Ajdin karabiž za sladko potovanje v svet orientalskih okusov

Prvi dvoboji 12. sezone oddaje MasterChef Slovenija se nadaljujejo, tekmovalci pa s svojimi prvimi krožniki sodnikom že razkrivajo, kakšno kulinariko lahko od njih pričakujejo. V tretjem krogu sta se za naslednje mesto na balkonu pomerila Ajda Osta in Klemen Rutar, uspešnejša pa je bila Ajda.

icon-expand Ajda in Klemen sta se pomerila v tretjem dvoboju za mesto na balkonu. FOTO: POP TV

Za svojo prvo jed v MasterChef kuhinji se je odločila predstaviti okuse, ki so ji še posebej blizu. "Jaz bolj kot arabsko poznam libanonsko, ki je zelo široka, veliko je limone in granatnega jabolka. Uporabljajo nam znane sestavine na drugačen način," je pojasnila. Sodnikom je pripravila arabsko sladico karabiž s pistacijo, meringo in kandirano pomarančno lupinico.

icon-expand Ajda se je za svoj prvi krožnik odločila predstaviti z orientalskimi okusi. FOTO: POP TV

Karim Merdjadi je ob okušanju povedal, da ga je jed popeljala v kraje Ajdinega moža. "Okus mi je super, ker ponavadi so orientalske sladice zelo sladke, ta je pa izredno lepo zbalansirana. Bogato polnjena in pistacija res lepo odigra svojo vlogo noter in vidimo lepo testo, ki je rahlo. Mogoče pa kakšna minuta še vseeno zmanjka, ker potem bi se čutila karamelizacija. Moram pa priznati, da mi je tvoja sladica zelo všeč in ima potencial za popravek."

icon-expand Karim Merdjadi je pohvalil uravnoteženost Ajdine sladice. FOTO: POP TV

Posebej je kombinacija okusov navdušila Mojmirja Šiftarja. "Najbolj me je navdušila kombinacija pomarančni cvet in rožna voda. To vse v eni sladici. Človek bi mislil, da je ful preveč, ampak je ful dobro." Ajdin prvi nastop je navdušil tudi Luko, ki je v njeni kulinariki prepoznal priložnost za odkrivanje novih okusov. "Zelo sem vesel, da si se prijavila v letošnjo sezono in da si vstopila s tako sladico, s katero lahko odpiramo nek nov svet, brez da kamorkoli gremo."

icon-expand Ajda je že s prvim krožnikom pokazala, kakšne okuse želi prinesti v MasterChef kuhinjo. FOTO: POP TV

S svojo sladico je Ajda na koncu premagala Klemna in si zagotovila mesto na balkonu. Po razglasitvi ni skrivala olajšanja, saj med pripravo ni bila povsem prepričana, ali ji bo uspelo uresničiti svojo zamisel. "Tekom samega kuhanja sem imela par pomislekov, ali bo ratalo ali ne bo, sem vesela, da sem izpeljala," je po zmagi priznala Ajda.

icon-expand Orientalski okusi so Ajdi zagotovili uspešen začetek v oddaji MasterChef Slovenija. FOTO: POP TV

Za vse, ki bi radi tudi sami odkrivali okuse, s katerimi je Ajda začela svojo pot v oddaji MasterChef Slovenija, pa spodaj ne spreglejte recepta.

Sestavine Za testo - 125 g semoline

- 10 g moke

- 37 g masla ghee

- 37 g masla

- 25 g vode

- 25 g sladkorja

- 1 žlica vode pomarančnega cveta Pri vodi pomarančnega cveta je nujno preveriti intenzivnost okusa, saj imajo predvsem izdelki z umetnimi aromami zelo močan okus. Priporočljiva je uporaba 100-odstotnega destilata pomarančnega cveta.

Za polnilo

- 150 g mletih pistacij (koščki velikosti približno 2–3 mm)

- 30 g sladkorja

- 1 žlica rožne vode

- voda po žličkah in po potrebi Pri doziranju rožne vode velja enako kot pri vodi pomarančnega cveta. Vedno jo poskusite in dodajajte po občutku. Vodo dodajajte po žličkah, le toliko, da se zmes nekoliko poveže in ni več sipka.

Za meringo

- olupek bio pomaranče (samo oranžni del, beli del odstranite)

- 80 g sladkorja

- 25 g vode

- beljak

Priprava

Pečico segrejte na 170 C. Na nizkem ognju stopite maslo in ghee. Pazite, da se le stopita in ne zavreta. V posodi zmešajte vse sestavine za testo, dodajte stopljeno maslo in premešajte v homogeno zmes. Pomagate si lahko z rokami ali mešalnikom. Testo sploščite in zavijte v plastično folijo. Za nekaj minut ga postavite v hladilnik. Zmešajte vse sestavine za polnilo. Pomarančni olupek narežite na majhne kockice velikosti približno 2,5 x 2,5 mm. Izberite poljubne modelčke. Uporabite lahko pekač za mini mafine, manjše kovinske obročke za peko piškotov ali servirne obročke. Velikost modelčkov bo vplivala na število porcij. Na dno in stene modelčka pritisnite testo. Razporedite ga čim bolj na tanko in enakomerno, da bo ostalo dovolj prostora za polnilo. Modelček, obložen s testom, do vrha napolnite s pistacijevim polnilom. Iz testa oblikujte tanek disk in ga položite na vrh modelčka, da polnilo popolnoma zaprete. Testo poravnajte z vrhom modelčka. Pecite približno 10 minut. Po 10 minutah odstranite obroček oziroma modelček in pecite še 5–10 minut oziroma toliko časa, da se testo zelo rahlo obarva. Testo bo zaradi vsebnosti semoline ter majhne količine masla in sladkorja svetlejše od običajnega testa za piškote. Med peko v kozici segrejte sladkor, vodo in kockice pomarančnega olupka. Sirup segrevajte do 110 C. Ko doseže to temperaturo, začnite stepati beljak. Ko sirup doseže 118 C, ga zelo počasi vlijte v beljak in nadaljujte z mešanjem naslednjih 10 minut oziroma dokler meringa ni dovolj čvrsta za brizganje. Pečeno pecivo nekoliko ohladite in na vrh nabrizgajte meringo s pomarančno lupinico. Po želji lahko meringo karamelizirate z gorilnikom ter jo posujete s koščki pistacije in rožnimi lističi.

icon-expand Ajdin karabiž lahko pripravite tudi doma. FOTO: POP TV

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