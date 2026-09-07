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Dominik, Karin in Tjaša so s svojimi jedmi navdušili vse tri sodnike.
MasterChef

Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku

Prvi skupinski izziv v šovu MasterChef Slovenija je za nami. Spoznajte skrivnosti zmagovalne rdeče ekipe, ki je sodnike popolnoma sezula z izvrstno pripravljenim ocvrstim piščancem, pekočimi perutničkami in ustvarjalnimi prilogami.

M.S.
07. 09. 2026 21.00

V MasterChefu Slovenija je napočil prvi skupinski izziv sezone. Tekmovalci so se razdelili v pet skupin po tri in se spopadli s pripravo ocvrtega piščanca. Vsaka skupina je morala pripraviti zvrhano vedro celega pohanega piščanca, perutničke ter prilogo in dve omaki.

Tekmovalci so se na skupinskem izzivu spopadli s številnimi izzivi v kuhinji.
Tekmovalci so se na skupinskem izzivu spopadli s številnimi izzivi v kuhinji. FOTO: POP TV
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Najbolj sta sodnike prepričali rumena in rdeča skupina, po končnem okušanju pa so si mesto na balkonu priborili Dominik, Karin in Tjaša iz rdeče skupine. Pred sodnike so postavili hrustljavo ocvrtega piščanca, pekoče perutničke s čilijem in koruzna rebrca, vse skupaj pa dopolnili še s paradižnikovo omako s hariso ter umami omako iz belega misa, ananasa in agavinega sirupa.

Dominik, Karin in Tjaša so s svojimi jedmi navdušili vse tri sodnike.
Dominik, Karin in Tjaša so s svojimi jedmi navdušili vse tri sodnike. FOTO: POP TV
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Luka je bil še posebej navdušen nad panado ocvrtega piščanca, ki so jo pripravili zgolj iz moke, vode in suhih začimb. "Uživam, ker je dobro. Vse čestitke za panado. To je popolna panada," je dejal in poudaril, da za takšno hrustljavo skorjico pravzaprav sploh niso potrebovali drobtin. Pekoče perutničke, ki so jih obdali s panado iz moke, riževega škroba in vode, so navdušile Mojmirja. "Pekoče, hrustljavo, ima karakter. Take perutničke bi si vsaj enkrat na teden naročil," je pohvalil njihovo jed.

Rdeča skupina je slavila na prvem skupinskem izzivu sezone.
Rdeča skupina je slavila na prvem skupinskem izzivu sezone. FOTO: POP TV
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Karima so prepričali predvsem koruzna rebrca in obe omaki. Koruza ga je navdušila, ker je bila pripravljena na nekoliko drugačen način, pohvalil pa je tudi omaki, ki sta bili gosti in intenzivnega okusa, a dovolj uravnoteženi, da si ju je lahko vsakdo dodal po svojem okusu. S številnimi pohvalami sodnikov je postalo jasno, da so Dominik, Karin in Tjaša zadeli v polno. Rdeča skupina je tako slavila na prvem skupinskem izzivu sezone in si priborila mesto na balkonu.

Sodnike so navdušile hrustljava panada, pekoče perutničke ter domiselna priloga in omaki.
Sodnike so navdušile hrustljava panada, pekoče perutničke ter domiselna priloga in omaki. FOTO: POP TV
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"Počutim se zelo lepo, ker smo dobili same pohvale. Vsi trije smo zaslužni za to in res je lepo slišati take komentarje," je po zmagi povedala Tjaša. Če so tudi vam zadišali njihov hrustljavi piščanec, pekoče perutničke in nekoliko drugačna koruzna priloga, lahko zmagovalno kombinacijo rdeče skupine poustvarite tudi doma. Celoten recept vas čaka v nadaljevanju.

Panada za ocvrtega piščanca

Sestavine:

-1 žlička origana
-1 žlička rožmarina
-1 žlička peteršilja
-1 žlička bazilike
-1 žlička soli
-1 žlička popra
-1 žlička belega popra
-1/2 žličke muškatnega oreščka
-1/2 žličke pimenta
-1/2 žličke dimljene paprike

Vse sestavine dobro premešamo in uporabimo za paniranje piščanca.

Panada in marinada za pekoče perutničke

Sestavine:

-3 čiliji
-1 žlička čilija v prahu
-1 žlička čilija za posip
-1 žlička čilijevega olja
-1 žlička paprike
-1 žlička dimljene paprike
-1 žlička soli
-1 žlička belega popra
-1 žlička črnega popra

Sestavine zmešamo in uporabimo za pripravo pekočih perutničk.


Ocvrta koruzna rebrca

Sestavine:

-sveža koruza
-250 ml mleka
-250 ml smetane
-2 žlički soli

Za začinjanje:

-1 žlička paprike
-1 žlička dimljene paprike
-1 žlička česna
-1 žlička čebule
-1 žlička soli

Koruzo razrežemo na šestine in jo pokuhamo v mešanici mleka, smetane in soli. Nato jo dobro osušimo ter začinimo s papriko, dimljeno papriko, česnom, čebulo in soljo. Koruzo cvremo pri 190 stopinjah Celzija od 5 do 7 minut oziroma toliko časa, da se zlato rjavo obarva.

Rdeča omaka s hariso

Sestavine:

-1 žlica rdeče harise s čilijem (za manj pekočo različico)
-2 žlici paradižnikove paste
-2 žlici kečapa
-sol po okusu
-beli poper po okusu
-2 žlici agavinega sirupa

Vse sestavine dobro premešamo v gladko omako.

Umami omaka

Sestavine:

-50 g praženega ananasa
-1 žlica belega misa
-beli poper po okusu
-1 žlica agavinega sirupa
-2 žlički zelene harise s čilijem

Vse sestavine združimo in dobro premešamo v omako.

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