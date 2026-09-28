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V prerezu so se pokazale plasti biskvita, malinovega džema, vaniljeve kreme in smetane.
MasterChef

Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni

V MasterChefu Slovenija je bil znova čas za boj za imuniteto. Tokrat je tekmovalce čakal pravi slaščičarski preizkus, saj so morali izbirati med dvema zahtevnima sladicama – francoskimi makroni in švedsko princesino torto. Odločili so se za slednjo, najbolje pa se je z izzivom spopadla Tanja, ki je navdušila vse tri sodnike in si priborila imuniteto.

M.S.
28. 09. 2026 21.00
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Zahtevna švedska klasika

Švedska princesina torta oziroma Swedish princess cake je prepoznavna po svoji nežno zeleni marcipanovi obleki in značilni kupolasti obliki. Tekmovalci so za pripravo dobili 130 minut in recept (ogledate si ga lahko TUKAJ), sodniki pa so se odločili, da bodo poskusili le najbolj obetavne torte.

S to zahtevno sladico pa se tekmovalci MasterChefa niso srečali prvič. V četrti sezoni jo je namreč predstavila kulinarična blogerka Manuela Kjeilen, ki prihaja iz Švedske.

Švedska princesina torta je prepoznavna po značilni zeleni marcipanovi obleki.
Švedska princesina torta je prepoznavna po značilni zeleni marcipanovi obleki. FOTO: POP TV
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Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

Da naloga ni bila preprosta, je med pripravo zgovorno povzel tudi Karim: "To je čista štala."

Čeprav je torta na prvi pogled videti precej zapletena, je Karim tekmovalce spomnil, da jo sestavljajo elementi, ki predstavljajo temelje slaščičarstva. "Je zahtevna torta, je pa sestavljena iz osnov, ki se jih učimo v prvem letu slaščičarstva," je pojasnil. Pri pripravi je pomemben predvsem pravilen vrstni red. Luka je svetoval, da se najprej lotijo biskvita, ki mora biti precej debel, nato kreme in malinovega džema, marcipan pa naj pride na vrsto šele proti koncu, ko se preostali elementi že hladijo.

V prerezu so se pokazale plasti biskvita, malinovega džema, vaniljeve kreme in smetane.
V prerezu so se pokazale plasti biskvita, malinovega džema, vaniljeve kreme in smetane. FOTO: VOYO
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Celoten recept za pripravo švedske princesine torte si lahko ogledate TUKAJ. 

Najtežji del je sestavljanje

Veliko natančnosti zahteva tudi sestavljanje torte. Na prvo plast biskvita pride malinov džem, ki ga ne smemo namazati povsem do roba. Sledi druga plast biskvita in vaniljeva krema, tudi pri njej pa je pomembno, da ne sega čez rob.

Za značilno kupolasto obliko torte poskrbi pravilno stepena smetana. Sestavljeno torto je treba nato s smetano premazati še po zunanji strani in jo dobro ohladiti. Šele nato pride na vrsto eden najzahtevnejših korakov – prekrivanje z razvaljanim marcipanom ter končna dekoracija z značilno vrtnico in listkom.

Na pokušanje so se uvrstile torte Tanje, Anne, Iana in Dominika.
Na pokušanje so se uvrstile torte Tanje, Anne, Iana in Dominika. FOTO: POP TV
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Štirje najboljši pred sodnike

Med 12 tekmovalci so sodnike s svojimi tortami najbolj prepričali Tanja, Anna, Ian in Dominik, zato so prav njihove sladice prišle na pokušanje. Največ navdušenja je na koncu požela Tanja. Že odzivi sodnikov med okušanjem so nakazovali, da ji je uspelo nekaj posebnega, Luka in Karim pa sta si po pokušini celo obliznila prste.

Zmaga v zahtevnem slaščičarskem izzivu je Tanji prinesla imuniteto.
Zmaga v zahtevnem slaščičarskem izzivu je Tanji prinesla imuniteto. FOTO: POP TV
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"Čestitko ti dam takoj za vrtnico. V bistvu zadela si prava razmerja. Sočnost si lepo pripeljala s pravilnim doziranjem džema, vaniljeve kreme in smetane. Vsega je ravno prav. To je za v vitrino," je njeno torto pohvalil Karim. Navdušenja ni skrival niti Luka: "Danes si postavila lestvico za švedsko princeso zelo visoko." Mojmir pa je ob končnem rezultatu dodal: "Zdaj lahko samo ploskamo od veselja."

Tanja je po zmagi priznala, da je končno začela verjeti, da lahko poseže po najvišjih zvezdah.
Tanja je po zmagi priznala, da je končno začela verjeti, da lahko poseže po najvišjih zvezdah. FOTO: POP TV
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Tanja osvojila imuniteto

Odlična švedska princesina torta je Tanji prinesla zmago in drugo imuniteto letošnje sezone. Lepi komentarji sodnikov so jo močno ganili. "Že tam, ko sem stala pred sodniki in so mi dali lepe komentarje, sem komaj zadrževala solze," je priznala po zmagi. Uspeh ji je dal tudi novo samozavest: "Končno verjamem, da jaz zmorem, da jaz lahko posegam po tistih najvišjih zvezdah." Še posebej ponosna je bila, da ji je značko imunitete nadel prav slaščičarski mojster Karim Merdjadi.

Tanja po zmagi ni skrivala veselja in ponosa ob osvojeni imuniteti.
Tanja po zmagi ni skrivala veselja in ponosa ob osvojeni imuniteti. FOTO: POP TV
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Bi švedsko princesino torto pripravili tudi vi?

Če vas je Tanjina sladica navdušila, lahko švedsko klasiko pripravite tudi doma. Recept za odlično torto z rahlim biskvitom, malinovim džemom, vaniljevo kremo, stepeno smetano in značilno zeleno marcipanovo obleko najdete TUKAJ.

Masterchef Slovenija
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MasterChef Slovenija švedska princesina torta recept za torto Tanja MasterChef slaščičarstvo Swedish princess cake oddaje
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