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Karin je stavila na domačo klasiko in pripravila ocvrte piščančje perutničke.
MasterChef

Hrustljave perutničke prepričale sodnike, za eno tekmovalko pa je bil izziv zadnji

Tekmovalci MasterChefa so se na izločitvenem testu tokrat pomerili v pripravi piščanca, med najboljšimi pa je bila tudi Karin, ki je sodnike navdušila z domačo klasiko. V nadaljevanju razkrivamo njen recept za ocvrte piščančje perutničke s pečenim krompirjem in zeljno solato.

M.S.
24. 09. 2026 21.00
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V MasterChef Slovenija je bilo znova napeto. Tekmovalci so se na izločitvenem testu tokrat pomerili v pripravi piščanca, pri čemer si je vsak izbral svoj kos mesa, ki ga moral spremeniti v krožnik, s katerim bi navdušil sodnike. Med najboljše so se tokrat uvrstili Anna, Gulnaz, Ajda, Jure in Karin, ki so piščanca predstavili na zelo različne načine.

Piščančji izziv je postregel z zelo različnimi kulinaričnimi idejami.
Piščančji izziv je postregel z zelo različnimi kulinaričnimi idejami. FOTO: POP TV
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Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

Karin navdušila z domačo klasiko

Karin si je izbrala perutničke in ubrala nekoliko bolj domačo pot. Pripravila je ocvrte piščančje perutničke s pečenim krompirjem z rožmarinom in zeljno solato. Na videz preprost krožnik je navdušil sodnike. "Na prvi pogled se mogoče zdi enostavno, ampak daleč od tega. Takšen bistrojski krožnik bi se lahko znašel marsikje," je njeno jed komentiral Karim. Navdušen je bil tudi Mojmir: "Res je dobro. Najbolj všeč mi je mehek in lepo zapečen krompir in pa rožmarin, ki doda piko na i. Vse funkcionira."

Sodniki so Karin pohvalili za na videz preprost, a zelo dobro izveden krožnik.
Sodniki so Karin pohvalili za na videz preprost, a zelo dobro izveden krožnik. FOTO: POP TV
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Pohvale so veliko pomenile tudi Karin, ki je priznala, da v tekmovanju počasi postaja vse bolj samozavestna. "Ti pozitivni komentarji mi ful veliko pomenijo, ker se mi zdi, da ta negotovost in nesuverenost počasi izginjata in postajaš bolj samozavesten glede tega, kaj kuhaš."

Karin so pozitivni komentarji sodnikov vlili dodatno samozavest.
Karin so pozitivni komentarji sodnikov vlili dodatno samozavest. FOTO: POP TV

Daniela s krožnikom ni prepričala sodnikov

Izločitveni test pa je bil za enega od njih tudi zadnji. Daniela je iz piščančjega stegna je pripravila zvitek na pireju iz rdeče pese, okisan koromač in ajdove kokice. Jed sodnikov ni prepričala že na prvi pogled, po okušanju pa so bili nad krožnikom še bolj razočarani. "Trudim se najti eno svetlo točko tvoje jedi, pa je ne najdem," je razočarano dejal Karim. 

Z njegovim mnenjem sta se strinjala tudi Mojmir in Luka in zato se je morala Dsniela z najslabo jedjo izziva posloviti od nadaljnjega tekmovanja.  "Sploh se ne morem sprijazniti s tem, kar se je zgodilo. Še vedno ne morem dojeti. Razmišljam o svojih sotekmovalcih, skupinskih izzivih in vseh lepih trenutkih, ki smo jih doživeli. Žal mi je, da ne bom imela več priložnosti, da bi se učila in napredovala. Biti v MasterChefu je nekaj, kar je težko opisati. Poskusila sem ogromno novih stvari in pridobila izkušnje, ki jih ne bom nikoli pozabila," je ob slovesu dejala tekmovalka. 

Tekmovanje MasterChef Slovenija je zapustila Daniela.
Tekmovanje MasterChef Slovenija je zapustila Daniela. FOTO: POP TV
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Vikend kosilo po Karininem receptu

Ker je pred nami vikend in z njim želja po dobrem, domačem kosilu, je Karinin recept kot nalašč za te dni. S hrustljavimi ocvrtimi piščančjimi perutničkami, zlato zapečenim krompirjem z rožmarinom in svežo zeljno solato je s svojo jedjo navdušila tudi sodnike. Zdaj lahko njen krožnik, ki združuje hrustljavo, sočno in sveže, pripravite tudi sami. V nadaljevanju razkrivamo recept.

Karin je stavila na domačo klasiko in pripravila ocvrte piščančje perutničke.
Karin je stavila na domačo klasiko in pripravila ocvrte piščančje perutničke. FOTO: POP TV

Sestavine:

Perutničke:

- 4 perutničke

- 1,5–2 dl mleka

- 40–50 g srirache

- 1/4 žličke česna v prahu

- 1/4 žličke čebule v prahu

- 1/4 žličke muškatnega oreščka v prahu

- sol

Panada:

- 200 g moke

- 1/2 žličke muškatnega oreščka

- 1/2 žličke čebule v prahu

- 1/2 žličke česna v prahu

- 1/4–1/2 žličke čilija v prahu

- 1 žlička sladke paprike v prahu

- sol

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Krompir z rožmarinom:

- 3–4 srednje veliki krompirji

- 2–3 žličke rožmarina

- sol

- 20 g masla

- malo olivnega olja

- parmezan po želji

Zeljna solata:

- 1/4 glave zelja

- 1/4 rdeče čebule

- sok 1–2 limon

- peteršilj

- sol

- poper

- olivno olje

- 1/2 žličke cvetličnega medu

Postopek priprave:

Zmešamo mleko, sriracho, muškatni orešček, česen in čebulo v prahu ter sol. V pripravljeno marinado dodamo perutničke. Mariniramo jih vsaj 15 minut, idealno 30 minut. 

Pripravimo mešanico moke in začimb: muškatnega oreščka, čilija, sladke paprike, česna in čebule v prahu ter soli. Perutničke povaljamo v mešanici moke, jih nato še enkrat potopimo v mešanico mleka in srirache ter ponovno povaljamo v moki. Perutničke cvremo v olju pri 170 stopinjah Celzija približno 10–15 minut oziroma toliko časa, da njihova notranja temperatura doseže 75 stopinj Celzija in so na zunaj zlato rjavo zapečene.

Pečico segrejemo na 230 stopinj Celzija ter vključimo ventilacijo in zgornji žar. Krompir olupimo in narežemo na kocke. Skuhamo ga v dobro osoljeni vreli vodi. Kuhamo ga toliko časa, da se nekoliko zmehča, vendar je v sredini še vedno nekoliko surov. 

Krompir odcedimo, damo v posodo ter zmešamo z rožmarinom, olivnim oljem, maslom in malo soli. Postavimo ga v pečico in pečemo 20–30 minut oziroma toliko časa, da postane hrustljav. Med peko ga nekajkrat premešamo. Ko je pečen, ga vzamemo iz pečice in počakamo, da se nekoliko ohladi, nato pa nanj po želji naribamo parmezan.

Zelje narežemo na trakove, ga speremo in osolimo ter pustimo stati približno 20 minut, da spusti vodo. Čebulo razpolovimo in narežemo na zelo tanke kolobarje. Iztisnemo limonin sok, ga prelijemo čez čebulo in dodamo še polovico žličke medu. Mariniramo 15 minut. 

Ko je zelje nekoliko 'odstalo', ga dobro ožamemo, da izpusti odvečno vodo, nato mu dodamo čebulo in malo nasekljanega peteršilja. Solati dodamo še sol, poper, malo olivnega olja in malo limoninega soka, v katerem smo marinirali čebulo.

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