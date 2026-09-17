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Luka ob okušanju mineštre: 'Moj želodček ploska'

Kaj je bilo tako posebnega v Juretovi mineštri, da je Luka ob okušanju dejal, da njegov 'želodček ploska'? Jed je prepričala vse tri sodnike, Juretu prinesla zmago v drugem krogu individualnega izziva in končno težko pričakovani balkon. Zdaj lahko njegovo mineštro pripravite tudi sami.

M.S.
17. 09. 2026 06.00

V individualnem izzivu je 11 tekmovalcev pripravljalo tri obroke za v službo. Kuhali so v treh krogih, po vsakem pa se je na balkon uvrstil le najboljši. Po prvem krogu, v katerem je z najboljšo riževo skledo slavil Tadej, je sledil drugi preizkus. Tokrat so morali tekmovalci pripraviti enolončnico, najbolj pa je sodnike prepričal Jure.

Juretova mineštra je navdušila vse tri sodnike.
Juretova mineštra je navdušila vse tri sodnike. FOTO: POP TV
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Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

Pripravil je mineštro s testeninami, konzervirano zelenjavo, šalotko in korenjem, za dodaten okus pa je uporabil še zelenjavno jušno osnovo in vino. Karim je pri ocenjevanju poudaril, da se prav pri takšni jedi pokaže, koliko tekmovalec zares razume tehniko kuhanja. "Tukaj si zelo dobro zadel in tvoja mineštrica je zelo dobra," je pohvalil Jureta.

Jure je pripravil najboljšo enolončnico drugega kroga.
Jure je pripravil najboljšo enolončnico drugega kroga. FOTO: POP TV
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Navdušenja ni skrival niti Luka, ki ga je jed spomnila na Primorsko. "Navdušen. Primorsko, Obala, zapelje me tja. Moj želodček ploska," je povedal. Mojmir pa je izpostavil predvsem Juretovo uporabo konzerviranih sestavin. Kot je pojasnil, se pri kuhanju s konzervirano koruzo, fižolom ali grahom hitro zgodi, da jed postane težka in se njihov okus preveč čuti. Juretu se je temu uspelo izogniti. "Ti si pa naredil tak okus, kot da si dal vse sveže noter," ga je pohvalil.

Jure je na mesto na balkonu čakal že nekaj časa, zato je bila zmaga zanj še posebej pomembna.
Jure je na mesto na balkonu čakal že nekaj časa, zato je bila zmaga zanj še posebej pomembna. FOTO: POP TV
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Juretova mineštra je bila na koncu razglašena za najboljšo jed drugega kroga, s čimer si je priboril težko pričakovano mesto na balkonu. "Balkon je moj, to! Toliko sem ga čakal," se je veselil po zmagi. Priznal je, da je imel v prejšnjih izzivih nekaj težav, zato mu je uspeh pomenil še toliko več. "Ta potrditev, da delaš nekaj dobrega in si na pravi poti," je dodal.

"Moj želodček ploska," je Juretu dejal Luka.
"Moj želodček ploska," je Juretu dejal Luka. FOTO: POP TV
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Če bi Juretovo zmagovalno mineštro radi pripravili tudi sami, vas v nadaljevanju čaka recept.

Sestavine:

- 100 g manjših testenin

- 1 korenje

- 1,5 šalotke ali rdeče čebule

- 1 konzerva sladke koruze

- 1 konzerva rjavega fižola

- zamrznjen grah (po občutku)

- zamrznjena špinača

- 100 ml belega vina

- 1 žlica paradižnikovega koncentrata

- 6 češnjevih paradižnikov, narezanih na četrtine

- 1 žlička origana

- 1 žlička timijana

- 4 listi sveže bazilike

- 1 kocka zelenjavne jušne osnove

- olivno olje po občutku

Postopek priprave:

V kozici segrejemo olivno olje ter dodamo na kocke narezano korenje in nasekljano šalotko. Ko šalotka postekleni in korenje rahlo porjavi, dodamo paradižnikov koncentrat, češnjev paradižnik, zelenjavno jušno kocko in belo vino. Dobro premešamo in kuhamo toliko časa, da alkohol iz vina izhlapi.

V isto kozico dodamo testenine, koruzo, rjavi fižol, zeleni grah in špinačo. Premešamo in zalijemo z vodo, pri tem pa pazimo, da enolončnica ne postane preveč tekoča. Dodamo še origano, timijan in svežo baziliko, dobro premešamo ter kuhamo, dokler niso sestavine kuhane.

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