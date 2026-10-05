Brez besed do zmage: ta jed je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10

V MasterChefu Slovenija je tekmovalce čakala prav posebna kuharska preizkušnja. Razdeljeni v tri skupine so morali v 60 minutah pripraviti svinjsko ličnico z zeljem, pire krompirjem in jabolki. A tokrat je bilo kuhanje nekoliko oteženo, saj je vodenje ekip potekalo skoraj povsem brez besed.

icon-expand Tekmovalci so se v skupinskem izzivu pomerili v pripravi svinjske ličnice z zeljem, pire krompirjem in jabolki. FOTO: POP TV

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Vodje skupin so bili Dominik, Ajda in Ian, ki sami niso smeli kuhati. Vsak je lahko v svojo ekipo sprejel največ tri tekmovalce, med pripravo jedi pa so lahko spregovorili le nekajkrat in še to šele potem, ko so jim za to dali znak. Ob sestavljanju ekip je bilo še posebej težko Ianu, saj se sprva zanj ni odločil nihče, dokler se njegovi ekipi ni pridružil Gregor. Najbolj ga je prizadelo, da ga ni izbrala Anna, s katero sta se med tekmovanjem zbližala in postala prijatelja.

icon-expand Ian je bil ob sestavljanju ekip razočaran, saj se sprva zanj ni odločil nihče, dokler se njegovi ekipi ni pridružil Gregor. FOTO: POP TV

Za preprostimi sestavinami se je skrival zahteven izziv

Čeprav je bila kombinacija svinjskih ličk, zelja, krompirja in jabolk na prvi pogled precej klasična, je Mojmir Šiftar tekmovalce opozoril, da bo pri pripravi pomembna vsaka podrobnost. "Za temi preprostimi sestavinami se skriva en kup ugank. Razmišljati morate o postavitvi, tehniki in okusih, ker vas bom danes lovil na detajlih," jim je povedal pred začetkom kuhanja.

icon-expand Mojmir je tekmovalce med izzivom pozorno spremljal in ocenjeval tudi najmanjše podrobnosti. FOTO: POP TV

Poseben izziv je terjala že priprava svinjske ličnice. Najprej jo je bilo treba dušiti v ekonom loncu, nato pa panirati v moki, rahlo stepenih beljakih in zeliščnih drobtinah. Trik je bil v tem, da mesa niso ocvrli, temveč so ga dali v pečico. Beljak je tako zakrknil in okoli mehke ličnice ustvaril hrustljavo zeleno skorjico. Tudi tekočina, ki je ostala po dušenju mesa, ni šla v nič. Tekmovalci so jo precedili in ji dodali maslo ter tako pripravili svilnato masleno omako.

icon-expand Modro ekipo je vodil Dominik, z njim pa so bili Tilen, Tjaša in Jure. FOTO: POP TV

Na krožniku je bilo še dušeno rdeče zelje s kumino in ocvirki, krompirjev pire pa je bil obogaten s pečenim česnom. Posebno tehniko so morali uporabiti tudi pri jabolkih. Narezali so jih na kocke in jih skupaj z začinjenim jabolčnim kisom dali v vakuumsko vrečko. Vakuum je poskrbel, da so se jabolka prepojila z okusom kisa, hkrati pa ostala hrustljava. Krožnik so zaključili s čipsom, posutim z dimljeno papriko, in listom peteršilja.

icon-expand Pred tekmovalci je bila zahtevna naloga, saj so morali uskladiti več različnih komponent in tehnik. FOTO: POP TV

Modra ekipa je navdušila sodnike

Najbolje se je z zahtevnim izzivom spopadla modra skupina, ki jo je vodil Dominik. Mojmir je ob pokušini pohvalil predvsem mehko in okusno svinjsko ličnico ter njeno hrustljavo zeleno skorjico. Veselilo ga je tudi, da tekmovalci mesa niso cvrli, ampak so ga pripravili v pečici. Pire je bil po njegovem mnenju lepo maslen, pogrešal pa je nekoliko več česna, ki bi jedi dodal toplino. Pohvalil je tudi hrustljava in ravno prav kisla jabolka ter čips z dimljeno papriko, ki je jedi dodal piko na i.

icon-expand Modra ekipa je sodnike navdušila s svinjsko ličnico s hrustljavo zeleno skorjico. FOTO: POP TV

Edina večja težava se je skrivala v zelju. V njem je bila pomaranča preveč izrazita in je po Mojmirjevem mnenju bolj spominjala na prilogo, ki bi jo postregel ob martinovi rački, kot pa ob svinjskih ličnicah. Tudi Luka Jezeršek je izpostavil isto težavo. "Veliko dobrega in okusnega, ampak pomaranča sedi zraven in čaka in gleda, kaj tukaj počne," je komentiral, medtem ko je preostale komponente pohvalil.

icon-expand Kljub nekaj pomanjkljivostim je modra ekipa s svojim krožnikom prepričala vse tri sodnike. FOTO: POP TV

Karim Merdjadi je bil nad krožnikom prav tako navdušen. Poudaril je, da pri okušanju jed vedno ocenjuje kot celoto in da razen pomaranče nobena komponenta ni preveč izstopala. "Niste razmišljali samo o komponentah, ampak o jedi kot celoti. Pri tako zahtevnem izzivu ste se vrhunsko odrezali," je povedal.

icon-expand Modra ekipa je s svojim krožnikom na koncu prejela najboljšo oceno in si zagotovila mesto med TOP 10. FOTO: POP TV

Z zmago naravnost med TOP 10

Na koncu je zmaga pripadla modri skupini. Dominik, Tilen, Tjaša in Jure so si z najboljšim krožnikom večera zagotovili mesto med najboljšimi desetimi tekmovalci letošnje sezone MasterChefa Slovenija. "Vsak je svoj del naredil, jaz sem pa tudi svojega. Kot ekipa smo si to zaslužili in vsi smo ponosni," je po zmagi povedal Dominik. Posebna preizkušnja mu je pokazala tudi, da besede pri dobrem ekipnem delu niso vedno nujne. "Naučil sem se, da lahko v kuhinji brez besedne komunikacije zelo veliko dosežeš. Voditi je bilo zelo fajn," je zaključil.

icon-expand Po uspešnem vodenju modre ekipe Dominik ni skrival ponosa nad skupnim dosežkom. FOTO: POP TV