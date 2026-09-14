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Prva imuniteta letošnje sezone je pripadla Tadeju.
MasterChef

'Ful sem dober!' Tadej po zmagi: 'Najboljši dan v lajfu'

Prvi boj za imuniteto je tekmovalce postavil pred eno najzahtevnejših nalog letošnje sezone. Poustvariti so morali zapleten ribji Wellington, pri katerem je štela prav vsaka podrobnost. Tadej je bil na koncu tisti, ki se je najbolj približal sodniškemu originalu, si priboril prvo imuniteto in po zmagi navdušeno priznal: "Najboljši dan v lajfu, res."

M.S.
14. 09. 2026 21.00

V MasterChef kuhinji je napočil čas za prvi boj za imuniteto v tej sezoni. Štirinajst tekmovalcev se je podalo v izziv, v katerem ni bilo dovolj pripraviti le okusne jedi. Njihov cilj je bil čim bolj natančno poustvariti krožnik enega izmed sodnikov. Pred njimi sta se znašli dve zahtevni jedi, beef wellington in fish wellington, tekmovalci pa so se morali skupaj odločiti, s katero se bodo pomerili. Na pobudo Klemna so izbrali ribjo različico, saj se mu je zdelo tako bolj pošteno do tistih, ki govejega wellingtona še nikoli niso pripravljali.

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Tekmovalci so morali čim bolj natančno poustvariti sodniški krožnik.
Tekmovalci so morali čim bolj natančno poustvariti sodniški krožnik. FOTO: POP TV
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Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

Ribji wellington, pri katerem šteje vsaka podrobnost

Sodniški fish wellington je sestavljal rep morske žabe, pire gomoljne zelene, omaka iz oklepov kozic in ribjih ostankov, drobnjakovo olje ter prah črnega čaja. Že na prvi pogled je bilo jasno, da tekmovalce čaka tehnično izjemno zahteven izziv. Mojmir je opozoril, da se lahko prve napake zgodijo že pri filiranju morske žabe. File mora biti pravilno očiščen in obrezan, sicer se lahko med kuhanjem zvije in izgubi lepo obliko. Posebej pomembna sta tudi temperatura in čas peke.

Pri pripravi wellingtona sta bila ključna temperatura in čas peke.
Pri pripravi wellingtona sta bila ključna temperatura in čas peke. FOTO: POP TV
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"Pri wellingtonu sta najbolj pomembna temperatura in čas peke," je poudaril in dodal, da mora wellington po peki dovolj dolgo počivati. Če se peče 20 minut, naj bi na rešetki počival vsaj deset. Tudi druge komponente niso dopuščale bližnjic. Pire zelene je moral biti popolnoma gladek, omaka bogata in svilnata, prah črnega čaja je jedi dodal mineralno noto, drobnjakovo olje pa pikantnost in svežino.

Tadejev fish wellington se je najbolj približal Mojmirjevemu originalu.
Tadejev fish wellington se je najbolj približal Mojmirjevemu originalu. FOTO: POP TV
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Najbolj sta navdušila Tadej in Tilen

Na pokušanje so se uvrstili krožniki Tadeja, Klemna, Tilna, Daniele, Karin in Dominika, med njimi pa sta sodnike najbolj prepričala Tilen in Tadej. Tilnov krožnik je bil zelo dober, nekoliko pa ga je oddaljil od zmage pire. Na koncu je bil prav Tadejev fish wellington tisti, ki se je najbolj približal Mojmirjevemu originalu. Čeprav mu je pri serviranju nekaj tekočine ušlo po krožniku, kar je Luka pripisal temu, da je najprej nalil omako in šele nato nanjo postavljal preostale komponente, je okus sodnike povsem prepričal.

Tilen je pripravil drugi najboljši krožnik prvega boja za imuniteto.
Tilen je pripravil drugi najboljši krožnik prvega boja za imuniteto. FOTO: POP TV
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"Pred seboj imam zelo dober fish wellington. Vse štima," je ocenil Karim, Luka pa dodal: "Zelo, zelo okusno. Vidi se, da si okušal." Največjo pohvalo mu je namenil Mojmir: "Tvoja jed je zelo blizu moji. Pire ne bi mogel biti bolj gladek, kot je, zelena se lepo čuti, fars je perfektno uravnotežen med raki in ribo. Omaka je perfektna."

Fish wellington, ki so ga morali tekmovalci čim bolj natančno poustvariti.
Fish wellington, ki so ga morali tekmovalci čim bolj natančno poustvariti. FOTO: POP TV
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Tadej ob takšnih besedah navdušenja ni skrival.

"Girl, pač kaj? Primerjajo me sami s sabo. Vau, ponosen sem do konca," je dejal. S krožnikom, ki se je najbolj približal sodniškemu originalu, si je Tadej priboril prvo imuniteto letošnje sezone in s tem pomembno prednost pred nadaljevanjem tekmovanja. Njegov odziv po zmagi pa je najbolje pokazal, koliko mu uspeh pomeni: "Ful sem dober. I am screaming inside. Najboljši dan v lajfu, res."

Prva imuniteta letošnje sezone je pripadla Tadeju.
Prva imuniteta letošnje sezone je pripadla Tadeju. FOTO: POP TV
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Masterchef Slovenija
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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
MasterChef Slovenija Fish Wellington Tadej MasterChef kuharski izziv imuniteta 12. sezona oddaje POP TV kulinarika Tadej Oblak Mojmir Šiftar morska žaba
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Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa

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