Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'

Gulnaz s tradicionalno jedjo sodnike popeljala v preteklost

Četrta oddaja 12. sezone MasterChef Slovenija je prinesla prvi izločitveni test. Tanja, Miha, Klemen, Gulnaz, Valentina, Tjaša in Dominik so se pomerili v štirih krogih, za vse kuharske izzive pa so imeli na voljo le tri litre vode. V prvem krogu so se preizkusili v blanširanju romanesca in črne redkve, najbolje pa se je odrezal Klemen, ki si je zagotovil mesto na balkonu. V drugem krogu so filirali in soparili orado, pri čemer je bil najbolj uspešen Dominik. Tretji krog je prinesel pripravo holandske omake, a tokrat ni nihče prepričal sodnikov, zato nihče ni odšel na balkon.

icon-expand Gulnaz je v odločilnem krogu pripravila tradicionalni uzbekistanski plov. FOTO: POP TV

V odločilnem krogu je tako ostalo pet tekmovalcev, ki so imeli 45 minut za pripravo poljubne jedi z eno od tehnik, pri kateri so morali uporabiti preostalo vodo. Tjaša je pripravila vaniljevo panna cotto z ganašem bele čokolade, želejem iz pasijonke in crumblom, Valentina domače rezance z bolonjsko omako, Tanja raviole z brancinom in koromačem ter omako beurre blanc, Miha pa piščančjo obaro.

icon-expand Gulnaz je sodnikom predstavila okuse svoje domovine. FOTO: POP TV

Gulnaz sodnike popeljala v svoje otroštvo

Gulnaz je v odločilnem krogu posegla po okusih svoje domovine in pripravila plov, tradicionalno uzbekistansko jed iz riža, teletine, čebule, korenja in začimb. Jed je dopolnila s svežo zelenjavo in jo postregla na način, ki se navezuje na uzbekistansko tradicijo. Gulnaz je plov prvič pripravila že pri 12 letih, njena mama pa je bila presenečena, da ji je že takrat uspelo pripraviti popoln plov. Že postavitev je pri Luki Jezeršku prebudila spomine. "Takih postavitev v tej kuhinji nismo navajeni. Pripeljala si me v moje otroštvo," je dejal in pojasnil, da so se podobnega načina priprave rižote učili tudi v času njegovega šolanja.

icon-expand Luka Jezeršek je ob Gulnazinem plovu dejal, da ga je jed popeljala v otroštvo. FOTO: POP TV

Navdušen je bil tudi Karim Merdjadi: "Izredno okusno, lepo kuhan riž, koščki mesa lepo narezani, izredno okusni. Kaj naj rečem, super je!" Gulnaz je sodnikom ob tem pojasnila tudi pomen postavitve in dekoracije ter razkrila, da so v Uzbekistanu pogosti ornamenti, krogi ter zelena, rdeča in bela barva. Mojmir Šiftar pa je izpostavil še svežo zelenjavo ob jedi, ki je po njegovem mnenju lepo dopolnila celoto. "Mi trije smo vedno veseli, ko kaj novega poskusimo in spoznamo," je zaključil. Za Gulnaz je bil naporen izločitveni test predvsem poln adrenalina: "Današnji dan je bil zelo adrenalinski."

icon-expand Plov. FOTO: POP TV

icon-expand Gulnaz je pojasnila tudi pomen barv in ornamentov, značilnih za Uzbekistan. FOTO: POP TV

Tekmovanje zapustil Miha

Po pokušini vseh petih jedi je napočil trenutek odločitve. Tjaša, Gulnaz, Valentina in Tanja so si zagotovile nadaljevanje tekmovanja, MasterChef kuhinjo pa je moral zapustiti Miha, ki je v zadnjem krogu pripravil piščančjo obaro. Poraz je sprejel mirno. "Teh situacij sem jaz navajen, tega te življenje nauči. Ni to zame nič posebnega. Če je konkurenca dobra, če ima nekdo pred tabo več znanja, se toliko bolj učiš in normalno je, da bo prišel dlje," je povedal po izločitvi. Kljub zgodnjemu slovesu bo svojo MasterChef izkušnjo ohranil v lepem spominu, predvsem zaradi ljudi, ki jih je spoznal: "Predvsem pa spoznati tako ekipo. Takoj smo se res povezali."

icon-expand Po prvem izločitvenem testu je moral MasterChef kuhinjo zapustiti Miha. FOTO: POP TV

V nadaljevanju preverite recept za Gulnazin plov in tradicionalno uzbekistansko jed pripravite tudi sami doma.

Sestavine - 2 veliki čebuli

- 3 veliki korenčki

- 1 glava česna

- 1 velik paradižnik

- 500 g mlade govedine

- 2,5 skodelice riža

- 1,5 žličke soli - mleti črni poper

- sladka rdeča paprika

- rožmarin

- bazilika

- peteršilj

- žafran Za postrežbo - 1 sveža paprika

- 1 čebula

- 1 paradižnik Postopek priprave Čebulo narežemo na tanke polkroge, meso na kocke, korenje pa na tanke trakove. Paradižnik blanširamo in narežemo na majhne kocke. Na ogenj postavimo litoželezno posodo, vanjo nalijemo nekaj olja in počakamo, da se segreje. Nato v posodo damo čebulo in jo karameliziramo. Dodamo na kocke narezano meso in ga pražimo, dokler ne postane zlato rjave barve. Nato dodamo korenje in na kocke narezan blanširan paradižnik. Pražimo, dokler voda ne izhlapi. Mešanico mesa in zelenjave zalijemo z vrelo vodo, tako da ta prekrije meso in zelenjavo. Dodamo 1 žličko soli in vse začimbe, premešamo ter pustimo dušiti na nizkem ognju 30 minut. Riž operemo in ga razporedimo po mesu. Ne mešamo. Dolijemo toliko vode, da sega približno dva prsta nad riž, na sredino pa položimo celo glavo česna. Ko voda zavre, riž zberemo na kupček na sredini, zmanjšamo ogenj, posodo pokrijemo s pokrovom in pustimo, da se plov kuha še 20 minut. Ko dodamo riž, plova ne mešamo. Po 20 minutah ugasnemo ogenj in pustimo plov še nekaj časa pokrit. Po 5–10 minutah plov premešamo, ga preložimo na velik krožnik in postrežemo s tanko narezanimi kolobarji paprike, čebule in paradižnika. Okrasimo s svežim peteršiljem.

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