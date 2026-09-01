Pisan brunch in osvežilni matcha latte za popoln začetek dneva

V drugi oddaji 12. sezone MasterChef Slovenija so se nadaljevali dvoboji za mesta na balkonu. Tekmovalci so imeli 45 minut časa, da pripravijo jed, ki jih najbolje predstavlja, prva pa sta se pomerila Ian Polak Rožac in Dominik Gajšek.

Ian se je odločil za nekoliko drugačen pristop in sodnikom postregel mavrični brunch. Pripravil je popečen kruh z lososom, namazom iz čičerike in rdeče pese, granatnim jabolkom, feta sirom, malinami, pinjolami in avokadom. Ob jedi je postregel še ledeni matcha latte z mangovim pirejem, vaniljo in mlekom.

icon-expand Ian je sodnike presenetil s pisanim in nekoliko drugačnim brunchem. FOTO: POP TV

Njegova kombinacija je navdušila vse tri sodnike. Mojmir Šiftar je posebej pohvalil tako imenovani Barbie humus. "Ti si danes pred nas pripeljal nekaj, kar je novega. Barbie humus je odličen, svež, slan, gladek, poln okusa. Lososa je ravno prav, da doda tisto ribjo noto, in vse, kar si dal gor, ima smisel," je dodal. Prepričala ga je tudi matcha: "Z mangovim pirejem si poskrbel, da sem prepričan, da bi bila všeč tudi tistim, ki matche ne marajo."

icon-expand Tudi ledeni matcha latte z mangovim pirejem je požel številne pohvale. FOTO: POP TV

Nad nekoliko nekonvencionalnim brunchem je bil navdušen tudi Luka Jezeršek: "Na prvo žogo nikoli ne bi pomislil, da grem na tak brunch, ampak zdaj bi pa šel z veseljem, ker je drugačen, izviren in res je dober." Karim Merdjadi pa je pri Ianovi jedi izpostavil predvsem njeno lahkotnost in svežino: "Najbolj me navdušuje svežina, ker je lahka. Super je."

icon-expand Ian si je z nekoliko drugačnim pristopom priboril mesto na balkonu. FOTO: POP TV

Dominik je sodnike poskušal prepričati s steakom v poprovi omaki, a je bil v prvem dvoboju uspešnejši Ian, ki si je tako priboril svoje mesto na balkonu. Po zmagi ni skrival navdušenja, ob tem pa ga je čakalo še eno nekoliko nepričakovano spoznanje. "Ne bi si mogel boljšega izkupička želeti. Potem je prišlo do mene še to, da je ta balkon ful visok in mene je ful strah višine. Jaz sem se v tem tekmovanju pripravljen navaditi višine," je v smehu priznal.

icon-expand Ianov mavrični brunch: popečen kruh z lososom, namazom iz čičerike in rdeče pese, avokadom, feta sirom, granatnim jabolkom, malinami in pinjolami. FOTO: POP TV

Želite mavrični brunch, ki je navdušil sodnike, poskusiti tudi sami? Spodaj vas čaka Ianov recept.

Sestavine Barbie humus: - 1 pločevinka čičerike

- 3 vilice vložene rdeče pese

- 1 žlica tahini bele omake

- 1 strok česna

- sol

- poper

- olivno olje

- 1/2 limone

- kruh

- 2 žlici olivnega olja Ostalo: - 1 zrel avokado

- feta sir

- granatno jabolko

- semena kvinoje

Matcha:

- 1,5 g matche ceremonialne kakovosti

- mleko po izbiri

- led

- mango

- vanilijeva pasta Postopek priprave Najprej pripravimo Barbie humus, tako da vse sestavine zmešamo v mešalniku. Olupimo avokado in polovico narežemo na tanke rezine. Medtem rahlo popečemo semena kvinoje in kruh. Na popečen kruh namažemo humus in ga bogato obložimo s feta sirom, semeni in granatnim jabolkom. Na vrh položimo še rezine avokada. Vse skupaj solimo, popramo in rahlo prelijemo z olivnim oljem. Matcho pripravimo v 50 ml vode in dobro premešamo, da v njej ni grudic. Mango olupimo, damo v mešalnik in dodamo nekaj kapljic vanilijeve paste. Vse skupaj dobro zmešamo. Matcha latte sestavimo po naslednjem vrstnem redu: mangov pire, led, mleko in na koncu matcha.

icon-expand Pisana kombinacija okusov in sestavin, s katero je Ian navdušil vse tri sodnike. FOTO: POP TV

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