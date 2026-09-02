Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'

Tilen s svojo najljubšo italijansko jedjo navdušil sodnike: "Čuti se ljubezen"

V tretji oddaji MasterChef Slovenija so se tekmovalci pomerili v izzivu, sestavljenem iz dveh krogov. V prvem so morali s pomočjo svojega kulinaričnega znanja pravilno povezati sestavine z imeni jedi in si tako priboriti košarice, s katerimi so nato kuhali v drugem krogu. Med njimi je bil tudi Tilen Zonta, ki je pripravil parmigiano, jed, zaradi katere se je pred leti zaljubil v kulinariko, z njo pa je tokrat navdušil tudi sodnike.

icon-expand Tilen se je v drugem krogu izziva lotil priprave parmigiane. FOTO: POP TV

Ljubezen do hrane se je začela na izmenjavi

Tilen je med kuhanjem razkril, da je pomembno vlogo pri njegovi ljubezni do kulinarike odigrala študijska izmenjava v Franciji. Tja se je odpravil predvsem zaradi želje po francoski izkušnji in učenju jezika, a ga je življenje hitro odpeljalo nekoliko bolj proti Italiji. "Dejstvo je, da je bilo na Erasmusu 90 odstotkov samih Italijanov. Z njimi sem se hitro povezal in tam smo celo leto preživeli skupaj, hodili ven jest, kuhali skupaj in vse se je vrtelo okoli hrane. Takrat sem se zaljubil v to," je pojasnil.

icon-expand Tilen je svojo ljubezen do kulinarike odkril prav med Erasmus izmenjavo. FOTO: POP TV

Še danes se spominja tudi obiska prijatelja v Rimu, kjer mu je njegova mama pripravila, kot pravi, "najboljše testenine". Še večji vtis pa je nanj naredil obisk prijateljice v Neaplju, kjer je prvič spoznal parmigiano."Na mizi se je znašla ta čudna jed in je nisem poznal. Razmišljal sem, ali bom to sploh poskusil ali ne. Ko sem jo dal v usta, mi je eksplodirala glava. Tak umami, taka tekstura. Nisem mogel verjeti, da ima lahko vegetarijanska jed iz jajčevcev, paradižnika in sira tak okus. Takrat se mi je odprl nov svet."

icon-expand Svojo različico priljubljene italijanske jedi je tokrat pripravil v MasterChef kuhinji. FOTO: POP TV

"Čuti se ljubezen"

Prav jed, ki mu je pred leti odprla vrata v svet kulinarike, je Tilen tokrat postavil pred sodnike. Mojmir Šiftar mu je že pred okušanjem priznal, da so veseli, da ga je nad kulinariko navdušila prav tako preprosta in skromna jed. Po prvem grižljaju pa navdušenja ni skrival. "O moj bog! Sveta Lucija, kako lepo! Čuti se ljubezen in vidim, zakaj je bila ta jed tista, ki te je prepričala v kulinariko. Vau!"

icon-expand Mojmir Šiftar je že po prvem grižljaju pohvalil ljubezen, ki se je čutila v jedi. FOTO: POP TV

Navdušen je bil tudi Luka Jezeršek: "Tole je fantastično. Zelo dobro." Karim Merdjadi pa na krožniku ni našel ničesar, kar bi bilo treba spremeniti: "Ni potrebe po popravkih, po dodajanju česa drugega. To je to."

icon-expand Z uspešno pripravljeno parmigiano si je Tilen priboril mesto na balkonu. FOTO: POP TV

Pohvale so Tilnu prinesle težko pričakovano mesto na balkonu. "Užival sem v današnjem kuhanju in res mi je bilo pisano na kožo. Končno ta balkon, prigaran je bil. Vse sem dal od sebe in če nisem šel prvič z eno izmed mojih najljubših jedi, sem pa vsaj s parmigiano prepričal sodnike," je povedal po uspehu in z balkona v svojem slogu še dodal: "Lep razgled je tukaj, priporočam."

icon-expand Parmigiana. FOTO: POP TV

Pripravite Tilenovo parmigiano tudi doma

Jed, ki je Tilna pred leti navdušila nad kulinariko, mu je zdaj prinesla tudi mesto na balkonu MasterChef kuhinje. Spodaj preverite njegov recept za parmigiano in jo pripravite tudi sami. Sestavine - 2 velika jajčevca

- 500 ml paradižnikove passate

- 2 stroka česna

- olivno olje

- olje za cvrtje

- mozzarella fior di latte

- parmezan

- bazilika

- sol

- poper

- sladkor Postopek priprave Jajčevca narežemo po dolgem ali počez na največ 1 cm debele rezine in jih z obeh strani posolimo. Pustimo jih počivati, dokler se na površini ne začnejo nabirati kapljice vode, vsaj 10 do 15 minut. Nato jajčevce obrišemo s papirnato brisačko in jih na malo olja popečemo do močne karamelizacije. Medtem pripravimo paradižnikovo mezgo oziroma šugo. Na malo olivnega olja popražimo česen, da lepo porjavi in zadiši. Za trenutek odstavimo z ognja, da se nekoliko ohladi, nato prilijemo passato. Vrnemo na ogenj in dobro premešamo. Dodamo nekaj listov bazilike ter po občutku solimo, popramo in sladkamo. Na manjšem ognju kuhamo vsaj 15 minut. Ko so jajčevci pečeni in je šugo gotov, dno pekača prekrijemo s prvo plastjo paradižnikovega šuga. Dodamo plast jajčevcev in ponovno plast šuga, nato z rokami natrgamo mozzarello, dodamo nariban parmezan in nekaj svežih listov bazilike. Ponovimo še vsaj tri plasti jajčevcev, šuga, mozzarelle in parmezana. Na zadnjo plast ne dodamo mozzarelle in bazilike, ampak samo šugo in parmezan, s katerim ne skoparimo. Pekač postavimo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija, za vsaj 30 minut oziroma toliko časa, da zgornja plast parmigiane dobi temno zapečeno skorjico, ki je lahko na nekaterih delih tudi črna. Ko je parmigiana gotova, jo ohladimo in serviramo na krožniku z dodatnim parmezanom in svežo baziliko. Če se ji uspemo upreti, bo jed naslednji dan, ko se bodo okusi do konca razvili, še boljša. Ponovno jo lahko segrejemo ali pa jo jemo hladno.

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