Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'

V MasterChefu Slovenija je boj za najboljšo deseterico postregel z zahtevnim izločitvenim izzivom, v katerem so morali tekmovalci pripraviti ribo v soli . Najboljša krožnika večera sta pripravila Tadej in Ian . Tadej se je odločil za zobatca v soli , ki ga je postregel s sotiranim krompirjem, popečenimi šparglji in holandsko omako . Namesto eksperimentiranja je stavil na klasične okuse in natančno pripravo vsake posamezne komponente.

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Tadej se je odločil za zobatca v soli s sotiranim krompirjem, popečenimi šparglji in holandsko omako.

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Njegova odločitev se je izkazala za zadetek v polno. Karim Merdjadi je bil nad ribo navdušen, še posebej pa ga je prepričal sotirani krompir. "Riba je super, še bolj sem pa navdušen nad sotiranim krompirčkom. Moram priznati, da je izredno okusen, popečen je z vseh strani," je povedal Karim in poudaril, da se je videlo, koliko truda je Tadej vložil v prilogo. Pohvalil je še izjemno žametno in lepo začinjeno holandsko omako ter skrbno pripravljene zelene šparglje. "To si res naredil dobro," je zaključil.

Karizmatični Tadej je znova blestel in navdušil vse tri sodnike.

Podobno navdušen je bil Luka Jezeršek , ki je prepoznal Tadejevo željo po popolni izvedbi klasične jedi. "To, kar gledam, mi je zelo všeč, ker si nastavil krožnik na klasiko in znotraj te klasike je bila tvoja želja, da je pripravljen do perfekcije," je dejal, nato pa ob okušanju navdušeno pripomnil: " Mater, je dober! " Tadejev krožnik si je predstavljal na jedilniku dobrega bistroja v Parizu ali na Azurni obali, svojo oceno pa zaključil z besedo: "Genialno!"

Bi radi tudi sami pripravili ribo v soli in jo postregli s kremasto holandsko omako, zlatorjavim krompirjem in šparglji? Spodaj vas čaka Tadejev recept, s katerim lahko to klasično kombinacijo poustvarite doma.

Sol in beljake zmešamo, da dobimo zmes, podobno mokremu pesku. Ribo napolnimo z rezinami limone ter vejicama timijana in rožmarina. Na večjem pekaču oblikujemo solno posteljico, nanjo položimo zobatca in ga povsem prekrijemo s preostalo solno mešanico. Pazimo, da nikjer ne ostanejo odprtine. Pečemo 40 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija.

Šalotko narežemo in jo skupaj z belim vinom, kisom, sladkorjem in lovorjevim listom damo v kozico. Kuhamo, dokler tekočina ne povre na približno 50 ml. Dobljeno osnovo precedimo.

Špargljem z lupilcem za zelenjavo olupimo spodnje dele in odstranimo olesenele konce. Na hitro jih blanširamo v vreli vodi, nato pa prestavimo v ledeno vodo, da ustavimo kuhanje in ohranimo njihovo zeleno barvo.

Mladi krompir pokapamo z olivnim oljem in začinimo s timijanom. Prestavimo ga v ponev, dodamo nekaj žlic vode, pokrijemo in na nizkem ognju dušimo, da se nekoliko zmehča. Nato povečamo temperaturo in krompir sotiramo, dokler ni lepo zlatorjavo zapečen. Proti koncu dodamo maslo, strt strok česna in vejico rožmarina. Ko je krompir pečen, ga odstavimo.

V stekleni posodi nad vodno paro stepamo rumenjake skupaj s pripravljenim gastrikom, dokler zmes ne postane rahla in penasta. Nato postopoma dodajamo majhne kocke masla in ves čas mešamo, da nastane gladka, žametna omaka. Po okusu jo začinimo s soljo in poprom.

Ohlajene šparglje dobro odcedimo in osušimo s papirnato brisačo. Na hitro jih popečemo v ponvi z malo olja, da dobijo rahlo zlatorjavo barvo. Posolimo jih tik pred koncem.

Po 40 minutah zobatca vzamemo iz pečice in pustimo, da se nekoliko ohladi. Solno skorjo previdno razbijemo s kladivom in jo odstranimo, po možnosti tako, da dvignemo celotno zgornjo polovico. Pazimo, da ne poškodujemo ribjega mesa. Z žlico previdno ločimo fileje in jih temeljito pregledamo, da odstranimo morebitne koščice.

Na krožnik razporedimo popečene šparglje, zraven dodamo sotirani krompir in holandsko omako. Na šparglje položimo file zobatca in jed postrežemo.