prelijemo nazaj v kozico in jo segrevamo do 82 stopinj Celzija. Odstavimo z ognja, dodamo vaniljevo aromo in maslo ter dobro premešamo, da dobimo gladko omako.

Sladkor stopimo, da se zlato karamelizira. Dodamo sesekljane orehe in ščep cimeta ter dobro premešamo, da karamela enakomerno oblije orehe. Orehe prestavimo na krožnik in počakamo, da se ohladijo. Ohlajene rahlo potolčemo oziroma nadrobimo, da dobimo manjše koščke.

Na krožnik položimo dva kosa štruklja, ju obdamo s karameliziranimi orehi in prelijemo z vaniljevo omako. Po želji lahko tik pred serviranjem v omako vmešamo še nekaj kapljic ruma.