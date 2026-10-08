Gregor po velikem uspehu mislil na mamo: 'Vem, da bi bila ponosna name'

Tekmovalce je v MasterChef kuhinji tokrat pričakal prav poseben Mystery Box izziv, pri katerem več sestavin ni nujno pomenilo tudi večje prednosti. Pred njimi je bila namreč pomembna odločitev: bodo začeli kuhati prej z manj sestavinami ali bodo čakali na bogatejši izbor in pri tem žrtvovali dragocene minute? Čas za kuhanje je začel teči takoj, sodniki pa so postopoma odkrivali Mystery Boxe in z vsakim novim razkritjem povečevali nabor sestavin. Tekmovalci so se morali sami odločiti, kdaj imajo pred seboj dovolj za svojo jed. Dlje ko so čakali, več možnosti so dobili, a manj časa jim je ostalo za pripravo krožnika.

icon-expand Tekmovalce je v MasterChef kuhinji pričakal prav poseben Mystery Box izziv. FOTO: POP TV

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Gregor tvegal že pri prvem Mystery Boxu

Med tistimi, ki niso želeli čakati na dodatne sestavine, je bil Gregor. Odločil se je za prvi Mystery Box in si zadal prav poseben osebni izziv. Kot je priznal, je želel sebi in sodnikom dokazati, da mu za dober krožnik ni treba vedno iti v ekstreme in poseči po množici različnih sestavin. Pripravil je agnolotte, polnjene z rikoto, inčuni, kaprami in baziliko, ki jih je postregel s holandsko omako z baziliko, vinom in češnjevimi paradižniki.

icon-expand Gregor je pripravil agnolotte, polnjene z rikoto, inčuni, kaprami in baziliko. FOTO: POP TV

Pred pokušanjem je Karim Merdjadi poudaril, da je lepo videti, ko se tekmovalec vrne na mesto zločina in jed, s katero se je že spopadel, pripravi še bolje. Nekaj več pomislekov je imel Luka Jezeršek. "Ko je Karim nosil informacije, kaj daješ v nadev in kaj v omako, sem rekel, da se danes sprehajaš po tanki liniji," je priznal Gregorju. Po pokušini pa je bilo dvomov konec. "Kako sem vesel," mu je dejal.

icon-expand Sodniki so bili navdušeni nad ravnovesjem okusov na Gregorjevem krožniku. FOTO: POP TV

Gregorjev krožnik je še posebej navdušil Karima, ki je pohvalil ravnovesje okusov. "S to jedjo mislim, da si končno dojel, kaj pomeni manj je več in kdaj se je treba ustaviti. Jed je izredno okusna, niti ena sestavina ne izstopa tako, da bi podrla ravnovesje, tukaj pa je veliko pasti," je ocenil. Izpostavil je predvsem močne okuse inčunov in kaper ter zelišč, pa tudi vino, ki bi lahko hitro prevladalo. "Pri tebi tega ni. Vse se izredno lepo pelje in je ena taka lepa, bogata predjed," je zaključil. Mojmir Šiftar mu je ob tem namenil še zelo jasno sporočilo: "Karkoli si danes spustil za tistimi vrati, naj kar tam ostane." Luka pa je pokušino zaključil z besedami: "Hvala lepa za dobro jed, ki je lepo zabeljena."

icon-expand Karim Merdjadi je pohvalil Gregorjev napredek in mu z nasmehom povedal, da je končno dojel, kaj pomeni "manj je več". FOTO: POP TV

Gregorju uspelo: uvrstil se je med TOP 10

Odločitev, da tokrat ne pretirava in zaupa manjšemu številu sestavin, se mu je obrestovala. Gregor je pripravil najboljši krožnik izziva, se povzpel na balkon in si s tem zagotovil tudi mesto med najboljšo deseterico letošnje sezone MasterChef Slovenija. Uspeh je bil zanj še posebej čustven. "Zame je to velika pohvala, ker sem moral v življenju narediti veliko korakov. Danes pa sem ga naredil v MasterChef kuhinji, kjer sodniki to znajo ceniti in videti. To je nekaj najlepšega in srečen sem," je povedal.

icon-expand Ob uvrstitvi med TOP 10 Gregor ni skrival veselja in ponosa. FOTO: POP TV

Svoj trenutek je Gregor primerjal celo s ponovnim rojstvom: "Danes se počutim kot feniks, ki je vstal iz pepela. Zdaj moram res pokazati, da to ni bil samo slučaj, ampak da zna Gregor balansirati in korakati naprej v MasterChef kuhinji." Ob prihodu na balkon se mu je dokončno odvalil kamen od srca. "Hvala angelčku, da me je danes usmerjal in da ni zmagal hudiček na drugi strani. Biti tam zgoraj je nekaj fenomenalnega. Zelo sem ponosen nase." Ob velikem uspehu pa so njegove misli odšle tudi k mami: "Mama ni zamudila niti ene sezone in vem, da bi bila tako ponosna name, kot vsaka mama."

icon-expand "Odvalil se mi je kamen od srca," je po prihodu na balkon priznal presrečni Gregor. FOTO: POP TV

Pripravite Gregorjeve agnolotte tudi sami

Bi poskusili krožnik, s katerim je Gregor dokazal, da je včasih res manj več? Spodaj vas čaka recept za njegove agnolotte z rikoto, inčuni in kaprami ter holandsko omako z baziliko in vinom. Sestavine za testo: - 200 g gladke moke - 2 jajci - 1 rumenjak Sestavine za nadev: - 300 g rikote - 10 inčunov - 10 velikih kaper v slanici - ščepec popra - pest sveže bazilike Sestavine za holandsko omako: - 3 rumenjaki - ščepec soli - ščepec popra - pest sveže bazilike - 5 češnjevih paradižnikov - 0,01 dl belega vina - 150–200 g masla Postopek priprave: Najprej pripravimo testo za agnolotte. Moko, jajci in rumenjak zgnetemo v homogeno testo. Če je testo zelo trdo, mu dodamo malo vode. Zavijemo ga v folijo in postavimo v hladilnik, da počiva. Medtem pripravimo nadev. Rikoto, inčune, kapre, poper in svežo baziliko damo v manjšo posodo ter dobro premešamo. Mešanico prestavimo v sekljalnik in jo na grobo zmeljemo, pri tem pa pazimo, da je ne zmeljemo v gladko pasto. Nadev poskusimo in ga po potrebi dodatno začinimo. Pri soli smo previdni, saj so že inčuni precej slani. Pripravljen nadev postavimo v hladilnik. Za holandsko omako damo rumenjake v visoko posodo in prilijemo malo belega vina. Maslo segrejemo na približno 95 stopinj Celzija, vendar ne sme zavreti. Segreto maslo nato počasi prilivamo k rumenjakom in ves čas mešamo s paličnim mešalnikom. Ko je holandska omaka dovolj gosta, prenehamo z dodajanjem masla. Omaki dodamo svežo baziliko, poper, sol in češnjeve paradižnike ter jo ponovno zmešamo s paličnim mešalnikom. Omako poskusimo in po potrebi dodatno začinimo. Spočito testo vzamemo iz hladilnika, ga razvaljamo in oblikujemo agnolotte del plin. Napolnimo jih s pripravljenim nadevom in dobro zapremo. Agnolotte kuhamo v osoljeni vreli vodi približno eno do dve minuti. Kuhane odcedimo. Na dno krožnika nalijemo holandsko omako, nanjo položimo kuhane agnolotte in jed takoj postrežemo.