Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte

Preizkusite recept, s katerim je Ian v MasterChef kuhinji očaral sodnike

Drugi izločitveni test letošnje sezone MasterChefa Slovenija je tekmovalce postavil pred italijansko klasiko, ki zahteva ogromno natančnosti. Pripraviti so morali Agnolotte del Plin, polnjene testenine iz italijanske pokrajine Piemont, pri katerih lahko že majhna napaka pomeni, da jed ne uspe.

icon-expand Tekmovalce je na drugem izločitvenem testu čakal zahteven italijanski izziv. FOTO: POP TV

Luka Jezeršek je tekmovalcem pojasnil, da gre za eno najbolj prefinjenih italijanskih testenin. Ključno je predvsem zelo tanko razvaljano testo, dovolj gosto polnilo in natančno oblikovanje. Vsaka porcija nadeva mora biti enake velikosti, značilno stiskanje oziroma plin pa poskrbi, da testenina ostane pravilno zaprta.

icon-expand Ian je sodnike navdušil z agnolotti v mesno-vinski omaki. FOTO: POP TV

Naloga je hitro upravičila svoj sloves. Tekmovalci so morali sodnikom dostaviti 15 brezhibnih agnolottov, zavrnitve pa so se vrstile. Največ težav sta imela Valentina in Ian, ki zahtevane količine nista uspela pripraviti, zato sta morala v drugi krog izločitvenega testa.

icon-expand Valentina se je med zahtevnim izločitvenim testom znašla pod velikim pritiskom. FOTO: POP TV

Ian in Valentina v boju za obstanek

V drugem krogu sta morala svoje agnolotte nadgraditi še z omako in pripraviti jed, s katero bi si zagotovila obstanek v tekmovanju. Valentina je pripravila agnolotte z nadevom iz svinjskega mesa in špinače ter mesno omako z gobami in korenčkom. Sodniki so ocenili, da je pripravila solidno jed, vendar jih je zmotila predvsem večja količina čebule, zaradi katere je bila omaka nekoliko presladka. Tudi sredica bi bila po njihovem mnenju lahko bolj začinjena.

icon-expand Valentina je pripravila agnolotte z mesnim nadevom ter omako z gobami in korenčkom. FOTO: POP TV

Ian se je odločil za mesni nadev z baziliko in čilijem ter mesno omako s šalotko in vinom. Pri pripravi se je držal preprostega vodila: "Uporabi to, kar imaš." Njegovo razmišljanje se mu je na koncu obrestovalo. Luka je Ianove agnolotte označil za "šolski primer" dobro pripravljene polnjene testenine, navdušila pa ga je tudi svilnata in žametna mesna omaka.

icon-expand Ian je v odločilnem trenutku ohranil samozavest in zaupal svoji ideji. FOTO: POP TV

Navdušen je bil tudi Karim, ki je pohvalil predvsem dejstvo, da je Ian že v prvem krogu razmišljal vnaprej in dobro začinil svoje polnilo. Tudi Mojmir nad agnolotti ni skrival navdušenja. Pohvalil je kremast nadev, njegovo teksturo in ravno pravšnjo mero pekočnosti. Ob ugrizu je po njegovih besedah sledila prava "eksplozija okusov".

icon-expand Ianova jed je pri sodnikih požela številne pohvale. FOTO: POP TV

Ian za las ostal v tekmovanju

Ian si je tako zagotovil obstanek, olajšanja po razglasitvi pa ni mogel skriti. "Jaz sem tako vesel, ker danes sem bil že tolikokrat doma z mislimi in potem spet nazaj. Jaz sem že čisto fertik," je povedal po napornem izločitvenem testu. Za Valentino se je tekmovanje tokrat končalo. Ob slovesu je dejala, da je bila njena pot razburljiva, predvsem pa se je naučila, da mora glava delati pred rokami in ne obratno. Dodala je, da je v kratkem času zrasla tudi kot človek in da tekmovanje zapušča ponosna.

icon-expand Po razglasitvi sta si Ian in Valentina kljub težkemu dvoboju skočila v objem. FOTO: POP TV

V nadaljevanju preverite recept za Ianove agnolotte v mesno-vinski omaki, s katerimi si je zagotovil obstanek v MasterChefu.

Sestavine Za testenine: - 4 jajca

- 220 g moke

- ščepec soli Za polnilo: - pečenka

- sol

- poper

- 2 lista bazilike

- ščepec semen čilija

- olivno olje Za omako: - zelenjava od pečene pečenke

- 2 šalotki

- 1 dl belega vina

- čili

- maslo Postopek priprave Najprej po klasičnem postopku pripravimo testo za testenine. Za polnilo kos pečene pečenke zmeljemo s preostalimi sestavinami. V vsako testenino damo približno štiri grame nadeva in jo oblikujemo. Omako in zelenjavo, ki sta ostali od pečenja pečenke, segrejemo kar v pekaču. Dno dobro postrgamo, da zajamemo vse okuse, ki so ostali od pečenja. V drugi posodi popražimo šalotko in prilijemo 1 dl belega vina. Obe omaki precedimo, združimo in reduciramo. Testenine skuhamo, reducirani omaki pa dodamo maslo. Ko omaka postane gosta in svilnata, vanjo dodamo kuhane testenine. Jed na koncu okrasimo z listom bazilike.

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