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Prvi mystery box sezone je tekmovalcem postregel s prav posebnim izborom sestavin.
MasterChef

Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone

Prvi mystery box izziv sezone je tekmovalcem prinesel sanjske sestavine, a pot do balkona še zdaleč ni bila lahka. Sodnike sta na koncu najbolj navdušila Tilen in Tanja, ki sta poskrbela za nepozaben zaključek izziva.

M.S.
21. 09. 2026 10.00

V MasterChefu je bil čas za prvi mystery box letošnje sezone – tekmovalce pa je pod skrivnostnimi škatlami čakalo prav posebno presenečenje. Tokrat niso dobili neznanih ali zahtevnih sestavin, temveč tiste, s katerimi bi najraje kuhali. Svoje sanjske sestavine so morali v 90 minutah spremeniti v krožnik, ki bo prepričal sodnike. Izziva se je še posebej razveselil Tilen, ki je priznal, da je na ta trenutek že nekaj časa čakal.

Prvi mystery box sezone je tekmovalcem postregel s prav posebnim izborom sestavin.
Prvi mystery box sezone je tekmovalcem postregel s prav posebnim izborom sestavin. FOTO: POP TV
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"Juhu, to je MasterChef klasika. Komaj sem čakal, da vidim, ali se lahko nepripravljen dobro izkažem v kuhinji. Zadnje čase sem začel vaditi mystery box. Pokličem prijatelje na večerjo in jim rečem, naj mi prinesejo nekaj sestavin, jaz pa jim bom iz tega nekaj skuhal." In vaja se mu je očitno obrestovala. Iz svojih sanjskih sestavin je pripravil biftek s tartufi, pirejem iz topinamburja in čičerike ter omako iz govejega fonda – krožnik, s katerim je pri sodnikih zadel v polno.

Tilen je pri prvem mystery boxu stavil na biftek.
Tilen je pri prvem mystery boxu stavil na biftek. FOTO: POP TV
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"Tako intenzivno, tako lepo zbalansirano. Teksture, meso, tartuf, začinjenost, okusi – top," je ocenil Luka. Karim je dodal: "Sanjske sestavine za sanjsko jed, bravo," Mojmir pa Tilnu namenil kratko, a jasno pohvalo: "Vsa čast."

Tilen je z odlično pripravljenim biftekom požel pohvale sodnikov.
Tilen je z odlično pripravljenim biftekom požel pohvale sodnikov. FOTO: POP TV
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Tudi Tanja je v mystery boxu dobila sestavine, ki so ji bile pisane na kožo. "Najraje od vsega pripravljam sladice in to so take komponente, ki pašejo v sladice," je povedala. Pripravila je sladki skutni štrukelj, ki ga je dopolnila s hruško v smetanovi omaki z limeto, čokoladnim drobljencem ter omako s karamelizirano šalotko, vinom in limeto.

Tanjine sestavine so bile kot nalašč za pripravo sladice.
Tanjine sestavine so bile kot nalašč za pripravo sladice. FOTO: POP TV
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Tudi pri njenem krožniku sodniki niso skrivali navdušenja. "Tako rahli štruklji, da kar glava peče. Skuta je sočna, testo rahlo, čokoladni drobljenec doda tisto zabeljenost, potem pa rdeče vino, ki naredi krožnik," je dejal Mojmir. Karima je še posebej prepričala uporaba šalotke v sladici: "Da ti šalotko z vinom pripelješ v sladico na tak način, se mi zdi genialno." Luka pa je Tanji namenil še eno veliko pohvalo: "Če v New Yorku odpiramo slovenski bistro, ta sladica spada tja."

Tanja je z dovršeno sladico navdušila sodniško trojico.
Tanja je z dovršeno sladico navdušila sodniško trojico. FOTO: POP TV
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Tanja tako dobrih odzivov ni pričakovala. "Nisem si upala pričakovati takšnih odzivov, ampak sem bila prepričana v svoj krožnik," je priznala. Po degustaciji je sledila odločitev sodnikov. Najboljša krožnika prvega mystery box izziva sezone sta pripravila prav Tilen in Tanja, ki sta si s tem zagotovila mesto na balkonu.

Končno ji je uspelo! Tanja si je priborila svoje prvo mesto na balkonu
Končno ji je uspelo! Tanja si je priborila svoje prvo mesto na balkonu FOTO: POP TV
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Tilen je bil nad novo uvrstitvijo med najboljše navdušen: "Yes! Še en individualni test in spet letim na balkon. Prvi sem si priboril balkon in dobil take nore komentarje. To je taka lepa sapica na mojo dušo, da ne morem biti bolj srečen." Za Tanjo je bila zmaga še posebej pomembna, saj si je po več kuhanjih prvič priborila balkon. "O moj bog, tečem na ta balkon, da si kdo ne premisli, da rabim nazaj dol. Velika zmaga in potrditev. Po toliko kuhanjih sem končno na balkonu," je dodala.

Tilen in Tanja sta se na balkonu takoj objela in proslavila skupni uspeh.
Tilen in Tanja sta se na balkonu takoj objela in proslavila skupni uspeh. FOTO: POP TV
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