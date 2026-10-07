Ključ do popolne jedi po vzoru MasterChef mojstrov

Tokratni izziv ni bil med najlažjimi. Tekmovalci so morali pripraviti jed, pri kateri so sodniki pozornost namenjali prav vsakemu detajlu. Pomembni so bili okus, tekstura, sočnost mesa, razmerje med posameznimi komponentami in končna celota na krožniku. Večkrat so poudarili, da morajo biti svinjske ličnice mehke, sočne in polnega okusa, saj brez tega tudi najboljši dodatki ne morejo rešiti jedi. Prav zato ni presenetljivo, da se vprašanje kakovosti začne že pri osnovni sestavini.

Dobra jed se začne pri izbiri kakovostnega mesa

Podobno kot v MasterChef kuhinji tudi doma na končni rezultat ne vplivajo le naše kuharske spretnosti, temveč tudi kakovost mesa, ki ga izberemo. Zato je pri nakupu vredno preveriti njegovo poreklo, sledljivost in oznake kakovosti. Pri prašičjem mesu z oznako "izbrana kakovost - Slovenija" to pomeni, da je bila žival rojena in rejena v Sloveniji, meso pa predelano pri nas. Poleg sledljivosti oznaka zagotavlja tudi dodatne kontrole v celotni verigi pridelave in predelave, ki jih izvajajo neodvisni certifikacijski organi.

icon-expand Pri prašičjem mesu z oznako Izbrana kakovost - Slovenija veljajo dodatne zahteve glede reje, živali pa se krmijo s kakovostno in nadzorovano krmo. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj ista jed ni vedno enako dobra?

Na kakovost in lastnosti mesa vpliva več dejavnikov: od reje in krmljenja živali do transporta, predelave in priprave v kuhinji. Pri prašičjem mesu z oznako "izbrana kakovost - Slovenija" veljajo dodatne zahteve glede reje, živali pa se krmijo s kakovostno in nadzorovano krmo. Slovenija je znana po zmerni intenzivnosti živinoreje in manjših kmetijah, kjer imajo živali več prostora in več možnosti za gibanje. Takšne rejske prakse pozitivno vplivajo tako na dobrobit živali kot na kakovost mesa. Pomemben del sistema je tudi strogo nadzorovana uporaba antibiotikov. Ko sodniki v kuharskih oddajah govorijo o sočnosti, mehkobi in strukturi mesa, pogosto ocenjujejo lastnosti, na katere ne vpliva samo priprava, ampak tudi način pridelave in predelave mesa.

Kaj lahko preverimo pri nakupu? Če želimo izbrati kakovostno meso, je dobro biti pozoren na nekaj ključnih informacij: - poreklo mesa,

- sledljivost, ki omogoča preverjanje njegovega izvora,

- priznane oznake kakovosti,

- standardi reje in predelave.

Krajša pot do krožnika pomeni več svežine

V MasterChefu lahko že majhna podrobnost odloča o končnem rezultatu. Tudi na poti od rejca do predelovalca so pomembni posamezni koraki. Pri mesu z oznako "izbrana kakovost – Slovenija" so določene zahteve glede slovenskega porekla oziroma proces pridelave in predelave mesa je potekal v Sloveniji. Pomemben del sheme so tudi kratke transportne poti in omejen čas prevoza, saj želimo s tem zmanjšati čas, ki ga živali preživijo na poti, ter prispevati k njihovi dobrobiti. Krajše poti pomenijo tudi bolj povezano in pregledno proizvodno verigo. Potrošnik tako lažje razume, od kod prihaja živilo in skozi katere faze je šlo, preden je prišlo na trgovsko polico.

Manj stresa za živali, boljša kakovost mesa

Za prašiče, vključene v shemo "izbrana kakovost – Slovenija", je določen tudi najdaljši čas transporta: ta ne sme presegati šestih ur. To ni pomembno le z vidika dobrobiti živali. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko stres pred zakolom vpliva tudi na nekatere lastnosti mesa, kot so barva, čvrstost in sposobnost vezanja vode. Ravnanje z živalmi in čim manj stresen transport sta zato pomembna dela celotne proizvodne verige. Ko govorimo o kakovosti mesa, torej ni pomembno samo, kako ga bomo pripravili v ponvi ali pečici. Pomembno je tudi, kako je bilo zanj poskrbljeno, še preden je prišlo v kuhinjo.

Ste opazili oznako 'kmečki'?

Pri nekaterih izdelkih lahko poleg oznake "izbrana kakovost – Slovenija" opazimo še dodatno oznako "kmečki". Gre za dodatno označbo, ki potrošniku sporoča, da izdelek izpolnjuje še posebej opredeljene zahteve glede reje in predelave. Meso, mesni izdelki in pripravki z dodatno oznako kmečki se lahko proizvajajo v obratu na kmetiji z največ tremi zaposlenimi poleg družinskih članov, specifikacija pa določa tudi dodatna pravila glede izvora živali in nekaterih postopkov predelave. Oznaka tako kupcu ponuja še več informacij o načinu prireje in predelave ter lažje razumevanje izvora in lastnosti izdelka. Tudi pri tej označbi ostajajo v ospredju sledljivost, preverjeno poreklo in jasno določeni standardi kakovosti.

icon-expand Ko izberemo prašičje meso z oznako Izbrana kakovost – Slovenija, izberemo sledljivo meso slovenskega porekla, ki je bilo pridelano in predelano v Sloveniji ter deležno dodatnih kontrol kakovosti. FOTO: Arhiv naročnika

Moja izbira je lokalno meso

Potrošniki se danes vse pogosteje zanimajo, od kod prihaja hrana na njihovem krožniku. Pri prašičjem mesu z oznako "izbrana kakovost – Slovenija" vedo, da izbirajo meso slovenskega porekla, pri katerem veljajo dodatne zahteve glede proizvodnje in predelave, hkrati pa podpirajo domače kmetije, slovensko znanje in razvoj podeželja. Izbira lokalnega mesa ima zato širši pomen. Z nakupom izdelkov slovenskih pridelovalcev in predelovalcev pomagamo ohranjati domačo proizvodnjo ter prispevamo k razvoju slovenskega kmetijstva in lokalnega gospodarstva.

Slovenska zastavica bo izbiro še poenostavila

Pri prepoznavanju slovenskega porekla bodo potrošnikom v prihodnje pomagala tudi nova pravila glede uporabe grafične podobe slovenske zastave. Izdelki iz shem kakovosti, ki bodo izpolnjevali predpisane pogoje, bodo lahko označeni s slovensko zastavico, ki bo na trgovski polici predstavljala jasno in hitro prepoznavno informacijo. Pri mesu bo takšna oznaka potrošniku sporočala, da gre za izdelek s 100-odstotno slovensko potjo, kadar bodo za to izpolnjeni vsi predpisani pogoji – žival je bila rojena in rejena v Sloveniji, meso pa predelano v Sloveniji. Če želimo izbrati 100-odstotno slovenski izdelek in to prepoznati brez dolgega branja drobnega tiska, bo slovenska zastavica tako predstavljala še en jasen vizualni znak, na katerega bomo lahko pozorni.

Naj bo kakovost glavna sestavina