MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine

Tekmovalci so morali pripraviti tri vrste prigrizkov za družabno mizo: obloženo testo, ocvrto sladico in sirove prigrizke. Sestavine so si zagotavljali z vlečenjem lesenih kock iz stolpa Jenga, kar je pomenilo, da končne kombinacije niso bile vnaprej znane. Čeprav so se spopadali z zahtevnimi kombinacijami sestavin, se je skozi celoten izziv pokazalo eno pomembno dejstvo: za odlično jed je ključna tudi kakovost sadja.

Zakaj je kakovost sadja tako pomembna?

Pri sadju se kakovost pozna že pri prvem grižljaju, zato ni vseeno, katero izberemo. Sadje z oznako "izbrana kakovost – Slovenija" je pridelano v Sloveniji in obrano v svoji optimalni zrelosti. Zaradi kratkih poti od pridelovalca do prodajnih polic hitreje pride do potrošnika, zato ohranja svežino, sočnost in je polnejšega okusa. Oznaka potrošniku hkrati pove več o poti živila, preden pride na trgovsko polico. Pri izdelkih s to oznako je zagotovljena sledljivost, njihovo izpolnjevanje zahtev pa preverjajo neodvisni certifikacijski organi. Tako oznaka ni zgolj informacija o poreklu, ampak tudi znak, da je bil izdelek vključen v sistem dodatnega preverjanja.

icon-expand Pri sadju se kakovost pozna že pri prvem grižljaju, zato ni vseeno, katero izberemo. FOTO: Arhiv naročnika

Sladica potrebuje sadni kontrast

Prav pomen kakovostnega sadja se je lepo pokazal tudi v MasterChefovem izzivu ocvrte sladice. Tekmovalci so delali s čokolado, cimetom, pistacijami in drugimi intenzivnimi sestavinami, pri katerih je bilo treba najti pravo ravnotežje okusov. Rdeča skupina, ki je na koncu slavila zmago, je pripravila ocvrto sladico s čokolado, vinsko omako in jagodnim pirejem. Sodniki so posebej poudarili, da prav sadna svežina in prijetna kislina poskrbita, da jed ni pretežka, temveč ostane uravnotežena in prijetna za uživanje. To je dobra lekcija tudi za domačo kuhinjo. Pri pripravi sladic lahko kakovostno sezonsko sadje pogosto naredi večjo razliko kot dodatna količina sladkorja, kreme ali čokolade. Ravno zato ni vseeno, kakšno sadje izberemo in kako sveže je, ko pride na naš krožnik. Pri sadju, ki je obrano v optimalni zrelosti, lahko njegov naravni okus pride še posebej lepo do izraza.

Namig za domače kuharje:

- k čokoladnim sladicam odlično pristajajo jagode, maline ali višnje,

- hruške se lepo ujamejo z vaniljo in oreščki,

- jabolka dodajo prijetno svežino tudi bolj bogatim sladicam.

Sir in sadje: kombinacija, ki redko razočara

Siri imajo izrazit, pogosto precej bogat okus. Zato potrebujejo sestavino, ki vnese svežino in nekoliko razbremeni maščobo. Prav zato so kombinacije, kot so hruška, jabolko ali fige s sirom, priljubljene po vsem svetu. Sladkost sadja dopolni slanost sira, svežina pa poskrbi za bolj uravnotežen okus. Tudi v MasterChefovem izzivu se je izkazalo, da sadje ni le dodatek. Ena od ekip je sir, pršut in orehe dopolnila s hruško, sodniki pa so opozorili, da bi jed morda potrebovala še več sadne svežine. Podobno velja tudi doma. Če želimo pri nakupu poseči po sadju domačega izvora, je znak "izbrana kakovost – Slovenija" ena od možnosti, kako ga prepoznati med raznovrstno ponudbo na trgovskih policah. Pri tem ne gre le za poreklo: vključitev v shemo pomeni tudi izpolnjevanje dodatnih zahtev, ki veljajo za pridelavo in ravnanje s sadjem.

Kaj pomeni, da je sadje izbrane kakovosti?

Na videz je včasih težko oceniti, kako je bilo sadje pridelano in kaj se je z njim dogajalo od sadovnjaka do trgovske police. Pri shemi "izbrana kakovost" zato niso pomembne samo lastnosti končnega sadeža, ampak tudi način, kako je bil pridelan, skladiščen, pripravljen za trg in v primeru proizvodov iz sadja tudi predelan. Pri sadju so določene zahteve za posamezne faze proizvodnje, od pridelave in spravila do skladiščenja, sortiranja in pakiranja. Pridelovalci in predelovalci morajo izpolnjevanje teh zahtev dokazovati, skladnost pa preverjajo neodvisni certifikacijski organi. To potrošniku omogoča nekaj, česar s pogledom na sadež ne more ugotoviti: za znakom stoji preverljiv sistem pravil, ne zgolj ocena videza ali okusa.

Slovensko poreklo bo še lažje prepoznati

Pri izbiri slovenskega sadja bo potrošnikom v prihodnje pomagala tudi nova grafična podoba slovenske zastave. Proizvodi iz shem kakovosti, med katere spada tudi "izbrana kakovost – Slovenija", bodo lahko označeni s slovensko zastavico, s katero bo jasno vidno, da gre za izdelek s 100-odstotno slovensko potjo pridelave oziroma predelave in pakiranja, skladno s pogoji za uporabo oznake. Za kupca bo to pomenilo še en preprost način, kako na trgovski polici hitro prepoznati živilo slovenskega izvora. Zastavica bo tako dopolnila informacije, ki jih že danes zagotavljajo sheme kakovosti, in olajšala odločitev tistim, ki želijo pri nakupu izbrati slovensko hrano.

icon-expand Pri izbiri sadja so pomembna tudi zrelost, okus, poreklo in način pridelave. FOTO: Arhiv naročnika

Od sadovnjaka do mize po najkrajši poti

V oddaji se je večkrat pokazalo, da lahko prav kakovost sadja odloča o končnem vtisu jedi. Pri izbiri sadja zato ni pomemben le videz, temveč tudi njegov izvor. Pri lokalno pridelanem sadju ima kratka pot do kupca še eno pomembno prednost. Pridelovalcu omogoča, da lahko sadež obira bližje njegovi optimalni zrelosti, saj mu ni treba računati na dolgo potovanje do oddaljenega trga. Tako lahko do potrošnika pride sadje z lastnostmi, ki jih želimo od svežega pridelka: z aromo, sočnostjo in polnim okusom. Z izbiro slovenskega sadja pa podpiramo tudi ljudi, ki ga pridelujejo. Povpraševanje po domačih pridelkih pomaga ohranjati sadjarsko dejavnost in s tem kmetijsko krajino, v kateri nastajajo živila, ki jih vsak dan postavljamo na svoje mize.

Sadje ni le dodatek