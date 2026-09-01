okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDieta MasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
MasterChef Slovenija.
MasterChef

Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'

Gregor Spudič je v MasterChef kuhinji navdušil s cesarskim pražencem, ki ga je pripravil po navdihu svoje mame. Z njim si je priboril mesto na balkonu, recept za njegovo različico priljubljene sladice pa vas čaka v nadaljevanju.

Miran Stepan
01. 09. 2026 21.00

V zadnjem dvoboju druge oddaje MasterChef Slovenija sta se za mesto na balkonu pomerila Gregor Spudič in Valentina Pukšič. Tudi onadva sta imela 45 minut časa, da pripravita jed, ki ju najbolje predstavlja. Valentina se je odločila za steak v vinski omaki s pommes duchesse, Gregor pa je navdih za svojo jed našel v šmornu, ki ga povezuje z mamo. Pripravil je šmorn z medom in ingverjem, ki ga je dopolnil z mandljevim crumblom s kurkumo, malinovim coulisom s čilijem in karameliziranimi jabolki.

MasterChef Slovenija.
MasterChef Slovenija. FOTO: POP TV
Karinina panna cotta, za katero Luka ni verjel, da ji bo uspela
Preberi še Karinina panna cotta, za katero Luka ni verjel, da ji bo uspela

Luka Jezeršek je bil nad osnovo Gregorjeve jedi navdušen: "Všeč si mi s svojo jedjo, ki si jo postavil pred nas. Šmorn je puhast, rahel in lepo zapečen, zraven omaka, notri se pripelje tekočnost, tako kot daš metin bonbon in ti čisto osveži ustno votlino. Top." Nekoliko manj ga je prepričal crumble. Čeprav je pohvalil idejo in izvedbo, se mu je zdelo, da je Gregor na krožnik vključil preveč različnih elementov. "Crumble, super ideja in izvedba, ampak mi v tej zgodbi ne paše. Preveč na enem krožniku," je dodal.

Gregor Spudič in Valentina Pukšič sta se pomerila v zadnjem dvoboju za mesto na balkonu.
Gregor Spudič in Valentina Pukšič sta se pomerila v zadnjem dvoboju za mesto na balkonu. FOTO: POP TV
Ajdin karabiž za sladko potovanje v svet orientalskih okusov
Preberi še Ajdin karabiž za sladko potovanje v svet orientalskih okusov

Podobno izkušnjo je imel Mojmir Šiftar. Gregor ga je s šmornom in jabolki najprej popeljal nazaj v otroštvo, nato pa so ga maline, čili in kurkuma spomnili na obdobje, ko je tudi sam veliko eksperimentiral: "Dolga leta sem rabil, da sem ugotovil, da manj je več." Karim Merdjadi pa je Gregorjevo jed doživel nekoliko drugače. "Moja izkušnja je drugačna kot njuna, ker ko sem si dal vse na eno žlico, sem si po svoje zdoziral. Vidim zelo dobre kombinacije, samo prav jih je treba skupaj dati."

Gregorju se je želja uresničila, z maminim šmornom se je povzpel na balkon.
Gregorju se je želja uresničila, z maminim šmornom se je povzpel na balkon. FOTO: POP TV
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Preberi še Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja

Kljub nekaterim pomislekom so sodniki v Gregorjevi jedi prepoznali dovolj dobrih elementov, da je zmaga v zadnjem dvoboju pripadla njemu. Gregor si je tako priboril mesto na balkonu, njegove prve misli po zmagi pa so bile namenjene mami, po kateri se je pri pripravi šmorna tudi zgledoval: "Na koncu se mi je ta zmaga uresničila. V tistem trenutku sem najprej pomislil: 'Evo, mama, gor sem. Vem, da si ponosna name, ker sem delal tvoj šmorn. Splačalo se je. Hvala, mama!'"

Po zmagi je Gregor svoje prve besede namenil mami.
Po zmagi je Gregor svoje prve besede namenil mami. FOTO: POP TV
Tadejev veganski karpačo, ki je navdušil vse tri sodnike
Preberi še Tadejev veganski karpačo, ki je navdušil vse tri sodnike

Bi tudi vi poskusili šmorn, ki je Gregorju prinesel mesto na balkonu? V nadaljevanju preverite njegov recept in ga pripravite tudi doma.

Sestavine

- 4 jajca (ločena na rumenjake in beljake)
- 200 ml sladke smetane
- 200 ml mleka
- 200 g moke tip 0 ali 00
- 2,5–3 žlice sladkorja demerara
- 1 jedilna žlica medu
- 1 čajna žlička sveže naribanega ingverja
- 1 ščepec soli
- 1 vrečka vaniljevega sladkorja (ali semena 1/2 stroka vanilje)
- naribana lupinica 1/2 bio limone
- 20 g stopljenega masla
- 1 žlica masla za peko
- 2 žlici ruma za flambiranje
- sladkor v prahu za posip
- 1/2 žličke limoninega soka (za stabilizacijo beljakov)

Jajca ločimo. Beljake stepemo z limoninim sokom, ščepcem soli in 1 žlico sladkorja demerara do čvrstega snega. Rumenjake stepemo z vaniljo, medom in preostalim sladkorjem. Dodamo mleko, sladko smetano, moko, nariban ingver, limonino lupinico in stopljeno maslo. Nežno vmešamo beljakov sneg. Masa mora ostati zračna in svilnata.

Ponev segrejemo s prečiščenim maslom in vanjo vlijemo maso. Na štedilniku pečemo 2–3 minute, da spodnja stran dobi zlato barvo. Nato ponev prestavimo v pečico, ogreto na 180 C, in pečemo 8–10 minut, da šmorn naraste kot sufle. Šmorn vzamemo iz pečice in ga raztrgamo na kose. Vrnemo ga v ponev, potresemo z malo sladkorja in flambiramo z rumom. Pustimo, da rahlo karamelizira.

5–10 g bele kuhinjske čokolade (naribane po koncu serviranja). Po želji ščepec limonine lupinice ali kapljica ruma v stopljeni beli čokoladi za čokoladni poudarek na robu krožnika.

Malinov coulis

- 150 g malin (svežih ali zamrznjenih)
- 2 žlici sladkorja demerara
- 1 žlička limoninega soka
- ščepec čilija
- naribana lupinica 1/4 pomaranče
- 1/2 čajne žličke medu

V kozico dodamo maline, sladkor demerara, limonin sok in ščepec čilija. Kuhamo 3–4 minute, da se maline zmehčajo in sprostijo sokove. V zadnji minuti dodamo pomarančno lupinico in nežno premešamo. Odstavimo z ognja, vmešamo med in pretlačimo skozi sito.

Golden mandljev crumble

- 50 g mletih mandljev
- 30 g hladnega masla (narezanega na kocke)
- 30 g sladkorja demerara
- 30 g moke tip 00
- 1/4 čajne žličke kurkume v prahu

Pečico segrejemo na 180 C. Zmešamo mandlje, moko, sladkor demerara in kurkumo. Dodamo hladno maslo in s prsti zdrobimo v drobtinasto zmes. Zmes razporedimo po pekaču in pečemo 10 minut, da postane zlato zapečena, hrustljava in dišeča.

Popečena jabolka z rumom, medom in limono

- 2 jabolki (olupljeni in narezani na 1,5–2 cm velike kocke)
- 1 žlica masla
- 1 žlica sladkorja demerara
- 1 ščepec cimeta
- 1 ščepec muškatnega oreščka
- 1 ščepec čilija v prahu
- 1 žlica ruma
- 1/2 žličke medu
- nekaj kapljic limoninega soka

V ponvi segrejemo maslo in dodamo sladkor demerara. Dodamo narezana jabolka in jih pražimo 2 minuti, da se začnejo karamelizirati. Dodamo cimet, muškatni orešček in čili ter pražimo še 1–2 minuti, nato flambiramo z rumom. Ko alkohol izhlapi, dodamo med in premešamo. Tik pred serviranjem dodamo nekaj kapljic limoninega soka za svežino.

MasterChef Slovenija.
MasterChef Slovenija. FOTO: POP TV

Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

Masterchef Slovenija
Si že prijavljen na vse naše e-novice?


UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
MasterChef Slovenija šmorn cesarski praženec recepti Gregor Spudič
MasterChef

Pisan brunch in osvežilni matcha latte za popoln začetek dneva

Okusno.je Ti sirniki so tako nežni, da se kar topijo v ustih
Okusno.je Veste, kaj je mežerli? Razkrivamo, kako jed pripravijo na domačiji Kajžar
24ur.com Nik Marolt
Okusno.je Pisan brunch in osvežilni matcha latte za popoln začetek dneva
Okusno.je Sladica z refoškom, ki je navdušila sodnike v MasterChefu
24ur.com Luka Novak: Kuhanje je moja strast
Okusno.je Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Priporoča