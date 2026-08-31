Tadejev veganski karpačo, ki je navdušil vse tri sodnike

Dvanajsta sezona oddaje MasterChef Slovenija se je začela s prvimi dvoboji za mesta na balkonu. Tekmovalci so se na podlagi opisov na nožih razdelili v pare, nato pa dobili 45 minut, da pripravijo jed, s katero se želijo predstaviti sodnikom. A iz vsakega para se je lahko neposredno na balkon povzpel le tisti, ki je pripravil boljšo jed. Ob prvem kuhanju v MasterChef kuhinji pa niso bili sami, saj so jih prišli podpret tudi njihovi največji navijači.

icon-expand Prvo mesto na balkonu 12. sezone MasterChefa Slovenija je pripadlo Tadeju. FOTO: POP TV

V prvem dvoboju sta se pomerila Tadej Oblak in Miha Blatnik. Miha je sodnikom pripravil mešano paello, ki je bila deležna pohval, vendar je Tadej s svojo jedjo prepričal še nekoliko bolj. Za svojo prvo predstavitev se je odločil za vegansko hladno predjed, saj, kot je pojasnil, pogosto kuha z zelenjavo, rdeča pesa pa ga spominja na dom. Njegova mama je namreč njena velika ljubiteljica in je vsako leto vloži kar okoli 200 kilogramov.

icon-expand Miha je sodnikom za svojo prvo jed pripravil mešano paello. FOTO: POP TV

"Prvo je umetnost, potem je kuhanje," je Tadej priznal pred pripravo in že s svojim prvim krožnikom pokazal, da mu je pomemben tudi njegov videz. Sodnikom je postregel veganski karpačo iz rdeče pese s hrenovo kremo, ocvrtimi kaprami, mandarino, vloženo šalotko in čilijem.

icon-expand Tadejev dovršeni krožnik je že na prvi pogled navdušil sodnike. FOTO: POP TV

Že ob prihodu krožnika pred sodnike je Luka Jezeršek izpostavil, da je ta videti izredno lepo, po okušanju pa navdušenja ni skrival. "Naježil sem se, zelo je dobro," je dejal. Navdušen je bil tudi Mojmir Šiftar. "Greh bi bil in bo, če tvoja mama tega ne bo poskusila. Ne samo, da si se umetniško lotil tega, tudi kulinarično si se lotil. Vse sestavine so pametno dozirane in postavljene po celem krožniku." Karim Merdjadi pa je imel zanj še nasvet, kako bi lahko nad jedjo navdušil tudi svojo mamo: "Imam pa recept, kako boš mamo prepričal, da bo tudi to poskusila. Samo malo kumine daj še zraven in bo super, ker bo tukaj gor pasala."

icon-expand Simpatični Tadej ima za seboj zelo zanimivo življenjsko pot, pomemben del njegovega sveta pa predstavlja umetnost, kar se vsekakor odraža tudi na njegovih krožnikih. FOTO: POP TV

Čeprav je bila tudi Mihova paella sodnikom všeč, so bili vsi trije pri odločitvi enotni. Prvo mesto na balkonu v 12. sezoni MasterChefa Slovenija je pripadlo Tadeju. Zmaga ga je močno ganila. "Tako sem ponosen. Starši bodo najbolj veseli, moj mož bo začel jokati od veselja," je čustveno priznal Tadej po svojem prvem uspehu v MasterChef kuhinji.

icon-expand Za vse, ki bi radi Tadejevo mojstrovino poustvarili tudi doma, pa spodaj ne spreglejte recepta. FOTO: POP TV

Tadejev veganski karpačo iz rdeče pese je tako postal prva jed nove sezone, ki je svojemu avtorju zagotovila mesto na balkonu. Kako ga pripraviti doma, preverite v receptu spodaj.

Veganski karpačo iz rdeče pese

Za peso - 2 srednje veliki pesi (približno 250 g skupaj)

- 500 ml vode

- 100 ml jabolčnega ali vinskega kisa

- 5 čajnih žličk sladkorja

- 1 čajna žlička soli

- 1 žlica oljčnega olja

- sveže mleti črni poper Pesi dobro operite, odrežite vrhove in korenine, vendar ju ne lupite. V loncu zavrite vodo, kis, sladkor in sol. Dodajte celi pesi in kuhajte približno 40–50 minut oziroma 20–25 minut v loncu na pritisk. Ko sta pesi mehki, ju vzemite iz tekočine in nekoliko ohladite. Olupite ju (lupina se bo sama odluščila), nato ju narežite na tanke rezine. Rezine pokapajte z oljčnim oljem in nekaj kapljicami kisa, začinite s soljo in poprom ter pustite marinirati 10–15 minut. Za hitro vloženo šalotko in čili - 1 majhna šalotka (30 g), tanko narezana

- rdečega čilija, tanko narezanega (po želji)

- 40 ml jabolčnega kisa

- 40 ml vode

- 3 čajne žličke sladkorja

- ščepec soli V manjšem loncu zavrite kis, vodo, sladkor in sol. Ko zavre, dodajte šalotko in čili, odstavite ter pustite, da se ohladita v tekočini. Za ocvrte kapre - 1 žlica majhnih kapr (10 g), odcejenih in osušenih

- 1 žlica oljčnega olja V ponvi segrejte olje in dodajte suhe kapre. Cvrite jih 1–2 minuti, da postanejo hrustljave, nato jih odcedite na papirnati brisači. Za hrenovo kremo - 80 ml rastlinske smetane

- 1 žlica dijonske gorčice

- 1 žlica sveže naribanega hrena

- sok limone

- sol in beli poper V skledi zmešajte rastlinsko smetano, gorčico, hren, limonin sok (lahko dodate tudi lupinico), sol in beli poper. Zmešajte s paličnim mešalnikom, da dobite gladko kremo. Po potrebi med mešanjem dodajte nekaj oljčnega olja, da se zgosti.

Dodatno

- 1 mandarina, olupljena in razdeljena na krhlje

- pest koprca

- nekaj kapljic oljčnega olja

Postrežba

Na krožnik razporedite tanke rezine marinirane pese. Dodajte vloženo šalotko in čili, krhlje mandarine, ocvrte kapre in žličke hrenove kreme. Okrasite s koprcem, pokapajte z nekaj kapljicami oljčnega olja ter posolite po okusu. Za dodatno vizualno popestritev lahko iz rezin pese oblikujete rožice. Na leseno desko položite 3–4 tanke rezine, jih tesno zvijte v valjček in na sredini prerežite, da iz enega zvitka dobite dve rozeti.

icon-expand Tadej je svojo ljubezen do umetnosti prenesel tudi na svoj prvi MasterChef krožnik. FOTO: POP TV

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