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Jure Brumen
MasterChef

Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja

Istrski domači fuži s tartufi so Juretu Brumnu prinesli mesto na balkonu v 12. sezoni oddaje MasterChef Slovenija. Preverite recept za jed, ki je požela izjemne pohvale sodnikov.

Miran Stepan
31. 08. 2026 21.00

Za tekmovalci 12. sezone oddaje MasterChef Slovenija so prvi dvoboji, v katerih se borijo za svoja mesta na balkonu. Za pripravo jedi, s katero se želijo predstaviti sodnikom, imajo na voljo 45 minut, v vsakem paru pa si neposreden odhod na balkon zagotovi le boljši tekmovalec. V drugem krogu sta se drug proti drugemu postavila Tanja Rajar in Jure Brumen. Slednji je na svoj prvi trenutek v MasterChef kuhinji čakal kar nekaj časa. Priznal je namreč, da se je v oddajo želel prijaviti že pet let, saj se je želel predstaviti Sloveniji, hkrati pa premagati svoj strah pred kamerami.

Jure in Tanja sta se pomerila v drugem kuharskem dvoboju večera.
Jure in Tanja sta se pomerila v drugem kuharskem dvoboju večera. FOTO: POP TV
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Za svojo prvo jed je pripravil istrske fuže s tartufi, ki jih je postregel s tartufovo omako, parmezanom in narezanimi tartufi. "Če začnem samo s pašto, testo je v tvojem malem prstu, tako, kot so ga none delale. Omaka, imel sem skrb, da bo preveč smetane. Pravilno dozirana, preprostost, ampak perfektnost," je dejal Mojmir Šiftar.

Juretovi domači fuži so poželi številne pohvale sodnikov.
Juretovi domači fuži so poželi številne pohvale sodnikov. FOTO: POP TV
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Tudi Karim Merdjadi je imel pred okušanjem pomislek, a ga je Jure hitro razblinil. "Bal sem se, da bo preveč intenziven okus, ampak jaz tukaj neizmerno uživam. Ta jed je nekaj, kar te potolaži, ti da moči, pa hlače se nehajo trest." Največje presenečenje pa je za Jureta sledilo ob komentarju Luke Jezerška. "Pred časom sem se vrnil iz Piemonta, kjer slovijo po belih tartufih, ampak tam nisem jedel tako dobre pašte, kot sem jo danes tukaj."

Lukova izjemna pohvala je Jureta povsem šokirala.
Lukova izjemna pohvala je Jureta povsem šokirala. FOTO: POP TV
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Jure je priznal, da ga je tako velika pohvala povsem šokirala. Na koncu je s svojimi istrskimi fuži prepričal sodnike in si v dvoboju s Tanjo priboril mesto na balkonu. "Vesel sem. Sploh ko sem videl moje najdražje gor, edino, kar ti preostane, je, da laufaš," je po zmagi priznal Jure, ki je svoj prvi nastop v MasterChef kuhinji tako zaključil na najlepši možni način. Za vse, ki bi radi Juretove istrske fuže s tartufi poustvarili tudi doma, pa spodaj ne spreglejte recepta.

Sestavine

Za domače fuže

- 75 g moke Manitoba 00
- 25 g semoline
- 1 čajna žlička tartufate
- zajeten ščepec soli
- 65 g jajc (eno celo jajce, preostalo rumenjaki)

Za tartufovo omako

- 70 g tartufate
- 20 g masla
- 30 g naribanega parmezana
- 10 lističev parmezana za dekoracijo
- 10 lističev svežega črnega tartufa
- 1 dl vode, v kateri so se kuhali fuži
- 1 dl belega vina (malvazija)
- smetana za kuhanje

Priprava testa za fuže

V nekoliko večji stekleni skledi zmešamo moko, semolino in sol. Prilijemo dobro stepena jajca in dodamo tartufato. Sestavine gnetemo približno 10 minut, da nastane gladka in lepo svetleča krogla testa. Če se nam zdi testo premokro, dodamo malo moke, da vpije odvečno vlago. Testo ovijemo v aluminijasto folijo in ga pustimo počivati približno 20 minut. Po 20 minutah testo odvijemo iz folije in ga razvaljamo. Nato ga s strojčkom za testenine postopoma valjamo od največje do najmanjše debeline. Razvaljano testo najprej narežemo na kvadrate velikosti približno 4 x 4 cm, nato pa te prerežemo na trikotnike in na kazalcu oblikujemo fuže. Oblikovanje fužev je zelo preprosto. Testo ovijemo okoli kazalca, stisnemo levi in desni krak ter nazadnje še vrh trikotnika. Nastali žepek oziroma fuž odložimo na pripravljeno površino.

Priprava omake

Na ogenj pristavimo ponev in vanjo dodamo maslo. Ko se stopi, dodamo tartufato in kuhamo, dokler se tartufata ne loči od maščobe masla. Dodamo smetano za kuhanje in dobro premešamo. Ves čas kuhamo na majhnem ognju. Dodamo parmezan in ponovno premešamo, dokler se ne raztopi. Na koncu prilijemo malo vode, v kateri so se kuhali fuži. Kuhane fuže iz lonca prestavimo v ponev z omako in vse skupaj dobro premešamo.

Postavitev na krožnik

Celotno vsebino ponve prestavimo na izbrani krožnik. Na testenine položimo lističe parmezana in svežega črnega tartufa.

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Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
MasterChef Slovenija domači fuži tartufi testenine recepti Jure Brumen 12. sezona
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