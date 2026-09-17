Luka ob okušanju mineštre: 'Moj želodček ploska'

V individualnem izzivu je 11 tekmovalcev pripravljalo tri obroke za v službo. Kuhali so v treh krogih, po vsakem pa se je na balkon uvrstil le najboljši. Po prvem krogu, v katerem je z najboljšo riževo skledo slavil Tadej, je sledil drugi preizkus. Tokrat so morali tekmovalci pripraviti enolončnico, najbolj pa je sodnike prepričal Jure.

icon-expand Juretova mineštra je navdušila vse tri sodnike. FOTO: POP TV

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Pripravil je mineštro s testeninami, konzervirano zelenjavo, šalotko in korenjem, za dodaten okus pa je uporabil še zelenjavno jušno osnovo in vino. Karim je pri ocenjevanju poudaril, da se prav pri takšni jedi pokaže, koliko tekmovalec zares razume tehniko kuhanja. "Tukaj si zelo dobro zadel in tvoja mineštrica je zelo dobra," je pohvalil Jureta.

icon-expand Jure je pripravil najboljšo enolončnico drugega kroga. FOTO: POP TV

Navdušenja ni skrival niti Luka, ki ga je jed spomnila na Primorsko. "Navdušen. Primorsko, Obala, zapelje me tja. Moj želodček ploska," je povedal. Mojmir pa je izpostavil predvsem Juretovo uporabo konzerviranih sestavin. Kot je pojasnil, se pri kuhanju s konzervirano koruzo, fižolom ali grahom hitro zgodi, da jed postane težka in se njihov okus preveč čuti. Juretu se je temu uspelo izogniti. "Ti si pa naredil tak okus, kot da si dal vse sveže noter," ga je pohvalil.

icon-expand Jure je na mesto na balkonu čakal že nekaj časa, zato je bila zmaga zanj še posebej pomembna. FOTO: POP TV

Juretova mineštra je bila na koncu razglašena za najboljšo jed drugega kroga, s čimer si je priboril težko pričakovano mesto na balkonu. "Balkon je moj, to! Toliko sem ga čakal," se je veselil po zmagi. Priznal je, da je imel v prejšnjih izzivih nekaj težav, zato mu je uspeh pomenil še toliko več. "Ta potrditev, da delaš nekaj dobrega in si na pravi poti," je dodal.

icon-expand "Moj želodček ploska," je Juretu dejal Luka. FOTO: POP TV

Če bi Juretovo zmagovalno mineštro radi pripravili tudi sami, vas v nadaljevanju čaka recept.

Sestavine: - 100 g manjših testenin - 1 korenje - 1,5 šalotke ali rdeče čebule - 1 konzerva sladke koruze - 1 konzerva rjavega fižola - zamrznjen grah (po občutku) - zamrznjena špinača - 100 ml belega vina - 1 žlica paradižnikovega koncentrata - 6 češnjevih paradižnikov, narezanih na četrtine - 1 žlička origana - 1 žlička timijana - 4 listi sveže bazilike - 1 kocka zelenjavne jušne osnove - olivno olje po občutku Postopek priprave: V kozici segrejemo olivno olje ter dodamo na kocke narezano korenje in nasekljano šalotko. Ko šalotka postekleni in korenje rahlo porjavi, dodamo paradižnikov koncentrat, češnjev paradižnik, zelenjavno jušno kocko in belo vino. Dobro premešamo in kuhamo toliko časa, da alkohol iz vina izhlapi. V isto kozico dodamo testenine, koruzo, rjavi fižol, zeleni grah in špinačo. Premešamo in zalijemo z vodo, pri tem pa pazimo, da enolončnica ne postane preveč tekoča. Dodamo še origano, timijan in svežo baziliko, dobro premešamo ter kuhamo, dokler niso sestavine kuhane.