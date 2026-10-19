Tadej svojo skupino popeljal do zmage: 'To je brutalno dobro!'

Tri kuhinje, trije različni pogoji in ena glavna sestavina

Po nepričakovanem razpletu na izločitvenem testu so tekmovalci vstopili v povsem preoblikovano MasterChef kuhinjo. Namesto običajnih kuharskih postaj so jih pričakale tri različne kuhinje, ki so ponujale povsem neenake pogoje za ustvarjanje. Prva je bila opremljena z vrhunsko tehnologijo in profesionalnimi pripomočki, druga je predstavljala povsem običajno domačo kuhinjo, tretja pa je bila pravo nasprotje kuharskega razkošja. Tekmovalcem je ponujala zgolj eno indukcijsko ploščo, mikrovalovno pečico in zelo omejen delovni prostor.

icon-expand Tekmovalce so pričakale tri različno opremljene kuharske postaje. FOTO: POP TV

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Žreb je odločil, da bodo v najskromnejši kuhinji kuhali Tadej, Jure in Ajda, ki so sestavljali rumeno skupino. Rdečo skupino so predstavljale Tjaša, Ana in Tanja, ki so dobile standardno kuhinjo, medtem ko so Gregor, Ian in Dominik v modri skupini uživali v najbolje opremljeni kuharski postaji. Naloga vseh treh skupin je bila enaka: pripraviti dovršen krožnik na ravni fine dininga, na katerem mora glavno vlogo odigrati paradižnik.

Iz najskromnejše kuhinje naravnost do navdušenja

Čeprav so imeli najmanj opreme, so Tadej, Jure in Ajda dokazali, da za vrhunsko kulinariko niso vedno potrebni najdražji pripomočki. Sodnikom so najprej postregli paradižnikov tatar s pinjolami, inčuni, rumenjakom prepeličjega jajca in popečenim kruhom. Preprosta, a premišljena kombinacija okusov je navdušila vse tri sodnike.

icon-expand S preprosto, a dovršeno predjedjo so navdušili vse tri sodnike. FOTO: POP TV

"Mamma mia, kako je to dobro. To je tako enostavno, ampak tako dobro. Poleti bom jaz to kopiral," je bil nad predjedjo navdušen Luka Jezeršek. Nič manj navdušen ni bil Karim Merdjadi, ki je poudaril, da je jed odličen dokaz, kako lahko zelenjava povsem nadomesti meso: "To je top jed. Tatar je narejen na tak način, da ne potrebujem mesa. Za vse ljubitelje zelenjave je to balzam za njihovo dušo, pa tudi za našo dušo." Mojmir Šiftar pa je priznal, da ga je presenetila predvsem kombinacija paradižnika in rumenjaka, za katero si ni predstavljal, da bi lahko tako dobro delovala.

icon-expand Tadej, Jure in Ajda so morali kuhati v najbolj omejenih pogojih. FOTO: POP TV

"To je brutalno dobro!"

Rumena skupina je navdušenje nadaljevala tudi z drugo jedjo. Pripravili so rustikalni quiche s krhkim testom, paradižnikovo pasto, češnjevimi in suhimi paradižniki, baziliko, pinjolami, parmezanom, rikoto in smetano. Kljub težavam s testom so se tekmovalci hitro znašli in pripravili jed, ki je sodnike znova pustila brez pripomb. "To je brutalno dobro. Tako lepo poboža s tem hrustljavim delom in pusti pookus teh pečenih paradižnikov, ki se skrivajo v testu," je povedal Luka.

icon-expand Krhko testo in bogati okusi paradižnika so poskrbeli za pravo kulinarično presenečenje. FOTO: POP TV

Karim je pohvalil preplet okusov, krhkost testa in predvsem iznajdljivost tekmovalcev, ki so se morali prilagoditi zahtevnim razmeram. "Skromnost je lepa čednost, predvsem pa je še boljše, če je dobra. In vaša je odlična," je poudaril. Mojmir pa je izpostavil prav testo, ki je poskrbelo, da je paradižnik resnično postal glavna zvezda krožnika.

Tadej dokazal, da zna voditi skupino

Rumena skupina si je z obema jedema prislužila zmago in varen odhod na balkon. Posebej čustven je bil Tadej, ki je vlogo vodje skupine razumel kot priložnost, da dokaže svoje sposobnosti. "Jaz sem presrečen, bravo! To je bil moj cilj, da pridem gor s skupino že od prvih kuhanj. To danes pa je zame dvojna zmaga in tega ne bi mogel narediti brez njiju. Danes sem sebi dokazal, da znam voditi skupino," je povedal po razglasitvi.

icon-expand Rumena skupina si je z odličnima jedema prislužila mesto na balkonu. FOTO: POP TV

Pripravite zmagovalni jedi tudi doma

Vas je navdušila iznajdljivost rumene skupine? Obe jedi, s katerima so Tadej, Jure in Ajda osvojili sodnike, lahko pripravite tudi v domači kuhinji. Preverite recept za paradižnikov tatar s prepeličjim jajcem in recept za rustikalni quiche s paradižniki ter si na krožniku pričarajte delček MasterChef kuhinje!

Paradižnikov quiche

Sestavine: - 175 g moke - 85 g masla - 2 žlički paradižnikovega koncentrata - ščepec soli - 2 jajci - 250 ml smetane - 1 zavitek rikote - 2 veliki žlici naribanega parmezana - 10 češnjevih paradižnikov - 1 strok česna - 8 velikih listov sveže bazilike - 5 suhih paradižnikov - sol in poper po okusu - 5 češnjevih paradižnikov (rumenih in rdečih) - 5 listov sveže bazilike - 1 velika žlica praženih pinjol - olivno olje Postopek priprave: V skledi zmešamo moko, maslo, paradižnikov koncentrat in ščepec soli. Sestavine zgnetemo v homogeno testo, ki ga zavijemo v živilsko folijo in za 15 minut postavimo v hladilnik. Ohlajeno testo razvaljamo in ga približno 10 minut pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija. Pečeno testo nadrobimo v drobtinasto zmes (crumble), ki jo enakomerno potlačimo po dnu in stranicah pekača, obloženega s papirjem za peko. Češnjeve paradižnike popražimo skupaj s sesekljanim česnom. V večji skledi zmešamo jajci, smetano, rikoto in nariban parmezan. Dodamo popražene češnjeve paradižnike, narezano baziliko in na trakove narezane suhe paradižnike. Nadev po okusu začinimo s soljo in poprom ter dobro premešamo. Pripravljen nadev vlijemo v pekač, obložen s krhkim testom. Po vrhu razporedimo razpolovljene češnjeve paradižnike. Quiche pečemo približno 25 minut pri 180 stopinjah Celzija oziroma toliko časa, da se površina rahlo dvigne in nadev učvrsti. Sveže pečen quiche okrasimo z narezano svežo baziliko in praženimi pinjolami. Pokapamo ga z olivnim oljem ter po želji dodatno začinimo s soljo.

icon-expand Paradižnikov quiche FOTO: POP TV

Paradižnikov tatar

Sestavine: - 10 paradižnikov (5 različnih vrst in barv, od vsake po 2) - 3 suhi paradižniki - 4 kapre - 1 file inčuna - 1 prepeličje jajce - 2 rezini kruha - sveža bazilika po okusu - sol in poper po okusu - olivno olje za kruh - česen za kruh Postopek priprave: Sveže in suhe paradižnike narežemo na čim manjše koščke ter jih stresemo v skledo. Drobno sesekljamo kapre, inčunov file in svežo baziliko ter jih dodamo paradižniku. Premešamo in mešanico po okusu začinimo s soljo ter poprom. Prepeličje jajce previdno ločimo na beljak in rumenjak. Beljak dodamo paradižnikovi mešanici in vse skupaj dobro premešamo, da se sestavine povežejo. Pripravljeno zmes nadevamo v poljuben model oziroma servirni obroč in jo oblikujemo na krožniku. Model previdno odstranimo, da tatar ohrani obliko. Rezini kruha pokapamo z olivnim oljem, rahlo posolimo in popečemo do zlato rjave barve. Še topli rezini natremo s strokom česna. Na vrh paradižnikovega tatarja previdno položimo surov prepeličji rumenjak. Ob strani postrežemo hrustljavo popečen kruh.