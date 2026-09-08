Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta

Prvi sladki izziv sezone je tekmovalcem MasterChefa Slovenija prinesel pripravo tort z nepričakovanim preobratom. Pred začetkom so morali izbrati, ali imajo raje sadne ali čokoladne torte, nato pa pripraviti prav nasprotno. Tisti, ki so izbrali sadne torte, so se tako lotili čokoladnih, ljubitelji čokoladnih pa so morali svoje slaščičarske spretnosti dokazati s pripravo sadne torte.

icon-expand Gulnaz in Ajda navdušili sodnike, zdaj razkrivata recepta. FOTO: POP TV

Za pripravo so imeli dve uri in 45 minut. Prvi dve uri sta bili namenjeni sestavljanju torte, zadnjih 45 minut pa okraševanju. Med vsemi pripravljenimi tortami sta največ navdušenja poželi Gulnaz in Ajda, ki sta s svojima kreacijama prepričali sodnike in si prislužili mesti na balkonu.

icon-expand Sodniki ob Gulnazinem čokoladnem medoviku niso skrivali navdušenja. FOTO: POP TV

Gulnaz sodnike pustila brez besed

Gulnaz je pripravila čokoladni medovik z dvema kremama – osnovno kremo in moussom iz bele čokolade. S svojo torto je sodnike popolnoma presenetila. "Zaprla si mi usta, ker je top. Ne morem verjeti," je njeno sladico pohvalil Luka. Tudi Karim je priznal, da je bil sprva skeptičen. "Iskreno, nisem ti verjel, da bom okušal čokoladno torto. Bil sem v zmoti. To je čokoladna torta, je izredno sočna in mehka. Gulnaz, ti si tiha voda."

icon-expand Gulnaz je s svojo sladko kreacijo požela številne pohvale. FOTO: POP TV

Brez besed je ostal tudi Mojmir, ki je izpostavil predvsem njeno tehnično izvedbo. "Ogromno ljudi te torte ne bi naredilo tako kot ti, tudi če bi jim dal recept z natančnimi količinami. Vidi se, da si jo že delala. Plasti so ravne in lepe. Jaz bom potem pojedel še vse." Prav Gulnaz je osvojila prvo mesto na balkonu. "Zelo sem ponosna nase, ker sem naredila tako torto in grem zaradi nje na balkon. Ne morem verjeti," je povedala po razglasitvi.

icon-expand Mojmirja so navdušile predvsem enakomerne in lepo izdelane plasti. FOTO: POP TV

Ajdina torta navdušila tako z videzom kot okusom

S čokoladno torto s karamelo je navdušila tudi Ajda. Sodniki niso skrivali navdušenja, Karim pa ji je povedal, da je dosegla "wow efekt" tako vizualno in tehnično kot tudi z okusi. Še bolj slikovit je bil Luka: "To je tako okusno, kremasto, dobro, sladko, gate trga, ampak res. To je tako dobro, da vam je lahko vsem žal, da je niste probali."

icon-expand Pohvale izkušenih sodnikov so Ajdi pomenile še posebej veliko. FOTO: POP TV

Mojmir je šel še korak dlje in Ajdi svetoval, naj recept obvezno zapiše. Prepričan je namreč, da bi lahko njena torta po predvajanju oddaje postala novi hit med gledalci. Ajda si je z njo prislužila drugo mesto na balkonu. "Super, sem vesela. Dokazala sem si, da moji okusi štimajo, da grem v pravo smer, da imam dobre ideje. Veliko mi pomeni," je povedala.

icon-expand Mojmir je prepričan, da bi Ajdina torta lahko navdušila tudi gledalce. FOTO: POP TV

Ob pohvalah sodnikov je dodala, da ji njihovi komentarji pomenijo še posebej veliko: "Nekaj je dobiti lepe komentarje doma, zdi pa se mi, da je drugi nivo dobiti dobre komentarje od ljudi, ki imajo goro izkušenj." Gulnaz in Ajda sta tako postali najboljši tekmovalki prvega sladkega izziva sezone in si zagotovili varno mesto na balkonu.

Če sta tudi vas navdušili njuni torti, lahko v nadaljevanju preverite oba recepta in ju pripravite tudi sami.

icon-expand Gulnaz in Ajda sta dokazali, da se odlično znajdeta tudi pri sladicah. FOTO: POP TV

Čokoladni medovik

Sestavine Testo: - 50 g masla

- 1 kozarec sladkorja

- 2 žlici medu

- 3 jajca

- 1 vrečka vaniljevega sladkorja

- ščepec soli

- 2 žlici temne čokolade v prahu

- 1 žlica sode bikarbone

- 4 kozarci moke

Osnovna krema:

- 2 jajci

- 1 kozarec sladkorja

- 1 vrečka vaniljevega sladkorja

- 2 žlici moke

- 500 ml mleka Mousse iz bele čokolade: - 200 g bele čokolade

- 400 ml mleka

- 300 ml sladke smetane

- 4 listi želatine Za posip: - 100 g naribane bele čokolade

- 100 g naribane temne čokolade Postopek priprave Osnovna krema V lonec ubijemo jajci ter ju dobro premešamo s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Dodamo moko in mešamo, dokler ne dobimo gladke mase brez grudic. Med nenehnim mešanjem počasi prilivamo mleko. Ko je masa enotna, lonec pristavimo na nizek ogenj in ves čas mešamo, da ne nastanejo grudice. Kremo kuhamo, dokler se ne zgosti, nato jo odstavimo in pustimo, da se ohladi. Mousse iz bele čokolade Belo čokolado damo v lonec, prilijemo mleko in segrevamo na nizkem ognju, dokler se čokolada ne raztopi. Liste želatine za 10 minut namočimo v hladni vodi. Ko čokoladno mleko zavre, ga odstavimo z ognja in pustimo, da se nekoliko ohladi. Dodamo ožeto želatino, dobro premešamo in postavimo na hladno. Testo Na delovno površino stresemo 2 kozarca moke. Pečico segrejemo na 200 C. V lonec damo maslo, med, vaniljev sladkor in sladkor ter segrevamo na nizkem ognju oziroma nad vodno kopeljo. Mešamo, dokler se kristali sladkorja ne raztopijo. Nato odstavimo z ognja in pustimo, da se masa nekoliko ohladi. Medtem dobro stepemo jajca. V nekoliko ohlajeno maso počasi prilivamo stepena jajca in ves čas hitro mešamo, da jajca ne zakrknejo. Maso ponovno pristavimo na ogenj in ob nenehnem mešanju kuhamo še približno 3 minute. Dodamo sodo bikarbono in premešamo. Ko masa naraste, dodamo 2 kozarca moke in hitro premešamo. Ko masa postane enotna, jo prelijemo na pomokano delovno površino in zgnetemo v elastično testo. Testo razdelimo na 8 enakih delov in vsakega razvaljamo na 2–3 mm debelo plast. Pekač obložimo s papirjem za peko in vsako plast posebej spečemo do zlato rjave barve. Posamezno plast pečemo približno 2 minuti. Dokončanje krem Sladko smetano stepemo in jo razdelimo: dve petini dodamo osnovni kremi, preostanek pa moussu iz bele čokolade. Osnovno kremo in stepeno smetano previdno premešamo, da krema ostane rahla in puhasta. Preostalo stepeno smetano dodamo ohlajeni čokoladni masi in vse skupaj stepemo. Sestavljanje torte Pečene plasti obrežemo v enako velike kroge. Prvo plast premažemo z osnovno kremo, naslednjo z moussom iz bele čokolade in postopek izmenično ponavljamo do zadnje plasti. Celotno torto na koncu premažemo z moussom iz bele čokolade. Belo in temno čokolado naribamo posebej. Stranice torte obložimo z naribano temno čokolado, po vrhu pa potresemo naribano belo čokolado. Torto za približno 2 uri postavimo v hladilnik, da se kreme učvrstijo in prepojijo plasti.

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Čokoladna torta s slano karamelo

Sestavine Stepeni čokoladni ganache: - 300 g sladke smetane

- 15 g cvetličnega medu

- 3,5 lista želatine

- 200 g 60-odstotne temne čokolade

- 100 g mlečne čokolade

- 600 g sladke smetane Slana karamela: - 300 g sladkorja

- 300 g sladke smetane

- 120 g masla

- 3 žličke soli (sol dodajamo postopoma in sproti okušamo) Čokoladni biskvit: - 80 g mleka

- 60 g masla

- 20 g sladkorja

- ščepec soli

- 60 g moke

- 20 g kakava

- 150 g beljakov

- 160 g preostalih rumenjakov in beljakov

- 80 g sladkorja Temni čokoladni ganache: - 100 g 72-odstotne temne čokolade

- 200 g sladke smetane

Postopek priprave

Za lažjo razporeditev časa lahko ganache in slano karamelo pripravimo že večer pred sestavljanjem torte. Stepeni čokoladni ganache Liste želatine namočimo v mrzli vodi. Prvi del sladke smetane skupaj z medom segrejemo v kozici, čokolado pa stehtamo v toplotno odporni posodi. Ko je smetana zelo vroča, vendar še ne vre, vanjo vmešamo ožete liste želatine in vse skupaj prelijemo čez čokolado. Pustimo stati 5 minut, nato premešamo in s paličnim mešalnikom emulgiramo v gladek ganache. Dodamo preostanek hladne sladke smetane in zmes ponovno poenotimo s paličnim mešalnikom. Ganache pokrijemo s prozorno folijo tako, da se ta dotika površine, in ga postavimo v hladilnik. Slana karamela Segrejemo široko posodo z višjimi stranicami. Sladkor dodajamo postopoma. Ko se prvi del sladkorja stopi in karamelizira, dodamo naslednjega ter postopek ponavljamo, dokler ne porabimo vsega sladkorja. V ločeni kozici segrejemo sladko smetano. Ko je ves sladkor karameliziran, previdno prilijemo segreto sladko smetano in mešamo, dokler ne dobimo enotne zmesi. Dodamo na koščke narezano maslo in premešamo v gladko karamelo. Sol dodajamo postopoma in karamelo vmes okušamo. Cilj je izraziteje slana karamela, količino soli pa prilagodimo svojemu okusu.

Čokoladni biskvit

Pečico segrejemo na 165 C. V kozici segrejemo mleko z maslom, sladkorjem in soljo. Ko se sestavine raztopijo in je zmes tik pred vretjem, dodamo moko, ki smo jo predhodno zmešali s kakavom. Z lopatko mešamo in kuhamo toliko časa, da v zmesi ni več suhih delov. Vroče testo prestavimo v drugo posodo in vanj postopoma vmešamo rumenjake z malo beljakov. V drugi posodi beljake s sladkorjem stepemo v srednje čvrst sneg. Sneg iz beljakov nato v dveh delih previdno in nežno z lopatko vmešamo v prvo zmes. Pripravimo dva pekača, obložena s papirjem za peko. Maso enakomerno razporedimo med oba pekača in jo natančno zgladimo z lopatko. Biskvita pečemo približno 15 minut. Ko ju vzamemo iz pečice, še z vročih odstranimo papir za peko. Biskvita nato shranimo med lista papirja za peko, da preprečimo izgubo vlage. Temni čokoladni ganache V kozici segrejemo sladko smetano in jo prelijemo čez čokolado. S paličnim mešalnikom zmešamo v gladko emulzijo in ohladimo. Sestavljanje torte Na vsak biskvit enakomerno razmažemo 300 g slane karamele in pekača za kratek čas postavimo v zamrzovalnik. Karamela se mora toliko učvrstiti, da bomo lahko nanjo pozneje nanesli stepeni ganache. Dobro ohlajen čokoladni ganache prestavimo v mešalno posodo in ga stepemo do srednje čvrste teksture. Na vsak biskvit s karamelo enakomerno razmažemo 300 g stepenega ganacha. Biskvita s kremo po dolžini razrežemo na enako široke trakove. Prvi trak zvijemo v rolico in ga postavimo na sredino podstavka. Okoli njega nato v spirali dodajamo preostale trakove, dokler ne sestavimo celotne torte. Torto za vsaj 30 minut postavimo v hladilnik, nato jo na tanko premažemo s temnim čokoladnim ganachem. Okraševanje Preostanek stepenega ganacha nadevamo v servirno vrečko in ga nabrizgamo po stenah torte. Po vrhu dodamo preostanek slane karamele, feuilletine, oblite s temno in mlečno čokolado, hrustljave čokoladne kroglice ter solni cvet.

icon-expand MasterChef Slovenija. FOTO: POP TV