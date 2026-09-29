Ocvrta sladica iz MasterChefa, ki se ji boste težko uprli

V MasterChef kuhinji je tekmovalce tokrat pričakal skupinski izziv, v katerem niso bile pomembne le njihove kuharske sposobnosti, ampak tudi zbranost, mirna roka in dobra taktika. Pred njimi so namreč stale tri velike jenge, z igranjem katerih so si morali priboriti sestavine za pripravo treh prigrizkov za družabni večer. Ker si je Tanja v prejšnjem izzivu priborila imuniteto, je imela tokrat posebno vlogo. Postala je ena od vodij skupin, ob sebi pa je za vodji izbrala še Anno in Karin.

icon-expand Sestavine za pripravo jedi so si morali tekmovalci priboriti z igranjem jenge. FOTO: POP TV

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Tanja je tako vodila rdečo skupino, v kateri so kuhali še Jure, Dominik in Ajda. Karin je v rumeni skupini združila moči s Tjašo, Tadejem in Tilnom, Anna pa je v modri skupini vodila Gregorja, Iana in Gulnaz. Za pripravo jedi so imeli 90 minut, njihova naloga pa je bila pripraviti tri različne prigrizke: obloženo testo, ocvrto sladico in sirni prigrizek. Katere sestavine bodo lahko uporabili, pa je bilo odvisno od njihove spretnosti pri igranju jenge.

icon-expand Rdeča skupina si je s svojimi jedmi priborila zmago. FOTO: POP TV

Rdeča skupina prepričala sodnike

Najbolje se je odrezala rdeča skupina pod vodstvom Tanje, ki je pripravila tri jedi. Prva je bila Hrustljava princeska s skutino kremo, tatarskim biftkom, majonezo in drobnjakom, druga ocvrte sirove kocke s pršutom, čedarjem, hruško in karameliziranimi orehi, za sladico pa so postregli čokoladne churrose s cimetom, ki so jih dopolnili z drobljencem iz bele čokolade s soljo in vinsko omako z jagodnim pirejem.

icon-expand Hrustljavo princesko so postregli s skutino kremo in tatarskim biftekom. FOTO: POP TV

Prav sladica je pri sodnikih požela veliko navdušenja. Mojmir je izpostavil predvsem idejo, da so churrose pripravili v obliki kroglic, zaradi česar je bilo v vsakem grižljaju pravo razmerje med testom in čokolado. Pohvalil je tudi uporabo bele čokolade: "Bela čokolada s soljo je dvignila churrose." Navdušenja ni skrival niti Luka. "To je tako dobro. Bravo," je komentiral sladico. Karim pa je poudaril, da so tekmovalci zadeli pravo količino cimeta in sladkorja, dobra odločitev pa je bila tudi uporaba vina v omaki, ki je sladici dodalo potrebno kislino in svežino. "Pri tej sladici ste se od začetka do konca pravilno odločali," je sklenil.

icon-expand Za sladico so pripravili čokoladne churrose s cimetom. FOTO: POP TV

Rdeča skupina si je z uspešnimi krožniki na koncu priborila zmago in odhod na balkon, česar je bila še posebej vesela njihova vodja Tanja."Odlično, fenomenalno! Skupaj s svojo skupino sem šla na balkon. Kaj češ lepšega?" je povedala po zmagi.

icon-expand Tanja je po zmagi priznala, da je končno začela verjeti, da lahko poseže po najvišjih zvezdah. FOTO: POP TV

Pripravite zmagovalni sladki prigrizek tudi doma

Rdeča skupina je sodnike navdušila s prav vsemi tremi prigrizki, posebno pozornost pa so pritegnili čokoladni churrosi s cimetom. Če bi jih želeli pripraviti tudi sami, vas v nadaljevanju čaka recept z vsemi sestavinami in postopkom priprave.

Churrosi

Paljeno testo za churrose: - 125 g mleka - 125 g vode - 110 g masla - 4 g soli - 6 g sladkorja - 2 žlički cimeta - 150 g moke - 250 g jajc - 1 žlica cimeta - 10 žlic sladkorja Postopek: 1. Mleko, vodo in maslo skupaj s soljo, sladkorjem in dvema žličkama cimeta segrejte do rahlega vretja. 2. Dodajte moko in dobro premešajte z lopatko, da dobite gladko zmes brez grudic. Testo med mešanjem kuhajte še 2–3 minute. 3. Paljeno testo prestavite v kuhinjski robot z lopatastim nastavkom. Med mešanjem postopoma dodajajte jajca. 4. Testo mešajte toliko časa, da se ohladi do mlačnega. Nadevajte ga v dresirno vrečko s tanjšim zvezdastim nastavkom. 5. Na pekač, obložen s papirjem za peko, nabrizgajte enakomerne obročke in jih zamrznite. 6. Olje segrejte na 180 stopinj Celzija. Zamrznjene obročke položite v vroče olje in jih enakomerno ocvrite. Ocvrte churrose položite na papirnato brisačo in popivnajte odvečno maščobo. 7. Še vroče churrose dobro povaljajte v mešanici sladkorja in cimeta.

Karamelizirana bela čokolada s soljo

Sestavine: - 50 g kapljic bele čokolade - sol po okusu Postopek: 1. Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. 2. Belo čokolado razporedite po pekaču. Pecite jo od 5 do 10 minut in ves čas spremljajte, da se ne zažge. Dobiti mora nežno rjavo barvo. 3. Pečeno čokolado dobro ohladite in jo zmeljite v drobljenec. Dodajte sol po okusu.

Jagodni pire z redukcijo rdečega vina

Sestavine: - 300 g jagodnega pireja - 200 ml rdečega vina - 5 g masla Postopek: 1. Jagodni pire na zmernem ognju počasi reducirajte, da se zgosti. 2. Dobro segrejte ponev, vanjo vlijte rdeče vino in ga reducirajte, da se zgosti. 3. V vinsko redukcijo dodajte maslo in ga raztopite. Dodajte zgoščen jagodni pire in dobro premešajte.

Sestavljanje sladice

Sestavine: - churrosi, povaljani v sladkorju in cimetu - 100 g temne čokolade - drobljenec iz karamelizirane bele čokolade - jagodni pire z redukcijo rdečega vina Postopek: 1. Temno čokolado stopite. 2. Vsak obroček churrosa do polovice pomočite v stopljeno temno čokolado in ga posujte z drobljencem iz karamelizirane bele čokolade. 3. Jagodni pire z redukcijo rdečega vina servirajte v manjši posodici za pomakanje. 4. Churrose razporedite po večjem krožniku, na sredino postavite posodico z jagodnim pirejem. Pripravljeno sladico postrezite.