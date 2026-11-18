Na prvi pogled preprosta naloga se je hitro pokazala kot precej zahtevna. Kako znane okuse predstaviti na nov način, ne da bi izgubili njihovo bistvo? Prav tu pa se skriva zanimiva lekcija, ki ni namenjena samo profesionalnim kuharjem. Tudi pri vsakodnevnem kuhanju je namreč pomembno, katere sestavine izberemo in koliko vemo o njihovem izvoru.

Ko iz preprostih sestavin nastane nekaj posebnega

Kruh, mleko, maslo, med in jabolko so živila, ki jih dobro poznamo. Prav zato so bili za tekmovalce toliko večji izziv. Sodniki so od njih zahtevali, da ohranijo prepoznavne okuse tradicionalnega zajtrka, hkrati pa jih s tehnikami in drugačnimi teksturami spremenijo v sodobno sladico. Ana je tradicionalne okuse povezala v sladico v obliki jabolka, Tadej je stavil na natančnost in uravnotežen parfait, Dominik pa je s kvasom, pehtranom, jabolkom, medom in mlečnimi elementi poiskal bolj nenavadno interpretacijo. Čeprav so bili njihovi pristopi zelo različni, je bila lekcija podobna: ni pomembno, koliko elementov je na krožniku, ampak ali ima vsak svojo vlogo. To velja tudi doma. Za dobro jed ne potrebujemo vedno dolgega seznama sestavin ali zapletenih tehnik. Veliko lahko naredimo že z dobro osnovo in pri tem je pomembno, da vemo, katere sestavine izberemo.

Dobra jed se začne pri dobri sestavini

Pri kuhanju pogosto največ pozornosti namenimo receptu. Preverimo temperaturo pečice, čas kuhanja, razmerje med sestavinami in način priprave. A recept je lahko še tako dober, končni rezultat pa bo odvisen predvsem od kakovosti živil, ki jih uporabimo. Tukaj nam lahko precej pomaga znak "izbrana kakovost – Slovenija" na živilih, ki jasno zagotavlja slovensko kakovost in poreklo. Gre za nacionalno shemo kakovosti, ki potrošniku zagotavlja tri pomembne stvari: slovensko poreklo živila, ustrezno kakovost in dodatno kontrolo. Živila z omenjenim znakom so pridelana in predelana v Sloveniji ter izpolnjujejo dodatne zahteve, ki jih določajo specifikacije za posamezne skupine živil. Poleg tega so vključena v sistem rednega nadzora neodvisnih certifikacijskih organov. To pomeni, da znak ni zgolj informacija o tem, da je izdelek slovenski. Za njim stoji sistem pravil, sledljivosti in preverjanja.

icon-expand Izbrane sestavnine so zelo pomembne FOTO: Arhiv naročnika

Pomembno je, od kod pridejo sestavine na krožnik

Znak "izbrana kakovost – Slovenija" lahko najdemo na različnih živilih. Pri mleku znak pomeni, da je bilo mleko pridelano na slovenskih kmetijah in predelano v Sloveniji. Pri mesu pomeni, da je bila žival rojena in rejena v Sloveniji, meso pa predelano v Sloveniji. Pri sadju pa, da je bilo pridelano v Sloveniji, morebitna predelava pa je prav tako potekala pri nas. Pomembna prednost je tudi sledljivost skozi celotno verigo. Kratke transportne poti so eden od elementov sheme, pri posameznih skupinah živil pa so določene tudi dodatne zahteve glede načina pridelave in predelave. Pri mleku je na primer določena tudi zahteva glede časa od prevzema mleka do sprejema v predelovalni obrat. Pri mesu so med zahtevami tudi posebna pravila glede reje, krme in dobrobiti živali. Pri sadju pa dodatne zahteve vključujejo tudi način pridelave in predelave sadja.

Lekcija iz MasterChefa: manj je lahko več

Ena najbolj zanimivih stvari zadnjega izziva ni bila samo kreativnost tekmovalcev, temveč njihova sposobnost, da se ustavijo in premislijo. Dominik je moral svojo začetno idejo poenostaviti. Tadej je moral najti rešitev, ko ena od tehnik ni delovala po načrtu. Ana je morala številne komponente povezati v smiselno celoto. Sodniki so tekmovalce ves čas opozarjali, da mora imeti vsaka komponenta svoj namen. Če je na krožniku preveč elementov, se lahko osnovna ideja izgubi. Podobno velja pri vsakodnevnem kuhanju. Ni treba uporabiti desetih različnih sestavin, če lahko z nekaj kakovostnimi živili pripravimo jed, v kateri pride njihov okus res do izraza. In prav pri takšnem načinu razmišljanja postane pomemben tudi izvor hrane.

Zakaj je lokalno lahko dobra izbira?

Ko izberemo živilo z znakom "izbrana kakovost – Slovenija", izberemo izdelek, pri katerem je zagotovljeno slovensko poreklo v vseh ključnih fazah pridelave in predelave, hkrati pa so zagotovljene tudi dodatne zahteve glede kakovosti in nadzora. Krajše poti od pridelovalca do predelovalca in nato do potrošnika pomenijo tudi več svežine in pristnega okusa. Pri svežih živilih, kot sta mleko in sadje, je to še posebej pomemben vidik. Toda lokalna izbira ni pomembna samo zaradi tega, kaj dobimo na krožniku. Z nakupom slovenskih živil podpiramo tudi ljudi, ki hrano pridelujejo in predelujejo pri nas. Tako ostaja večji del prehranske verige povezan s slovenskim podeželjem, kmetijstvom in živilsko industrijo. Pri nakupu hrane se pogosto znajdemo pred številnimi oznakami in informacijami na embalaži. Zato je vsaka jasna informacija, ki nam pomaga pri odločitvi, dobrodošla. Pri tem bo potrošnikom v prihodnje pomagala tudi nova grafična podoba slovenske zastave. Slovenska zastava bo lahko označevala izdelke, pri katerih so izpolnjeni pogoji glede 100-odstotne slovenske pridelave in predelave v skladu s pravili. Pri živilih živalskega izvora to vključuje tudi slovensko poreklo živali, pri rastlinskih proizvodih pa slovensko pridelavo ter predpisane faze predelave in pakiranja.

icon-expand Znak kakovosti "izbrana kakovost – Slovenija" FOTO: Arhiv naročnika

Od slovenskega zajtrka do vsakodnevne izbire