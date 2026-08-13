MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone

Konec poletja strežemo MasterChef Slovenija! Na POP TV od 31. 8. dalje

Nova sezona bo gledalce popeljala skozi svet kulinarike, v katerem bodo lahko poleg tekmovalcev znanje pridobivali tudi sami. MasterChef bo predstavljal zanimive jedi in sestavine, odpiral prostor novim kulinaričnim trendom ter pokazal različne tehnike in pristope, ki lahko navdihnejo tudi domače kuharje.

icon-expand MasterChef Slovenija se z 12. sezono konec avgusta vrača na POP TV. FOTO: VOYO

"Tokrat bo v ospredju predvsem tisto, kar je vedno bilo srce MasterChefa – kulinarika", sporoča poznan in uigran sodniški trio v sestavi Luke Jezerška, Karima Merdjadija in Mojmirja Šiftarja. Manj bo poudarka na zunanjih elementih, več pa na preverjenih kulinaričnih izzivih, ki bodo od tekmovalcev zahtevali znanje, natančnost, ustvarjalnost in prilagajanje. Ker se nova sezona začenja konec avgusta in bo gledalce spremljala skozi jesen, bo pomemben del kulinaričnega sveta MasterChefa tudi jesenska kuhinja. Sezona bo prinesla več jesenskih sestavin, okusov in jedi ter pokazala, kako bogata in raznolika je lahko kulinarika tega letnega časa. 12. sezona MasterChefa Slovenija bo tako poklon kulinariki; tako tradicionalni kot sodobni, preprosti in zahtevni, predvsem pa takšni, ki vedno znova preseneča.

V kuhinjo se podaja 16 novih obrazov

Ajda Osta

Mirna, radovedna in ustvarjalna arhitektka, ki rada raziskuje kraje, druge kulture in kulinariko. Močna je predvsem pri peki, natančnosti in kreativni kombinaciji okusov.

icon-expand Ajda Osta FOTO: POP TV

Anna Masieievska

Zelo mlada, odgovorna in radovedna ljubiteljica sladic. Rada preizkuša nenavadne kombinacije okusov in sprejema nove izzive.

icon-expand Anna Masieievska FOTO: POP TV

Dominik Gajšek

Karizmatičen, delaven, nasmejan in zelo aktiven. Zanima ga svet vonjav, sestavin in ustvarjanja v kulinariki. Posebej uživa v pripravi mesa, omak in preprostih jedi, kjer pridejo do izraza kakovostne sestavine.

icon-expand Dominik Gajšek (1) FOTO: POP TV

Gregor Spudič

Izkušen, srčen in zelo vztrajen. Kuhanje dojema kot umetnost, način izražanja in povezovanje tradicije s sodobnostjo. Močno ga zaznamujeta spoštovanje do hrane in ideja, da lahko iz preprostih sestavin nastane nekaj izjemnega.

icon-expand Gregor Spudič FOTO: POP TV

Gulnaz Uliabaeva

Energična, ustvarjalna in komunikativna. Ne mara okvirjev, rada eksperimentira in kuha po občutku.

icon-expand Gulnaz Uliabaeva FOTO: POP TV

Ian Polak Rožac

Energičen, pozitiven, duhovit in zelo prepoznaven po svojih spletnih vsebinah. V kuhinji je radoveden, pripravljen poslušati in se hitro učiti. Zanimajo ga tudi sodobni trendi, predvsem matcha.

icon-expand Ian Polak Rožac FOTO: POP TV

Jure Brumen

Po duši športnik, popotnik in človek iz sveta hotelirstva in kulinarike. Pozitiven, nasmejan in razmišlja izven okvirjev. Ima izkušnjo vodenja restavracije na Severnem Cipru.

icon-expand Jure Brumen FOTO: POP TV

Karin Podboršek

Prijazna, odgovorna, zanesljiva in organizirana diplomirana kineziologinja. Zelo rada se uči, peče in ustvarja sladice; posebej jo privlačita dekoracija in natančnost.

icon-expand Karin Podboršek FOTO: POP TV

Klemen Rutar

Ustvarjalen, radoveden in tekmovalen marketinški strateg ter glasbenik. Zelo urejen, sistematičen in ljubitelj priprave sestavin; v kuhinji išče harmonijo med natančnostjo, spontanostjo in srcem.

icon-expand Klemen Rutar FOTO: POP TV

Miha Blatnik

Družaben gurman, veseljak in velik ljubitelj potovanj. Ni človek strogih pravil in uživa v sproščenem ustvarjanju. Njegova posebnost je velika paella, s katero zna nahraniti tudi do 50 ljudi.

icon-expand Miha Blatnik. FOTO: POP TV

Tadej Oblak

Grafični oblikovalec in vizualni umetnik, ki hrano vidi kot umetnost. Kreativen, eksperimentalen in zelo usmerjen v vizualno podobo krožnika oziroma plating.

icon-expand Tadej Oblak FOTO: POP TV

Tanja Rajar

Prijazna, ustrežljiva, družinska in ljubiteljska ustvarjalka sladkih dobrot. Gostinska tehnica, ki obožuje peko, dekoracijo in velike slaščičarske izzive – pripravila je tudi petnadstropno poročno torto.

icon-expand Tanja Rajar FOTO: POP TV

Tilen Zonta

Radoveden, razgledan in vedoželjen pravnik, ki ga vlečejo potovanja, različne kulture, narava in kulinarika. Kuhanje je zanj postalo pomemben vir ustvarjalnosti in sprostitve.

icon-expand Tilen Zonta FOTO: POP TV

Tjaša Kušter

Pozitivna, nasmejana in nekoliko odbita, ljubiteljica živali, motorjev in druženja. Čeprav je obiskovala gostinsko šolo, včasih sploh ni marala kuhanja – danes pa je njena velika strast peka.

icon-expand Tjaša Kušter FOTO: POP TV

Valentina Pukšič

Najmlajša tekmovalka, po poklicu slaščičarka. Preprosto kmečko dekle, polna energije, zgovorna, rada ima šale, veselje in dobro voljo. Močno je povezana s tradicionalno kulinariko in domačim okoljem.

icon-expand Valentina Pukšič FOTO: POP TV

Daniela Perdih

Mama dveh otrok in vodja prodaje, odločna, trmasta in ambiciozna. Šport in kuhanje sta zanjo način sprostitve in premagovanja vsakodnevnega stresa. Kuhati se je učila ob mami in babici, že kot otrok pa je rada pomagala pri pripravi kosil in sladic.

icon-expand Daniela Perdih FOTO: POP TV