Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'

V zadnjem dvoboju druge oddaje MasterChef Slovenija sta se za mesto na balkonu pomerila Gregor Spudič in Valentina Pukšič . Tudi onadva sta imela 45 minut časa, da pripravita jed, ki ju najbolje predstavlja. Valentina se je odločila za steak v vinski omaki s pommes duchesse, Gregor pa je navdih za svojo jed našel v šmornu, ki ga povezuje z mamo. Pripravil je šmorn z medom in ingverjem, ki ga je dopolnil z mandljevim crumblom s kurkumo, malinovim coulisom s čilijem in karameliziranimi jabolki.

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Luka Jezeršek je bil nad osnovo Gregorjeve jedi navdušen: "Všeč si mi s svojo jedjo, ki si jo postavil pred nas. Šmorn je puhast, rahel in lepo zapečen, zraven omaka, notri se pripelje tekočnost, tako kot daš metin bonbon in ti čisto osveži ustno votlino. Top." Nekoliko manj ga je prepričal crumble. Čeprav je pohvalil idejo in izvedbo, se mu je zdelo, da je Gregor na krožnik vključil preveč različnih elementov. "Crumble, super ideja in izvedba, ampak mi v tej zgodbi ne paše. Preveč na enem krožniku," je dodal.

Gregor Spudič in Valentina Pukšič sta se pomerila v zadnjem dvoboju za mesto na balkonu.

Podobno izkušnjo je imel Mojmir Šiftar . Gregor ga je s šmornom in jabolki najprej popeljal nazaj v otroštvo, nato pa so ga maline, čili in kurkuma spomnili na obdobje, ko je tudi sam veliko eksperimentiral: "Dolga leta sem rabil, da sem ugotovil, da manj je več." Karim Merdjadi pa je Gregorjevo jed doživel nekoliko drugače. "Moja izkušnja je drugačna kot njuna, ker ko sem si dal vse na eno žlico, sem si po svoje zdoziral. Vidim zelo dobre kombinacije, samo prav jih je treba skupaj dati."

Gregorju se je želja uresničila, z maminim šmornom se je povzpel na balkon.

Kljub nekaterim pomislekom so sodniki v Gregorjevi jedi prepoznali dovolj dobrih elementov, da je zmaga v zadnjem dvoboju pripadla njemu. Gregor si je tako priboril mesto na balkonu, njegove prve misli po zmagi pa so bile namenjene mami, po kateri se je pri pripravi šmorna tudi zgledoval: "Na koncu se mi je ta zmaga uresničila. V tistem trenutku sem najprej pomislil: 'Evo, mama, gor sem. Vem, da si ponosna name, ker sem delal tvoj šmorn. Splačalo se je. Hvala, mama!'"

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Sestavine

- 4 jajca (ločena na rumenjake in beljake)

- 200 ml sladke smetane

- 200 ml mleka

- 200 g moke tip 0 ali 00

- 2,5–3 žlice sladkorja demerara

- 1 jedilna žlica medu

- 1 čajna žlička sveže naribanega ingverja

- 1 ščepec soli

- 1 vrečka vaniljevega sladkorja (ali semena 1/2 stroka vanilje)

- naribana lupinica 1/2 bio limone

- 20 g stopljenega masla

- 1 žlica masla za peko

- 2 žlici ruma za flambiranje

- sladkor v prahu za posip

- 1/2 žličke limoninega soka (za stabilizacijo beljakov)

Jajca ločimo. Beljake stepemo z limoninim sokom, ščepcem soli in 1 žlico sladkorja demerara do čvrstega snega. Rumenjake stepemo z vaniljo, medom in preostalim sladkorjem. Dodamo mleko, sladko smetano, moko, nariban ingver, limonino lupinico in stopljeno maslo. Nežno vmešamo beljakov sneg. Masa mora ostati zračna in svilnata.

Ponev segrejemo s prečiščenim maslom in vanjo vlijemo maso. Na štedilniku pečemo 2–3 minute, da spodnja stran dobi zlato barvo. Nato ponev prestavimo v pečico, ogreto na 180 C, in pečemo 8–10 minut, da šmorn naraste kot sufle. Šmorn vzamemo iz pečice in ga raztrgamo na kose. Vrnemo ga v ponev, potresemo z malo sladkorja in flambiramo z rumom. Pustimo, da rahlo karamelizira.

5–10 g bele kuhinjske čokolade (naribane po koncu serviranja). Po želji ščepec limonine lupinice ali kapljica ruma v stopljeni beli čokoladi za čokoladni poudarek na robu krožnika.

Malinov coulis

- 150 g malin (svežih ali zamrznjenih)

- 2 žlici sladkorja demerara

- 1 žlička limoninega soka

- ščepec čilija

- naribana lupinica 1/4 pomaranče

- 1/2 čajne žličke medu

V kozico dodamo maline, sladkor demerara, limonin sok in ščepec čilija. Kuhamo 3–4 minute, da se maline zmehčajo in sprostijo sokove. V zadnji minuti dodamo pomarančno lupinico in nežno premešamo. Odstavimo z ognja, vmešamo med in pretlačimo skozi sito.

Golden mandljev crumble

- 50 g mletih mandljev

- 30 g hladnega masla (narezanega na kocke)

- 30 g sladkorja demerara

- 30 g moke tip 00

- 1/4 čajne žličke kurkume v prahu

Pečico segrejemo na 180 C. Zmešamo mandlje, moko, sladkor demerara in kurkumo. Dodamo hladno maslo in s prsti zdrobimo v drobtinasto zmes. Zmes razporedimo po pekaču in pečemo 10 minut, da postane zlato zapečena, hrustljava in dišeča.

Popečena jabolka z rumom, medom in limono

- 2 jabolki (olupljeni in narezani na 1,5–2 cm velike kocke)

- 1 žlica masla

- 1 žlica sladkorja demerara

- 1 ščepec cimeta

- 1 ščepec muškatnega oreščka

- 1 ščepec čilija v prahu

- 1 žlica ruma

- 1/2 žličke medu

- nekaj kapljic limoninega soka

V ponvi segrejemo maslo in dodamo sladkor demerara. Dodamo narezana jabolka in jih pražimo 2 minuti, da se začnejo karamelizirati. Dodamo cimet, muškatni orešček in čili ter pražimo še 1–2 minuti, nato flambiramo z rumom. Ko alkohol izhlapi, dodamo med in premešamo. Tik pred serviranjem dodamo nekaj kapljic limoninega soka za svežino.