MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse

Prav pri piščancu se hitro pokaže, kako pomembni so kakovost mesa, pravilna priprava in poznavanje sestavine. Sočna notranjost, hrustljava skorjica in uravnotežen okus niso rezultat naključja, ampak kombinacija dobre izbire mesa in ustreznih kuharskih tehnik. Pri tem je pomembno tudi vprašanje, od kod meso prihaja. Ko izberemo piščančje meso z oznako "izbrana kakovost - Slovenija", izberemo meso slovenskega porekla, katerega pot je sledljiva vse do primarnega pridelovalca in je vključeno v sistem dodatnih kontrol. V kuharskem izzivu je bilo hitro jasno, da pri piščancu ni dovolj le kreativna ideja. Tekmovalci so morali dobro načrtovati pripravo, saj piščanec zahteva natančnost: od razkosanja in mariniranja do pravilne termične obdelave. Podobno velja tudi doma. Preden se lotimo recepta, je pomembno, da izberemo kakovostno osnovo.

Kaj nas je kuharski izziv naučil o pripravi piščanca?

Ena najpomembnejših lekcij pri pripravi piščanca je, da ne smemo hiteti. Tekmovalci so se morali spopasti z zahtevno nalogo: pripraviti več različnih jedi v omejenem času, pri tem pa poskrbeti, da bo meso hkrati varno pripravljeno in sočno. Sodniki so poudarili, da je pri piščancu ključna pravilna termična obdelava. Meso mora biti dovolj pečeno, vendar ga ne smemo prekuhati ali prepeči, saj lahko izgubi svojo teksturo in okus. Pomembna je tudi dobra predpriprava. Mariniranje, priprava omak in načrtovanje časa lahko naredijo veliko razliko. Prav tako kot pri profesionalnih kuharjih tudi doma velja: večino dela opravimo prej, zadnji koraki pa naj bodo namenjeni popolnemu zaključku jedi.

Kaj pravzaprav pomeni znak "izbrana kakovost – Slovenija"?

Oznaka na embalaži ni zgolj informacija o državi porekla. Znak "izbrana kakovost – Slovenija" označuje živila, za katera veljajo dodatne zahteve kakovosti. Poleg slovenskega porekla je poudarek tudi na načinu pridelave oziroma reje, kakovosti krme, zdravstvenem varstvu živali in drugih zahtevah, določenih za posamezen sektor. Pri perutninskem mesu je tako pomemben celoten proces, ki se začne že pri reji. Kakovost končnega izdelka ni odvisna samo od tega, kaj se zgodi v predelovalnem obratu, ampak tudi od pogojev, v katerih je bila žival rejena, in od kakovosti surovin, ki vstopajo v proizvodnjo. Prav način reje je eden od pomembnih vidikov, ki jih poudarjajo tudi slovenski rejci perutnine. Pri manjših slovenskih rejah se lahko rejci bolj neposredno posvečajo živalim ter vsakodnevno spremljajo njihove pogoje bivanja, počutje, prehrano, higieno in ustrezno prezračevanje hlevov. Pri nekaterih rejah je omogočen tudi izpust na travo oziroma zemljo, kadar to dopuščajo vremenski pogoji, pomembna pa je tudi podaljšana reja. To pomeni, da znak potrošniku ponuja širšo informacijo o tem, kako je bilo živilo pridelano in predelano, ne le o tem, kje je bilo nazadnje zapakirano.

icon-expand Moja izbira je lokalno meso FOTO: Arhiv naročnika

Slovenska zastava bo slovensko poreklo pokazala še bolj jasno

Prepoznavanje slovenskih izdelkov bo v prihodnje še nekoliko lažje. Izdelki, ki izpolnjujejo pogoje za uporabo nove oznake, bodo lahko označeni tudi z grafično podobo slovenske zastave, ki bo potrošniku na trgovski polici hitro pokazala, da gre za izdelek s 100-odstotno slovensko potjo. Pri živilih živalskega izvora bo to pomenilo, da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, izdelek pa predelan v Sloveniji. Takšna oznaka ima predvsem praktično vlogo. Pri nakupovanju se pogosto odločamo v nekaj sekundah, zato je jasna informacija na embalaži lahko dobrodošla pomoč. Namesto iskanja posameznih podatkov na embalaži lahko potrošnik, ko opazi slovensko zastavo oziroma znak "izbrana kakovost – Slovenija", hitreje prepozna, da izdelek izpolnjuje ključne zahteve glede slovenskega porekla in kakovosti.

Marinada, začimbe in prava tehnika poudarijo kakovost piščanca

Kuharski izziv je pokazal tudi, kako veliko lahko dosežemo z nekaj preprostimi tehnikami. Tekmovalci so uporabljali različne marinade: od jogurta in citrusov do začimb, medu in pikantnih dodatkov. Mariniranje je odličen način, da piščancu dodamo več okusa. Pri tem velja pravilo, da morajo dodatki meso dopolniti, ne pa ga prekriti. Dobra sestavina namreč ne potrebuje zapletenih rešitev, da zasije. Podobno velja za priloge. Kakovosten krožnik ni sestavljen iz čim več elementov, ampak iz premišljene kombinacije okusov, kjer ima vsaka sestavina svojo vlogo.

icon-expand Marinada, začimbe in prava tehnika poudarijo kakovost piščanca FOTO: Shutterstock

Kakovost ni samo stvar okusa

Ko govorimo o kakovosti živila, jo običajno najprej ocenimo s čutili: po videzu, vonju, teksturi in okusu. Pri izbiri mesa pa lahko pogledamo tudi nekoliko dlje od samega izdelka. Pri shemi "izbrana kakovost – Slovenija" imajo pomembno vlogo neodvisni certifikacijski organi, ki preverjajo izpolnjevanje zahtev, določenih v specifikaciji. Nadzor tako ni prepuščen zgolj posameznemu proizvajalcu, temveč je del sistema, v katerem se preverja skladnost z zahtevami sheme. Za potrošnika je to pomembno predvsem zato, ker kakovostne oznake na embalaži dobijo dodatno preverljivost. Za znakom namreč stoji certifikat, ki potrjuje vključitev proizvajalca v shemo. Da nadzor ni zgolj formalnost, potrjuje tudi izkušnja rejca Franca Hudina, ki je v shemo "izbrana kakovost – Slovenija" vključen od leta 2016. Na njegovi kmetiji so kontrole tako napovedane kot nenapovedane, vsako leto pa je treba certifikat tudi podaljšati. Preverjajo se različni deli procesa, med drugim tudi evidence reje in krme.

Lokalna izbira ima širši pomen

Ko izberemo slovensko meso, ne izberemo samo sestavine za današnje kosilo. Naša izbira vpliva tudi na ljudi in dejavnosti, ki sodelujejo v celotni agroživilski verigi: od rejcev in predelovalcev do drugih ponudnikov, povezanih s proizvodnjo hrane. Krajša in bolj pregledna oskrbovalna veriga lahko pomeni tudi krajše transportne poti. Pri lokalni pridelavi in predelavi je zato mogoče bolje povezati posamezne člene verige in potrošniku ponuditi jasnejšo predstavo o izvoru živila. Tudi zato ima odločitev za izdelek z oznako "izbrana kakovost – Slovenija" širši pomen od samega nakupa. Je način, kako pri vsakodnevni izbiri hrane podpremo slovensko proizvodnjo in ljudi, ki stojijo za njo. Pri perutninskem mesu je kratka transportna pot pomembna tudi z vidika ravnanja z živalmi. Zahteve sheme določajo omejitve transporta, slovenski rejci pa lahko zaradi bližine klavnic in predelovalnih obratov pogosto zagotovijo zelo kratke poti.

icon-expand Ko izberemo slovensko meso, ne izberemo samo sestavine za današnje kosilo FOTO: Arhiv naročnika

Piščanec, ki povezuje znanje kuharjev in zaupanje potrošnikov