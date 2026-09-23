Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'

V 14. oddaji MasterChefa Slovenija so morali tekmovalci v 90 minutah znane mesne klasike pripraviti v vegetarijanski različici. Cilj ni bil zgolj izpustiti mesa, temveč se z videzom in okusom čim bolj približati originalnim jedem. Na pokušanje so se uvrstili le najbolj mamljivi krožniki, med njimi tudi Tanjina polnjena paprika . Tanja je klasiko pripravila brez mesa, za nadev pa je uporabila ajdovo kašo, gobe, čebulo in tofu ter vse skupaj postregla s paradižnikovo omako .

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Že pred okušanjem je Mojmir v šali pripomnil, da ima le eno pripombo – zakaj je Tanja pripravila samo eno papriko. Jed ga je namreč navdušila že na pogled, po okušanju pa so sledile še številne pohvale. "Tanja, to je zelo dobro. Jed funkcionira, omaka je popolna, paprika pečena, super," jo je pohvalil Luka . Priznal je, da ga je skrbelo, da bo nadev kašast, a se njegovi pomisleki niso uresničili. "Navduševala si me že med samim kuhanjem in se vidi, da imaš polnjene paprike v malem prstu. Pretentala si nas, pa pretentala bi čisto vsakega," je dodal Mojmir . Pohvalam se je pridružil tudi Karim , ki je sklenil, da jim je Tanja pripravila zelo dobro polnjeno papriko.

"Vsi komentarji so se mi res lepo usedli na dušo," je po okušanju povedala zadovoljna Tanja. Čeprav je s svojo brezmesno različico klasike navdušila sodnike, je zmaga na koncu pripadla Tadeju , ki si je z brezmesno musako priboril mesto na balkonu.

Mojmir je priznal, da bi Tanja s svojo brezmesno papriko pretentala prav vsakogar.

Sestavine:

- 4 velike paprike

- 200 g ajdove kaše

- 200 g mešanih gob (jurčki, šampinjoni in šitake)

- 4 šalotke

- 3 stroki česna

- zeleni del enega pora

- 200 g tofuja

- 1 jajce

- sol in poper po okusu

Postopek priprave:

Paprike očistimo in jim odstranimo semena. Zgornji del s pecljem previdno odrežemo in ga shranimo za kasneje.

Šalotko in česen drobno sesekljamo. Gobe narežemo na manjše koščke, por na tanke trakove, tofu pa na približno 0,5 cm velike kocke. Ajdovo kašo skuhamo v rahlo osoljeni vodi.

Na maščobi prepražimo šalotko, da lepo postekleni. Dodamo česen in pražimo toliko časa, da zadiši. Nato dodamo narezane gobe in nadaljujemo s praženjem. Ko so gobe dovolj prepražene, jih prestavimo v posodo za pripravo nadeva in jim dodamo kuhano ajdovo kašo.

V ponvi na hitro prepražimo por in kocke tofuja. Dodamo ju mešanici gob in ajdove kaše. Vse skupaj dobro premešamo ter po okusu solimo in popramo.

Nadev pustimo, da se nekoliko ohladi, nato vanj vmešamo jajce. Pripravljene paprike napolnimo z nadevom in jih pokrijemo z odrezanimi vrhovi s peclji. Nadevane paprike položimo v pekač in jih pečemo v pečici, dokler se paprika ne zmehča in lepo zapeče. Postrežemo še tople s paradižnikovo omako.