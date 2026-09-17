7-minutna sladica navdušila sodnike: 'Briljantno'

V individualnem izzivu MasterChefa je 11 tekmovalcev pripravljalo tri obroke za v službo. Kuhali so v treh krogih, po vsakem pa se je na balkon uvrstil le najboljši. Po prvih dveh krogih, v katerih sta si mesto na balkonu priborila Tadej in Jure, je sledil še zadnji preizkus. Tokrat so morali tekmovalci pripraviti sladico, Ian pa je svojo končal že v sedmih minutah.

icon-expand Ian je svojo sladico pripravil v samo sedmih minutah. FOTO: POP TV

Pripravil je pohane šnite z vanilijo, jagodno marmelado, mandarino in čokolado ter z njimi prepričal sodnike. Karimu je bila všeč že sama ideja, saj je Ian uporabil bageto in sladico pripravil v obliki manjših grižljajev. Pohvalil je tudi uporabo starega kruha. "Zelo okusno, sočno, ravno prav sladkorja in marmelade," je ocenil Karim.

icon-expand Pripravil je pohane šnite z vanilijo, jagodno marmelado, mandarino in čokolado. FOTO: POP TV

Dodal je, da je mandarina poskrbela za vizualni učinek, jedi pa dodala tudi nekaj kisline. Navdušen je bil tudi Luka, ki je sladico označil za "zelo okusno, preprosto in odgovorno do tega, kar nam ostaja doma". Njegov zaključek je bil jasen: "Briljantno." Mojmir je vendarle opozoril na eno pomanjkljivost. Rezine bi po njegovem mnenju morale biti nekoliko bolj namočene, saj je na sredini še vedno čutil kruh.

icon-expand Karim je sladico označil za okusno, sočno in ravno prav sladko. FOTO: POP TV

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Kljub temu je Ian pripravil najboljšo sladico tretjega kroga in si priboril zadnje mesto na balkonu. "Jaz sem tako vesel," je povedal po zmagi in priznal, da si je obstanka v tekmovanju izjemno želel. "Ne smeš obupati in moraš verjeti, da ti bo uspelo," je dejal. Poudaril je, da se želi v MasterChefu še veliko naučiti in dokazati. "Imam tako veliko željo. Tukaj je bila samo želja, da ostanem noter."

icon-expand Ian si je z zmago priboril zadnje mesto na balkonu. FOTO: POP TV

Z osvojeno zmago v tretjem krogu je Ian varen pred izločitvijo, vse preostale tekmovalce pa v prihodnji oddaji čaka izločitveni test. Če bi Ianove zmagovalne pohane šnite radi pripravili tudi sami, vas v nadaljevanju čaka recept. Sestavine: - bageta (ali kruh) - 1 jajce - sladkor - sladka smetana - mleko - vanilijeva pasta - marmelada po izbiri - mandarina - čokolada - maslo za peko Postopek priprave: Svež ali star kruh narežemo na poljubno velike rezine. Namočimo jih v mešanico mleka, jajca, sladke smetane, vanilijeve paste in sladkorja. Poskrbimo, da so rezine dobro prepojene. Vsako rezino nato z obeh strani rahlo potresemo s sladkorjem in na maslu popečemo do zlato rjave barve. Ocvrte rezine na koncu premažemo z najljubšo marmelado, okrasimo s koščkom mandarine in posujemo z naribano čokolado.