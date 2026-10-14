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Anna in Tadej sta se po uspešno opravljenem izzivu veselila skupnega uspeha in zasluženega mesta na balkonu.
MasterChef

Tadej in Anna navdušila sodnike ter si priborila mesto na balkonu

Tekmovalci MasterChefa so se tokrat spopadli s pripravo pečenke, ki so jo morali združiti z nepričakovanimi sestavinami. Najbolj sta navdušila Tadej in Anna, ki sta si s svojima krožnikoma prislužila številne pohvale sodnikov in mesto na balkonu.

M.S.
14. 10. 2026 21.00
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MasterChef izziv: Nova kulinarična mojstrovina iz klasične pečenke

V MasterChef kuhinji je tokrat zadišalo po domači klasiki. Tekmovalci so morali pripraviti pečenko, vendar z nekoliko drugačnim pristopom. Izbrano meso so morali povezati z nepričakovanimi sestavinami in dokazati, da lahko tudi tradicionalne jedi z nekaj ustvarjalnosti dobijo povsem novo podobo. 

Med vsemi tekmovalci sta najbolj izstopala Anna in Tadej, ki sta s svojima krožnikoma navdušila sodnike in si zagotovila varno mesto na balkonu.

Dva krožnika, trije navdušeni sodniki in dve zasluženi mesti na balkonu
Dva krožnika, trije navdušeni sodniki in dve zasluženi mesti na balkonu FOTO: POP TV
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Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

Anna dokazala, da se odlično znajde tudi pri slanih jedeh

Anna je pripravila jagnečje pleče s korenčkovim pirejem, čebulo, omako s fermentirano limono, pečenimi gobami in ohrovtovimi ravioli. Njena jed je navdušila vse tri sodnike, še posebej Mojmirja Šiftarja, ki je pohvalil sočnost mesa, gladkost pireja in uravnoteženost omake.

Anna je pripravila jagnečje pleče s korenčkovim pirejem, čebulo, omako s fermentirano limono, pečenimi gobami in ohrovtovimi ravioli.
Anna je pripravila jagnečje pleče s korenčkovim pirejem, čebulo, omako s fermentirano limono, pečenimi gobami in ohrovtovimi ravioli. FOTO: POP TV
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Luka Jezeršek je izpostavil njeno suverenost med pripravo jedi, Karim Merdjadi pa poudaril, da je Anna končno naredila pomemben korak tudi pri pripravi slanih jedi. Izrazil je upanje, da bo pridobljeno samozavest ohranila tudi na prihodnjih izzivih. "Ful sem vesela, da sem na balkonu, upam, da bo naprej samo še boljše," je po uspešnem izzivu povedala Anna.

Anna je s svojim krožnikom navdušila sodnike in si zasluženo priborila mesto na balkonu.
Anna je s svojim krožnikom navdušila sodnike in si zasluženo priborila mesto na balkonu. FOTO: POP TV
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Tadej našel svoj kulinarični podpis

Tadej je pred sodnike postavil porchetto iz svinjskega vratu, ki jo je dopolnil s pirejem iz koromača, zelene in ingverjevega soka, dušenim koromačem ter salso verde. Njegov krožnik je pri sodnikih požel izjemno navdušenje. Luka Jezeršek je ob ocenjevanju izpostavil Tadejevo kulinarično pot in poudaril, da je končno našel svoj prepoznavni slog. Pohvalil je predvsem preprostost jedi, pri kateri je imela vsaka sestavina svoje mesto.

Tadej s svojo pečenko osupnil sodnike MasterChefa
Tadej s svojo pečenko osupnil sodnike MasterChefa FOTO: POP TV

Tudi Karim Merdjadi ni skrival zadovoljstva, saj je ocenil, da si je Tadej s to jedjo začrtal jasno kulinarično smer. Mojmir Šiftar pa je pohvalil premišljeno izbiro sestavin, pravilne odločitve med pripravo in salso verde, ki je jedi dodala piko na i. "Ful se mi fajn zdi, da mi bo od zdaj naprej ful lažje kuhati," je po osvojitvi balkona priznal Tadej. Oba tekmovalca sta tako uspešno prestala izziv in dokazala, da lahko premišljena kombinacija okusov ter dobra izvedba tudi klasično pečenko spremenita v vrhunsko kulinarično doživetje.

Anna in Tadej sta se po uspešno opravljenem izzivu veselila skupnega uspeha in zasluženega mesta na balkonu.
Anna in Tadej sta se po uspešno opravljenem izzivu veselila skupnega uspeha in zasluženega mesta na balkonu. FOTO: POP TV
Masterchef Slovenija
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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
MasterChef Slovenija kuharski izziv pečenka Tadej in Anna kulinarično tekmovanje Tadej Oblak Luka Jezeršek Karim Merdjadi Mojmir Šiftar
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