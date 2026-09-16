Preprosta ideja za kosilo, ki je navdušila MasterChef sodnike

V tokratnem individualnem izzivu MasterChefa se je 11 tekmovalcev pomerilo v nekoliko drugačnem preizkusu. Pripraviti so morali tri obroke , ki bi jih lahko odnesli s seboj v službo , kuhali pa so v treh krogih. Posebnost izziva je bilo pravilo gumba : tekmovalec, ki je prvi zaključil s kuhanjem, je lahko pritisnil nanj in s tem ustavil kuhanje tudi vsem ostalim. Ti so imeli nato le še minuto, da so dokončali svoje jedi.

Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna

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Tadej v prvem krogu pometel s konkurenco V prvem krogu je bila njihova naloga pripraviti dobro riževo skledo , ki bi se odlično obnesla kot hladen ali pogret obrok za v službo. Najbolj je sodnike prepričal Tadej , ki je pripravil pisano skledo z basmati rižem, črnim in ploščatim stročjim fižolom, gobami, korenjem, kumaro, kitajskim zeljem in piščancem . Vse skupaj je povezal z omako iz gorčice, majoneze in limoninega soka .

Mojmir je Tadeju dejal, da je njegova jed "noro dobra".

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Sodniki nad rezultatom niso skrivali navdušenja. "Tadej, to je noro dobro," mu je dejal Mojmir in v šali dodal, da njegov mož v službi zagotovo dobro je. Tudi Luka je pohvalil svežino jedi: "Lepo diši, zelo dobro, okusno in sveže." Karim je izpostavil predvsem povezanost različnih sestavin. "Vsaka komponenta se čuti in zelo lepo se vse skupaj poveže," je ocenil.

Karim je izpostavil, da se v skledi čuti vsaka posamezna komponenta.

Najboljša riževa skleda je Tadeju prinesla neposredno pot na balkon in varnost pred izločitvenim testom. Zmage se je razveselil v svojem slogu: "Se vidimo, čav, grem na balkon." Če bi Tadejevo zmagovalno riževo skledo radi pripravili tudi sami, vas v nadaljevanju čaka recept.

Sestavine:

- fino narezano kitajsko zelje

- 5 žlic črnega fižola

- 4 stroki ploščatega zelenega fižola

- 6 šampinjonov, narezanih na rezine

- kumara, narezana na palčke

- 200 g basmati riža

- 250 g piščanca

- 1 žlička curryja v prahu

- 1 žlička sušenega origana

- sol in poper po okusu

- 20 g masla

- nariban korenček

Za preliv:

- 1 žlica majoneze

- 1 žlica gorčice

- 1 žlica oljčnega olja

- 1 žlička limoninega soka

- 1 žlička medu

- sol in poper po okusu

Postopek priprave:

Najprej po navodilih skuhamo riž.

V ponvi prepražimo osoljene in popoprane šampinjone, dokler lepo ne porjavijo. Proti koncu dodamo črni in ploščati fižol ter vse skupaj še nekoliko prepražimo.

Piščanca narežemo na trakove, začinimo s curryjem in origanom ter pečemo v ponvi, dokler ni lepo zapečen in sočen. Ko je skoraj pečen, dodamo še maslo.

Vse sestavine za preliv dobro zmešamo z metlico.

Kuhan riž na hitro ohladimo pod hladno vodo in dobro odcedimo. Stresemo ga v večjo skledo ter dodamo pripravljeno zelenjavo in piščanca. Prelijemo s prelivom in vse skupaj dobro premešamo. Riževo skledo postrežemo na globokem krožniku ali jo zapakiramo v posodo in odnesemo s seboj v službo.