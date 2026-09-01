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Annini sirniki so navdušili vse tri MasterChef sodnike.
MasterChef

Ti sirniki so tako nežni, da se kar topijo v ustih

Anna je v MasterChef kuhinji navdušila s sirniki, ki jih je dopolnila s karamelno omako in jagodno-metnim sorbetom. Z njimi si je priborila mesto na balkonu, recept za njeno sladko kreacijo pa vas čaka v nadaljevanju.

Miran Stepan
01. 09. 2026 21.00

S sladico je navdušila sodnike, Luka ji je namenil prav posebno pohvalo

V tretjem dvoboju druge oddaje MasterChef Slovenija sta se za mesto na balkonu pomerila Anna Masieievska in Tilen Zonta. Tekmovalca sta imela 45 minut časa, da pripravita jed, ki ju najbolje predstavlja. Tilen je pripravil mujaddaro, jed iz leče in karamelizirane čebule, ki jo je dopolnil s pinjolami, jogurtom z meto in česnom, origanom ter granatnim jabolkom.

Annini sirniki so navdušili vse tri MasterChef sodnike.
Annini sirniki so navdušili vse tri MasterChef sodnike. FOTO: POP TV
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Anna pa se je odločila za sladko jed, povezano z njenimi koreninami. Pripravila je sirnike s karamelno omako, jagodnim sorbetom, liofiliziranimi malinami, pistacijami in metinim sladoledom. Njena sladica je navdušila Karima Merdjadija: "Vau, Anna, kaj naj rečem? Jaz sem navdušen. Rahlo, nežno kot oblaček, topi se v ustih. Karamela je taka, kot mora biti, sorbet hladen, svež, lepo se poveže. Vse čestitke."

Tradicionalne sirnike je Anna predstavila v sodobni različici.
Tradicionalne sirnike je Anna predstavila v sodobni različici. FOTO: POP TV
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Prav posebno pohvalo ji je namenil tudi Luka Jezeršek, ki ga je navdušilo, da je Anna navdih za jed poiskala v svojih koreninah in jo predstavila na sodoben način. "O moj bog, da gre tako mlado dekle iskat jed v svojih koreninah, jo vzame in interpretira v sodobnem času. To je nekaj tako lepega, da sem pravzaprav počaščen, da sem te spoznal," je dejal.

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Po težki odločitvi so sodniki zmago na koncu namenili Anni, ki si je s svojimi sirniki priborila mesto na balkonu. Po tako velikih pohvalah se je Anna tudi sama pošalila na račun svojih slaščičarskih sposobnosti. "Ko bo Karim šel v penzijo, ga bom jaz zamenjala kot najboljša slaščičarka," je dejala v smehu. Bi tudi vi poskusili sirnike, s katerimi je Anna navdušila MasterChef sodnike? V nadaljevanju preverite njen recept in jih pripravite tudi doma.

Sestavine

Za sirnike:

- 250 g skute
- 1 rumenjak
- 2 žlici moke
- ščepec soli
- 1 žlica sladkorja po želji

Skuto, rumenjak, sol in sladkor zmešamo z vilicami. Masi dodamo moko in zamesimo mehko testo. Oblikujemo od 6 do 8 enako velikih kroglic in jih rahlo sploščimo. Sirnike v ponvi pečemo od 5 do 7 minut na vsaki strani, nato jih pustimo nekaj časa počivati.

Za karamelo:

- 100 g sladkorja
- 100 g sladke smetane
- 25 g masla

V ponvi stopimo sladkor in počakamo, da postane lepe zlato rjave barve. Dodamo maslo in premešamo. Ko se maslo stopi, dodamo sladko smetano, premešamo in odstavimo z ognja.

Za jagodno-metni sorbet:

- 200 g svežih ali zamrznjenih jagod
- 50 g sladkorja
- 50 g vode
- meta po želji

Najprej pripravimo sladkorni sirup. Sladkor zmešamo z vodo in segrevamo, dokler se popolnoma ne raztopi. V posodi zmešamo jagode, meto in sladkorni sirup ter s paličnim mešalnikom zmešamo v gladko maso. Sorbet ohladimo v zamrzovalniku ali pripravimo v aparatu za sladoled.

Sirnike položimo na krožnik in jih prelijemo s karamelo. Sorbet postrežemo posebej v manjši posodici. Jed po želji okrasimo z liofiliziranimi ali svežimi jagodami, zdrobljenimi pistacijami ali jedilnim cvetjem.

Sirniki s karamelno omako in jagodno-metnim sorbetom.
Sirniki s karamelno omako in jagodno-metnim sorbetom. FOTO: POP TV
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