Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama

V včerajšnji praznično obarvani oddaji MasterChef Slovenija so se Ajda, Jure, Dominik in Anna spopadli s prav posebnim izzivom. Med drugim so morali pripraviti orehovo potico z rozinami po družinskem receptu Luke Jezerška, natančneje po receptu njegove mame Sonje. Poleg potice so tekmovalci pripravljali še francosko božično deblo (recept TUKAJ) in priljubljeni angleški trifle (recept TUKAJ).

icon-expand V duhu prihajajočih praznikov je tekmovalce čakal sladek izziv. FOTO: POP TV

Pri pripravi potice jim je Luka razkril tudi nekaj skrivnosti, ki lahko pridejo prav vsakomur, ki se bo lotil praznične peke. Posebej je opozoril na pravilno gostoto orehovega nadeva. Ta ne sme biti preredek, zato ga po potrebi zgostimo s piškotnimi drobtinami. Ko je nadev pripravljen, pa ga po občutku razrahljamo s stepenimi beljaki, da postane bolj rahel. Luka je poudaril tudi pomen vzhajanja potice v pekaču. "Ko testo drugič vzhaja, začne ponovno rasti. Bojazen nevzhajane potice je, da bo čvrsta in kompaktna in ne bo rahla." Tekmovalcem pa je pokazal tudi praktičen trik, kako lahko s pomočjo valjarja pravilno odmerimo dolžino potice, da se bo ta lepo prilegala velikosti potičnika. Kako je to videti v praksi, si lahko ogledate v priloženem videu:

Če bi radi tudi sami pripravili orehovo potico po družinskem receptu Luke Jezerška, vas v nadaljevanju čaka celoten recept mame Sonje. Z njim boste lahko poustvarili praznično klasiko, ob tem pa upoštevali še nasvete, ki jih je Luka delil s tekmovalci v MasterChefu.

Recept mame Sonje, ki ga je razkril Luka Jezeršek: Domača orehova potica z rozinami

icon-expand Da je potica dobra, rahla in lepa, se je treba držati nekaterih osnovnih napotkov, ki vplivajo na kakovost in okus te priljubljene in cenjene praznične sladice. FOTO: POP TV

Kvašeno testo za potico

Sestavine: - 300 g bele moke - 28 g kvasa - 50 g masla - 2 rumenjaka - 35 g sladkorja - 1 vrečka vaniljevega sladkorja - 1 žlica ruma - naribana lupinica polovice limone - 130–150 ml mleka - ščep soli Priprava: 1. Moko presejemo v skledo, v kateri bomo zamesili testo. Moko solimo in premešamo. 2. Za kvasec nadrobimo kvas v manjšo posodico. Dodamo malo toplega mleka, žličko moke in sladkorja. Premešamo in pustimo nekaj časa, da kvasovke zaživijo. 3. Posebej v kozici raztopimo maslo in mu dodamo sladkor, vaniljev sladkor, žlico ruma in limonino lupinico. Sestavine premešamo in zalijemo s preostankom toplega mleka. Dodamo rumenjake in še enkrat premešamo. 4. Ko kvasec zaživi, ga dodamo moki. 5. Počasi in med mešanjem postopoma prilivamo mlačno mešanico mleka, masla, rumenjakov, ruma, limonine lupinice in vaniljevega sladkorja. 6. Ko je testo homogeno umešano in se vse sestavine med seboj dobro povežejo, ga prestavimo na dobro pomokan pult in z rokami ugnetemo v hlebček. Ne gnetemo predolgo, samo toliko, da dobimo lep gladek hlebček, ki je še vedno nežen in mehek. Pazimo, da ne umešamo preveč moke. 7. Oblikovan hlebček prestavimo nazaj v pomokano skledo in pokrijemo s prtičkom. 8. Vzhajamo toliko časa, da se količina testa podvoji.

Orehov nadev z rozinami

Sestavine: - 300 g mletih orehov - 30 g piškotnih drobtin - 60 g kisle smetane - 120 ml sladke smetane - 120 g sladkorja - 1 žlica ruma - 1 rumenjak - 1 beljak (stepen v sneg) - 1 vrečka vaniljevega sladkorja - čajne žličke mletega cimeta - čajne žličke mlete kave - naribana lupinica polovice limone - ščep soli - 100 g zlatih rozin - 100 ml ruma Priprava: 1. Rozine namočimo v 100 ml ruma. 2. Sladko smetano zavremo, prelijemo po mletih orehih in dobro premešamo. 3. Dodamo začimbe – cimet, kavo, rum, vaniljev sladkor, kristalni sladkor in limonino lupinico. Seveda lahko začimbe prilagodimo svojemu okusu. Vse skupaj dobro premešamo. 4. Dodamo še rumenjak, ščep soli ter kislo smetano in vse skupaj dobro umešamo v gost homogen nadev. 5. V nadev na koncu umešamo še piškotne drobtine in sneg iz beljaka. Oboje dodamo z občutkom. Pazimo, da nadev ni preredek. Vsekakor je boljše, če je gost, tudi če ga težje razmažemo.

Sestavljanje potice

1. Izbrani model za potico natančno premažemo z mehkim maslom po vseh površinah in robovih modela. 2. Izmerimo notranji premer modela za potico. Mero bomo potrebovali pri valjanju testa v pravokotnik. Testo moramo zvaljati v pravokotnik, katerega širina ustreza dvakratni velikosti izmerjenega notranjega premera modela za potico. Tako moramo za potičnico z izmerjenim notranjim premerom 23 cm testo razvaljati vsaj 46 cm v širino. 3. Na razvaljano testo z žlico razporedimo nadev in ga enakomerno razvaljamo po celotni površini testa. Zadnji konec testa pustimo prazen, brez nadeva (4- ali 5-centimetrski rob). 4. Testo nato zvijemo. Zvijamo z rokami in si ne pomagamo s prtom. 5. Če je štrukelj predolg, ga na vsakem koncu odrežemo, kolikor je potrebno. 6. Štrukelj odločno dvignemo in ga na hitro prestavimo v model, tako da je rob potice na notranjem robu modela – tulcu. Konca testa zlepimo, tako da ju, preden ju spnemo, premažemo z vodo. Testo nato z nabodalom prebodemo do dna, da bo zrak lažje izhajal. 7. Potico v potičnici pokrito še enkrat vzhajamo. 8. Potico pečemo pri 180 stopinjah (funkcija zgornje-spodnje gretje) približno 45 minut. Po peki jo nekaj minut pustimo v modelu, potem pa obrnemo na mrežico, da se popolnoma ohladi.

icon-expand Med tekmovalci se je najbolje odrezala Ajda, ki ji je kot edini uspelo pripraviti popolno potico in si tako prislužila zmago v izzivu. FOTO: POP TV