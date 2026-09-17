MasterChef: zahtevna francoska sladica povzročila preglavice, eden od tekmovalcev je izpadel

Ponovno je napočil čas za izločitveni test, na katerem se je za obstanek v MasterChefu borilo osem tekmovalcev. Tokrat jih je pričakal pravi slaščičarski izziv – poustvariti so morali prefinjeno francosko torto Charlotte, ki jo pri nas poznamo pod imenom 'šarlota'.

icon-expand Prefinjena francoska Charlotte je tekmovalce postavila pred zahteven slaščičarski preizkus. FOTO: POP TV

Torto z zunanje strani obdaja enakomeren obroč podolgovatih piškotov oziroma lady fingersov, ki jih poznamo tudi kot sestavni del tiramisuja. V notranjosti pa se skrivata dve plasti biskvita, bogat nadev bavarske kreme in malinov žele. Pri okusih so tekmovalci lahko pokazali svojo kreativnost, a pri tehniki ni bilo prostora za večje napake.

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icon-expand Karim je tekmovalce opozoril, da je pri pripravi piškotov ključna prava konsistenca mase. FOTO: POP TV

Karim razkril skrivnosti popolne šarlote

Tekmovalci so morali tokrat sami pripraviti tudi piškote, za katere so prejeli recept. Karim je poudaril, da je pri njihovi pripravi ključna predvsem prava konsistenca mase. Rumenjake in beljake je treba ločeno penasto stepsti s sladkorjem, nato previdno združiti in na koncu rahlo vmešati presejano moko. Če je masa preredka, je namreč ni mogoče pravilno nabrizgati. Pred peko je treba piškote posuti še z mešanico sladkorja v prahu in škroba. Sladkor poskrbi za rahlo karamelizacijo, škrob pa za bolj suho površino in značilno teksturo piškotov.

Ajda pripravila najboljšo šarloto večera

Najbolj je sodnike navdušila Ajda, ki je pripravila šarloto "Earl Grey" s slaščičarsko kremo z okusom čaja Earl Grey in pomarančnim želejem. Njena nekoliko drznejša kombinacija okusov ji je prinesla najboljšo sladico izločitvenega testa. Karim je pohvalil nežno in ravno prav sladko kremo, v kateri se je lepo okušal čaj, pomaranča pa je sladici dodala svežo citrusno noto. Navdušili so ga tudi piškoti, ki so bili zunaj lepo pečeni, znotraj pa rahli in okusni. "Okusi so top," je bil jasen Luka, ki ga je navdušilo predvsem to, da Ajda tudi na izločitvenem testu ni izbrala najbolj varne poti, ampak je razmišljala, kako pokazati, česa je sposobna. Tudi Mojmir ni skoparil s pohvalami: "Ajda, fenomenalno." Pohvalil je njeno obvladovanje tehnik in svežino, ki jo je sladici dodal pomarančni gel. Končni okus ga je spominjal na skodelico kakovostnega Earl Grey čaja s pomarančnim piškotom.

icon-expand Ajdina šarlota je s tehnično izvedbo in premišljeno kombinacijo okusov premagala konkurenco. FOTO: POP TV

Ajda je tako pripravila najboljšo šarloto večera, v nadaljevanju pa razkrivamo tudi njen recept.

Earl Grey slaščičarska krema Sestavine: -16 rumenjakov -280 g sladkorja -160 g koruznega škroba -1 l sladke smetane -1 l mleka -12 listov želatine -20 g Earl Grey čaja Postopek: Mleko in sladko smetano segrejte skupaj s čajem, vendar pazite, da mešanica ne zavre. Pustite stati približno 30 minut. Liste želatine namočite v hladni vodi. V ločeni posodi do gladkega zmešajte rumenjake, sladkor in koruzni škrob. Mlečno mešanico precedite in jo ponovno segrejte do rahlega vretja. V njej raztopite namočene in ožete liste želatine. Nekaj decilitrov vroče mlečne mešanice prelijte čez rumenjake ter z metlico zmešajte do gladkega. Nato zmes med nenehnim mešanjem vlijte nazaj v posodo z mlekom in ponovno pristavite na ogenj. Ves čas mešajte, dokler se krema ne zgosti. Kremo prelijte v plitek pekač, pokrijte s folijo na dotik in hitro ohladite.

Pomarančni gel Sestavine: -450 ml pomarančnega soka -50 ml limoninega soka -2 žlici sladkorja -6 listov želatine Postopek: Liste želatine namočite v hladni vodi. Segrejte 250 ml pomarančnega soka skupaj z limoninim sokom in sladkorjem ter v tekočini raztopite namočeno in ožeto želatino. Primešajte preostalih 200 ml hladnega pomarančnega soka in postavite na hladno, da zmes želira. Biskvit s pomarančno lupinico Sestavine: -3 jajca -75 g sladkorja -pomarančna lupinica -90 g moke Postopek: Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Jajca s sladkorjem penasto stepite in dodajte pomarančno lupinico. Nato v več delih nežno vmešajte presejano moko, da zmes izgubi čim manj volumna. Pekač obložite s papirjem za peko in nanj v enakomernem sloju razmažite biskvitno maso. Pecite približno 10 minut.

icon-expand Ajdina zmagovalna šarlota je združila okus čaja Earl Grey in svežino pomaranče. FOTO: POP TV

Sestavljanje šarlote Iz pečenega biskvita izrežite dva kroga s premerom 20 centimetrov. Prvi biskvitni krog položite na podlago za torto in okoli njega namestite visok, prilagodljiv tortni obroč z acetatno folijo. Ohlajeno slaščičarsko kremo ponovno premešajte, da postane gladka. Biskvit rahlo navlažite s pomarančnim sokom in nanj enakomerno razmažite približno 800 g slaščičarske kreme. Strjeni pomarančni žele s paličnim mešalnikom zmiksajte v gladek gel. Drugi biskvit navlažite s pomarančnim sokom, nanj enakomerno razmažite polovico pomarančnega gela in ga previdno položite na slaščičarsko kremo v modelu. Dodajte še drugo plast slaščičarske kreme, približno 800 g, in površino natančno zgladite. Sredico torte za nekaj ur ali čez noč postavite v hladilnik, da se krema dobro strdi. Postopek lahko pospešite v zamrzovalniku. Ko je torta dovolj hladna in je želatina v kremi prijela, odstranite tortni obroč in acetatno folijo. Piškote ladyfingers narežite na enako višino, tako da bodo približno centimeter ali dva višji od zgornjega roba torte. Na zadnji strani jih namažite s preostankom kreme, da se bodo bolje oprijeli torte. Piškote zlagajte po obodu torte tako, da je odrezani rob na dnu, zaobljeni del pa na vrhu. Preostali pomarančni gel enakomerno razmažite po vrhu torte. Sladico po želji okrasite z jedilnim cvetjem.

icon-expand Klemnova šarlota sodnikov ni prepričala. FOTO: POP TV

Slaščičarskemu izzivu ni bil kos Klemen

S pripravo sladice je imel največ težav Klemen.Zaradi površnega branja recepta se je moral priprave biskvita lotiti kar trikrat. "Jaz sem delal kar nekaj," je priznal med izzivom. Luka ga je skušal umiriti in mu svetoval, naj se nekoliko zaustavi. Ko mu je biskvit vendarle uspel, si je lahko vsaj za trenutek oddahnil. Ko je Klemen svojo šarloto postavil pred sodnike, je postalo jasno, da mu zahtevnega izziva ni uspelo izpeljati po načrtih. Sodniki so ocenili, da so mu tehnično uspeli zgolj piškoti, medtem ko preostali elementi niso dosegli pričakovanj. Karim je bil pri ocenjevanju zelo neposreden in torto označil za "grdo in šlampasto". Klemnova šarlota je bila na koncu najslabša in zanj se je tekmovanje končalo. Kljub razočaranju je MasterChef kuhinjo zapustil optimistično. "MasterChef je res neverjetna izkušnja. Imaš vzpone, padce, to je del življenja. Važno je, da se dvigneš in greš naprej," je povedal ob slovesu. Dodal je, da je to zanj šele začetek in v svojem slogu zaključil, da bo moral od zdaj naprej nekoliko več vaditi pripravo tort.