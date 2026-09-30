Sodnike je presenetil že prvi grižljaj: 'Preseneča me, da ni nasiten'

Tekmovalce MasterChefa Slovenija je čakal prav poseben individualni izziv, ki je bil tokrat obarvan tudi precej čustveno. V predalih so jih pričakali modeli za peko v obliki srca in fotografije njihovih najbližjih, ki so jim služili kot navdih pri pripravi kolačev. Med osmimi tekmovalci so sodnike najbolj navdušili Anna, Tjaša in Ian, prav slednji pa si je s svojim kolačem priboril prvo mesto na balkonu.

icon-expand Ian si je s svojim kolačem prislužil mesto na balkonu. FOTO: POP TV

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Ian je pripravil kolač z oreščki in brusnicami, ki ga je dopolnil s prelivom iz rozin in praženimi oreščki. Njegova sladica je navdušila vse tri sodnike, Karim Merdjadi pa je izpostavil predvsem bogat okus, ki kljub številnim sestavinam ni deloval težko. "Bogat je. Preseneča me, da ni nasiten, zelo lepo se ga okuša," je povedal Karim in dodal, da je kolač že na pogled vabil k pokušini, nato pa prepričal tudi z okusom in sestavo.

icon-expand Ianov kolač z oreščki in brusnicami je navdušil vse tri sodnike. FOTO: POP TV

Navdušen je bil tudi Luka Jezeršek, ki ga je Ianov kolač spomnil na sadni kruh. "Zelo podobna struktura, s tem da si ti šel v oreščke. Zelo dobro," ga je pohvalil in mu svetoval, naj si recepturo tudi zapiše. Najbolj osebne besede mu je namenil Mojmir Šiftar. "Tvoj kolač ponazarja, da lahko s pravo spodbudo in pravo samozavestjo dokažeš, kdo si in koliko ljubezni premoreš v sebi," mu je dejal ter ga prosil, naj od tega trenutka naprej svoje dvome pusti doma.

icon-expand Ian je bil z odzivom sodnikov več kot zadovoljen. FOTO: POP TV

Ian je sodnikom obljubil, da se bo še naprej trudil po svojih najboljših močeh, ob tem pa priznal, da mu je uspeh vlil še več samozavesti. Ko so sodniki razkrili, da je prav njegov kolač osvojil prvo mesto in mu zagotovil pot na balkon, Ian svojih čustev ni skrival. "Ratalo nama je, ne morem verjeti," je dejal in dodal, da je bil poln sreče ter da se dan zanj ne bi mogel zaključiti lepše.

icon-expand Ian je dokazal, da lahko s pravo mero samozavesti poseže po najvišjih mestih. FOTO: POP TV

Ianov kolač je sodnike popeljal naravnost na balkon, zdaj pa lahko navduši tudi vas. Preverite recept in ga pripravite doma.

Sestavine: - 3 jajca - 100 g moke - 400 g mešanih oreščkov (lešniki, indijski oreščki in arašidi) - brusnice po okusu - 60 ml olja - 2 žlici medu - limonina lupinica - 1 žlička sode bikarbone - 1 vrečka pecilnega praška - 300 g rozin - 2 žlici temnega ruma - 2 žlici balzamičnega kisa Postopek priprave: Jajca, moko, olje, med, limonino lupinico, sodo bikarbono in pecilni prašek dobro premešamo. Oreščke in brusnice sesekljamo v sesekljalniku ali z nožem, vendar ne preveč na drobno, saj želimo, da ohranijo nekaj teksture. Nato jih nežno vmešamo v pripravljeno jajčno maso. Zmes vlijemo v model in kolač pečemo približno 30 minut na 180 stopinjah Celzija. Čas peke se lahko razlikuje glede na pečico, zato proti koncu z nožem preverimo, ali je kolač pečen. Medtem pripravimo preliv. Rozine stresemo v ponev in prilijemo toliko vode, da so prekrite. Kuhamo jih približno 20 minut, nato jih gladko zmiksamo s paličnim mešalnikom. Zmes precedimo skozi sito, da dobimo gladko teksturo, nato pa jo še nekoliko pokuhamo. Dodamo rum in balzamični kis ter kuhamo, dokler se preliv ne zgosti. Pripravljen preliv prelijemo čez pečen kolač, za piko na i pa ga po vrhu potresemo še s praženimi lešniki.