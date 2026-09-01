Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem

V drugem dvoboju druge oddaje MasterChef Slovenija sta se za mesto na balkonu pomerili Daniela Perdih in Tjaša Kušter . Tekmovalki sta imeli 45 minut časa, da pripravita jed, ki ju najbolje predstavlja. Daniela se je odločila za piščančji gyros z bučkinim pomfrijem . Pita kruh je obložila s sočnim piščancem, tzatzikijem, papriko, čebulo in paradižnikom, ob strani pa postregla hrustljave bučke .

Že ob okušanju je bilo jasno, da je s svojo jedjo navdušila sodnike. "Res je dobro," je bil kratek in jedrnat Luka Jezeršek. Še posebej je jed navdušila Mojmirja Šiftarja, ki je najprej pohvalil Danielino izbiro piščančjih beder: "Najbolj pametna ideja, da si izbrala bedra, ker so sočna, se ne presušijo."

Največ pohval pa je namenil bučkinemu pomfriju, ki ga je Daniela pripravila brez cvrtja v olju. "Ko pridem do bučk, ki so pa tako spečene, kot bi rekel, da so ocvrte, ampak so brez olja. Zelo so hrustljave, notri sočne. Ti si dokaz, da se na zdrav način lahko odlično je."

Daniela je s svojo jedjo tako pokazala, da je mogoče tudi nekoliko bolj zdravo različico priljubljenega gyrosa pripraviti brez sklepanja kompromisov pri okusu. Bi Danielin piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem poskusili tudi sami? V nadaljevanju preverite njen recept in ga pripravite tudi doma.

Sestavine

Za pito:

- 200 g bele ali polbele moke

- 200 g grškega jogurta

- 1 žlička soli

- 1 žlička pecilnega praška

- začimbe (origano, česen v prahu)

- 1 žlica oljčnega olja

Za meso:

- 300 g piščančjih stegen

- 1 žlica grškega jogurta

- ščep soli

- začimbe (paprika v prahu, timijan, kumina, origano, čebula v prahu, česen v prahu)

Za tzatziki:

- 1 kumara

- 3 žlice grškega jogurta

- ščep soli

- 1 žlica limoninega soka

- začimbe (koprc, česen v prahu)

Za solato:

- 1/4 rdeče paprike

- 1/4 rumene paprike

- 1/2 rdeče čebule

- 1/2 paradižnika

- sok 1/2 limone

- 1 žlica oljčnega olja

- pest svežih listov mete

- 50 g fete ali podobnega mehkega sira

- ščep soli

Za bučke:

- 1 bučka

- 1 jajce

- 100 g naribanega parmezana

- pest moke

- sol

- origano

- česen v prahu

Postopek priprave

V posodi zmešamo vse sestavine za pito, razen olja, in zamesimo testo. Ko je testo povezano, ga premažemo z oljem in pustimo počivati. Iz jogurta in začimb pripravimo marinado, s katero premažemo piščančja stegna, ki smo jih pred tem dodatno posolili. Meso mariniramo vsaj 10 minut, nato ga na rešetki pečemo od 15 do 20 minut v cvrtniku na vroč zrak ali ventilacijski pečici pri 250 stopinjah Celzija oziroma dokler ni na zunanji strani lepo zapečeno. Meso med peko po potrebi obrnemo. Kumaro naribamo, posolimo in pustimo v cedilu, da iz nje čim bolje odteče voda. Odvečno vodo lahko dodatno iztisnemo z rokami. Odcejeno kumaro prestavimo v posodico, dodamo jogurt, limonin sok in začimbe ter vse skupaj dobro premešamo. Papriko in čebulo z mandolino narežemo na tanke rezine, paradižnik pa na majhne kocke. Meto drobno nasekljamo. Vse skupaj zmešamo ter začinimo z limoninim sokom, oljem in soljo. Bučko narežemo na približno 10 cm dolge in 1 cm debele palčke. V posodici razžvrkljamo jajce in ga posolimo. V drugi posodi nariban parmezan zmešamo z moko in začimbami. Bučke pomočimo v jajce in jih povaljamo v mešanici parmezana in moke, nato pa jih razporedimo po papirju za peko. Pečemo jih od 5 do 8 minut v cvrtniku na vroč zrak ali ventilacijski pečici pri 250 stopinjah Celzija. Testo za pito razdelimo na dva dela in ju razvaljamo na premer približno 25 cm. Testo položimo na vročo suho ponev in ga pečemo približno 2 minuti na vsaki strani. Pečeno pito premažemo s tzatziki omako. Meso narežemo na trakove in ga položimo na sredino, čezenj dodamo solato in nadrobimo še nekaj fete. Gyros zavijemo in ovijemo s papirjem za peko ali papirnato brisačko. Bučkin pomfri postrežemo poleg gyrosa, v manjši skledici pa priložimo še preostanek tzatziki omake.