Karinina panna cotta, za katero Luka ni verjel, da ji bo uspela

Prva četverica tekmovalcev 12. sezone oddaje MasterChef Slovenija, ki si je zagotovila mesto na balkonu, je dobila še svojo zadnjo članico. V četrtem dvoboju prve oddaje sta se pomerili Gulnaz Uliabaeva in Karin Podboršek , sodnike pa je bolj prepričala Karin. Za svoj prvi krožnik v MasterChef kuhinji si je zadala precej zahteven izziv. Pripravila je kavno panna cotto s karamelo, kavnim drobljencem in cimetovim sladoledom z ingverjem, pimentom, klinčki in muškatnim oreščkom .

Karim Merdjadi nad rezultatom ni skrival navdušenja. "Moram reči, da sem navdušen. Velikokrat se zgodi, da se z želatino pretirava, ti si pa naredila ravno pravšnjo in še vedno kremno. Všeč mi je, da sama panna cotta ni presladka, na vrhu glih ta pravi karamel, crumble odigra zelo lepo vlogo, zahrusta in doda malo priokusa. Sladoled je ratal fantastično. V prvem kuhanju si prišla s tako sladico, kaj šele lahko pričakujemo od tebe."

Karin Podboršek si je za svoje prvo kuhanje zadala precej zahteven izziv.

Pohvalam se je pridružil tudi Mojmir Šiftar . "Zgleda, da se vse te tvoje športne aktivnosti v življenju obrestujejo, bravo." Da je Karin pred sodnike postavila vse elemente svojega krožnika, pa je presenetilo predvsem Luko Jezerška . "Med prvim obhodom nisem verjel, da ti bo uspelo stlačiti vse v teh 45 minut, ampak zdaj okušam tako bombico. Top."

Karin je s sladico na koncu premagala Gulnaz in si priborila četrto mesto na balkonu. Ob uspehu ni skrivala ponosa in veselja. "Zelo sem ponosna nase. Že ko sem se prijavila, zdaj, ko sem prišla na balkon in ko mi je uspelo, sem še bolj vesela in sem na pravi poti. Ne morem verjeti, da sem gor prišla, ful sem vesela," je po zmagi priznala Karin.

Sestavine

Za kavno panna cotto

- 250 g sladke smetane

- 250 g mleka

- 3 lističi želatine

- 18 g kavnih zrn

- 35–40 g sladkorja

- sol

V posodico nalijemo mrzlo vodo in vanjo za približno 5–10 minut namočimo želatino oziroma toliko časa, da se zmehča. V kozico damo sladkor, sladko smetano, mleko, kavna zrna in sol ter mešanico segrejemo do vretja. Želatino vzamemo iz vode in vsak list posebej dodamo v mešanico za panna cotto. Panna cotto ohladimo na sobno temperaturo, jo precedimo in prelijemo v kozarčke. Dobimo približno štiri porcije. Postavimo jo v hladilnik za približno 5–6 ur.

Za sladoled z božičnimi začimbami:

- 250 g sladke smetane

- 250 g mleka

- 4 rumenjaki

- 70 g sladkorja

- 2 žlici medu

- 3 žličke mešanice začimb

V kozico prilijemo mleko in sladko smetano, dodamo začimbe ter mešanico segrevamo do vretja. Rumenjake ločimo od beljakov in jih damo v posodico. Rumenjakom dodamo sladkor in dobro premešamo. Ko se mešanica smetane, mleka in začimb segreje, jo počasi in med nenehnim mešanjem prilivamo k rumenjakom. Mešanici dodamo med. Vse skupaj prelijemo nazaj v kozico in postavimo na srednje močan ogenj. Mešanico ves čas mešamo. Kuhamo jo, dokler se ne začne gostiti in doseže 82 C. Pripravljenost lahko preverimo tudi s kuhalnico. Ko s prstom potegnemo po hrbtni strani kuhalnice, mora ostati jasna črta, čez katero se baza ne zlije. Bazo za sladoled precedimo skozi cedilo. Ohladimo jo na sobno temperaturo in prelijemo v aparat za pripravo sladoleda. Še bolje je, če bazo pred tem čez noč pustimo v hladilniku.

Za mešanico začimb

- 3 čajne žličke ingverja v prahu

- 3 čajne žličke cimeta v prahu

- 1 čajna žlička pimenta v prahu

- 1 čajna žlička muškatnega oreščka v prahu

- 1 čajna žlička klinčkov v prahu

Za karamelo

- 150 g sladkorja

- 160 g sladke smetane

- 25 g masla

- ščepec soli (po želji)

Sladkor stresemo v ponev in ga segrevamo na srednje visoki temperaturi. Medtem v drugi kozici na srednjem ognju segrejemo sladko smetano do vretja. Karamelo med pripravo ves čas spremljamo, saj se lahko hitro zažge. Ko karamela dobi zlato rjavo oziroma jantarno barvo, ji prilijemo vročo sladko smetano in dobro premešamo. Vsi kristalčki sladkorja se morajo stopiti, sicer bodo v karameli ostali tudi po dodatku smetane. Na koncu postopoma dodamo maslo in ga dobro vmešamo v karamelo. Karamelo pokrijemo z živilsko folijo in postavimo v hladilnik.

Za kavni crumble

- 55 g hladnega masla

- 60 g sladkorja

- 80 g moke

- ščepec soli

- 1 čajna žlička mlete kave

Pečico segrejemo na 180 C. V posodici zmešamo moko, kavo, sol in sladkor. Dodamo na kocke narezano hladno maslo in ga z rokami vgnetemo v suhe sestavine. Ko se sestavine sprimejo in se maslo popolnoma poveže s suhimi sestavinami, zmes razporedimo po pekaču in postavimo v pečico. Pečemo približno 10–12 minut oziroma toliko časa, da crumble dobi zlato rjavo barvo. Crumble ohladimo.

Postavitev

Na panna cotto v kozarčku dodamo karamelo in jo razporedimo po celotni površini. Če je karamela iz hladilnika pretrda, jo nekoliko segrejemo v mikrovalovni pečici ali kozici. Po vrhu potresemo kavni crumble. Sladoled po želji dodamo na sladico ali ga postrežemo poleg na dodatnem krožničku.