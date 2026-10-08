Ian presegel vsa pričakovanja: sodniki so mu dali oceno 20 od 10

V MasterChef kuhinji je napočil eden najpomembnejših trenutkov sezone. Pet tekmovalcev se je pomerilo v izločitvenem izzivu, ki je odločal o zadnjih mestih med najboljšo deseterico. Tokratni izziv je od tekmovalcev zahteval pripravo ribe v soli , še pred začetkom kuhanja pa so si morali izboriti ribo, s katero so želeli ustvarjati. Najboljša krožnika večera sta pripravila Ian in Tadej . Ian je sodnike navdušil z orado v soli, ki jo je postregel z grahovim pirejem, mandlji in ribjo omako .

Ian pripravil jed, ki bi jo sodniki brez pomisleka postregli v bistroju.

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Že ob prvem pogledu na krožnik je bilo jasno, da je veliko pozornosti namenil tudi prezentaciji. "Že izbira krožnika je prava. Barve so svetle, zelo premišljeno, in tudi če pogledamo vse tri krožnike, je enak kos na vseh. In to je to, kar govorimo, detajli štejejo," je njegovo delo pohvalil Mojmir Šiftar . Še bolj navdušeni so bili sodniki ob okušanju. Mojmir je Ianovo jed primerjal z njegovim prejšnjim uspehom: "Če je bil tvoj brunch za desetko, je to za dvajset." Posebej ga je presenetila kombinacija graha in mandljev , za katero si ni predstavljal, da bo delovala tako dobro. " Danes si res lahko ponosen nase ," mu je še povedal.

Ian je dokazal, da lahko s pravo mero samozavesti poseže po najvišjih mestih.

Navdušenja ni skrival niti Luka Jezeršek . "Tole je izjemno. Naslonil si se samo na ribo in grah, potem pa si s tvojim posipom in tvojo ribjo omako ti dve osnovi tako lepo objel, zaokrožil, nadgradil. Bravo!" Karim Merdjadi je izpostavil predvsem tehnično dovršenost jedi. Riba je bila po njegovih besedah pripravljena do popolnosti, grahov pire pa izjemno gladek in bogatega okusa. Prepričan je bil, da bi takšno jed z veseljem naročali tudi gostje v bistroju.

Bi tudi vi poskusili kombinacijo nežne orade, kremastega grahovega pireja in hrustljavih mandljev? Spodaj vas čaka recept, s katerim lahko Ianovo jed pripravite tudi v domači kuhinji.

Grobo sol zmešamo z beljaki, vejicami rožmarina in naribano limonino lupinico. Na pekaču oblikujemo solno posteljico, nanjo položimo orado in jo popolnoma prekrijemo s preostalo solno mešanico. Pečemo 40 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija.

V loncu zavremo vodo in v njej približno 5 minut kuhamo grah, da se zmehča. Odcedimo ga, dodamo nekaj listov sveže mete in maslo ter vse skupaj zmiksamo v gladek, žameten pire. Če je pregost, prilijemo malo ribje jušne osnove. Za še bolj fino teksturo pire pretlačimo skozi cedilo.

Na olju rahlo popražimo sesekljano šalotko, česen, korenje in liste zelene. Zalijemo z belim vinom in pustimo, da tekočina nekoliko povre. Dodamo 500 ml ribje jušne osnove in kuhamo 40 minut. Omako precedimo in jo reduciramo še približno 10 minut. Odstavimo z ognja, vmešamo maslo in po želji dosolimo.

Mandlje nekaj minut pražimo na maslu, nato jih v mešalniku grobo sesekljamo. Vrnemo jih v ponev, dodamo nekaj zamrznjenega graha in med mešanjem pražimo še približno 4 minute. Odstavimo z ognja in posolimo.

Po 40 minutah orado vzamemo iz pečice. Trdo solno skorjo previdno razbijemo s kladivom, pri čemer pazimo, da ne poškodujemo ribe. Odstranimo odvečno sol, previdno odstranimo kožo in od kosti ločimo fileje. Pozorni smo, da odstranimo vse koščice.

Na krožnik najprej razporedimo grahov pire in ga oblijemo z ribjo omako. Nanj položimo file orade in jed zaključimo s hrustljavim posipom iz mandljev in graha.