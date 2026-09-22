Brezmesna jed, ki so jo sodniki nagradili z aplavzom

V 14. oddaji MasterChef Slovenija so se tekmovalci lotili prav posebnega izziva. Pred njimi so bile znane mesne klasike , njihova naloga pa je bila, da jih v 90 minutah pripravijo v vegetarijanski različici . Pri tem ni bilo dovolj le izpustiti mesa – z videzom in okusom so se morali čim bolj približati originalu.

Med krožniki, ki so si prislužili pokušanje sodnikov, je bila tudi Tadejeva musaka z jogurtovo omako . Pripravil jo je s krompirjem, bučkami, korenjem, česnom, stebelno zeleno in gobami ter dokazal, da lahko tudi brezmesna različica prepriča najbolj zaprisežene ljubitelje mesa.

V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal

Preberi še V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal

"Jaz mislim, da ga ni mesojedca na tem svetu, ki bi rekel, da mu to ne odgovarja. Super," je njegovo jed pohvalil Karim . Navdušen je bil tudi Luka , ki je poudaril, da pri jedi sploh ni pogrešal mesa: "Tudi pomislim ne, da tukaj notri ni mesa. Vizualno, po okusih vse stoji. Bravo." Mojmir pa je Tadejevo musako primerjal celo s tisto, ki bi jo lahko dobil na grškem otoku. " Če bi mi rekel, da je to musaka z jagenjčkom, bi rekel: "Dej še eno."

Po okušanju sodniki niso potrebovali več besed – Tadeju so preprosto zaploskali. "Ful sem happy, ful sem ponosen, ne morem verjet. Take potrditve slišat od kuharjev, ki jih spoštuješ ... Res sem ponosen sam nase," je po izjemnih odzivih povedal Tadej. Njegova musaka je bila na koncu tudi najboljša jed izziva, zato si je priboril mesto na balkonu. " Ful sem happy, tok sem happy, ful se mi fajn zdi. Zvezde so se mi danes poklopile," je povedal po zmagi.

Postopek priprave:

Najprej prepražimo korenje, čebulo in stebelno zeleno. Solimo in popramo ter pražimo, da zelenjava spusti vodo in se zmehča. V drugi ponvi pražimo gobe, dokler lepo ne porjavijo, nato jih dodamo k prepraženi zelenjavi. Dodamo nariban česen in mešamo, dokler ne zadiši, nato primešamo še vse začimbe, worcestrsko in sojino omako. Ko se sestavine dobro prepojijo z okusi, prilijemo paradižnikovo pasato in dodamo malo masla po okusu.

V ločeni ponvi popečemo rezine bučk in jih postavimo na stran. Posebej na olivnem olju popečemo še jajčevec, ga solimo in, ko lepo porjavi, dodamo k preostali zelenjavi. Proti koncu primešamo še odcejeno rjavo lečo in nadev odstavimo.

Za bešamel v ponvi stopimo maslo in mu dodamo moko. Ko dobimo enotno zmes, med mešanjem počasi prilivamo mleko, dokler ne nastane gosta in gladka krema. Solimo, popramo in dodamo muškatni orešček. Bešamel odstavimo in pustimo, da se nekoliko ohladi, nato vanj vmešamo rumenjaka.

Krompir pokuhamo skoraj do mehkega. Nato v keramično posodo po plasteh zlagamo krompir, bučke, nadev iz gob, zelenjave in leče ter bešamel.

Musako pečemo približno 30 minut pri 180 stopinjah Celzija oziroma toliko časa, da bešamel na vrhu lepo porjavi.

Medtem pripravimo še jogurtovo omako. Grški jogurt zmešamo s svežo meto, limonino lupinico in medom ter po okusu začinimo s soljo in poprom. Pečeno musako postrežemo z jogurtovo omako.