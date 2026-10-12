Zmagovalni krožnik Bruna Šulmana pred tekmovalce postavil težko nalogo: Tadej znova blestel

V kuhinji MasterChefa Slovenija je znova zadišalo po vrhunskih jedeh, saj se je najboljša deseterica tekmovalcev podala v predzadnji boj za imuniteto. Ta v nadaljevanju tekmovanja prinaša pomembno prednost, a pot do nje še zdaleč ni bila preprosta. Tekmovalci so se morali namreč spopasti z izzivom, ki je nekoč stal pred finalisti priljubljenega kuharskega tekmovanja.

icon-expand Najboljša deseterica tekmovalcev se je pomerila v predzadnjem boju za imuniteto. FOTO: POP TV

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Pred njimi sta se znašla dva finalna krožnika nekdanjih tekmovalcev, ki jima je MasterChef spremenil življenje. Luka Pangos je predstavil svojo finalno predjed s hrustljavimi ribicami, kiselkasto omako ter izrazitimi aromami limone, česna in začimb, zmagovalec sedme sezone Bruno Šulman pa je pripravil srnin hrbet z zelišči, pesinim pirejem, ravioli s kostanjem in prepeličjim rumenjakom, poširano hruško ter orehi. Tekmovalci so se odločili, da bodo poustvarili Brunovo jed. Izziv je bil še toliko zahtevnejši, ker jim je nekdanji zmagovalec navodila podajal prek zaslona, sami pa so morali skrbno slediti posameznim korakom priprave.

icon-expand Bruno Šulman je tekmovalcem predstavil srnin hrbet z zelišči in številnimi prilogami. FOTO: POP TV

Tadej znova prepričal sodnike

Med vsemi tekmovalci se je najbolje odrezal Tadej, ki je s svojo različico zahtevne jedi navdušil sodniško trojico. Mojmir Šiftar je pohvalil celoten krožnik, čeprav je opazil manjšo pomanjkljivost pri pripravi hruške. "Če pogledava krožnik, vse štima, pri hruški pa se vidi, da se ti je malo mudilo. Tvoja jed je top."

Bi se tudi vi radi preizkusili v pripravi zmagovalnega krožnika Bruna Šulmana? Povezava do njegovega originalnega recepta vas čaka na dnu članka.

icon-expand Tadej je z dovršenim krožnikom znova navdušil vse tri sodnike. FOTO: POP TV

Navdušenja ni skrival niti Luka Jezeršek, ki je posebej izpostavil odlično pripravljeno meso in premišljeno kombinacijo okusov. "Čestitke za res lepo pečeno meso. Kostanj me navdušuje v tej obliki tvojega raviola, zato ker da malo sladkosti, na drugi strani hruška malo poreže. Spodaj je pesa in potem pride lahko srna v vsej svoji veličini. Celoten krožnik zelo lepo stoji."

icon-expand Tadej si je s svojim krožnikom priboril že drugo imuniteto. FOTO: POP TV

Karim Merdjadi pa je poudaril predvsem tehnično dovršenost jedi in pripravo srninega hrbta. "Najbolj pomembno je to, da so vse komponente tehnično pravilno izpeljane, in najbolj me navdušuje srna. Vidi se, da je bila lepo počasi pripravljena, ker je v sredini roza barva. Čestitam."

icon-expand Tekmovalci so morali poustvariti zahtevno finalno jed nekdanjega zmagovalca. FOTO: POP TV

Tadej si je s svojim krožnikom prislužil že drugo imuniteto, s tem pa tudi pomembno prednost pred preostalimi tekmovalci. Ob novi zmagi ni skrival navdušenja, misli pa so mu hitro ušle tudi k domačim. "Doma bodo skakali do stropa in jaz z njimi," je povedal presrečni tekmovalec.

icon-expand Tadej je s svojo različico finalnega krožnika prepričal celotno sodniško trojico. FOTO: POP TV

Bi tudi vi radi pripravili zahtevno finalno jed, s katero je Bruno Šulman navdušil sodniško trojico in v sedmi sezoni osvojil zmago? Njegov originalni recept vas čaka TUKAJ.