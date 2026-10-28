MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik

Tekmovalce MasterChefa je tokrat čakal prav poseben izziv v parih, pri katerem niso bile na preizkušnji le njihove kuharske sposobnosti, temveč tudi komunikacija. Sodniki so jih razdelili na kreativce in realizatorje, njihova naloga pa je bila pripraviti dva popolnoma identična krožnika , tako po videzu kot po okusu. Da bi bil izziv še zahtevnejši, je tekmovalce ločeval zid , zato so se morali pri pripravi jedi zanašati izključno na besede.

Tekmovalci so morali pripraviti dva identična krožnika, pri tem pa jih je ločeval zid.

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Gregor si je za svojega partnerja izbral Tadeja , s katerim sta pripravila cvetačni steak z zeliščnim parmezanovim bešamelom, sotiranim ohrovtom, popečeno cvetačo s kaprami in rjavim maslom, parmezanovim hrustkom ter svežo hruško nashi . S svojo kreacijo sta navdušila sodnike, ki niso skrivali pohval nad premišljeno kombinacijo okusov in dovršeno pripravo jedi.

Tekmovalca sta pred sodnike postavil izvrsten krožnik, s katerim sta navdušila tako z okusom kot tudi izvedbo.

Kljub odličnim okusom pa krožnika nista bila povsem identična. Luka je opozoril, da je komunikacija med tekmovalcema sicer delovala, vendar sta se nekoliko razšla pri podrobnostih, ki lahko pomembno vplivajo na končni okus jedi.

Mojmir Šiftar je pohvalil kremast bešamel in popolno pečenost steaka, Karim Merdjadi pa je bil navdušen predvsem nad cvetačo. Poudaril je, da bi s takšno pripravo lahko prepričali celo otroke, ki je sicer ne marajo. Luka Jezeršek je izpostavil premišljeno zasnovo jedi in pohvalil nadgradnjo klasične bešamel omake z gorčico.

"Fenomenalno! Jaz sem ponosen nanj, dobro je pripravil krožnik. Mere nam očitno ne gredo, okusi pa zagotovo. Ko enkrat veš, da si danes že med najboljšimi sedmimi, res ni boljšega občutka," je po uspešno opravljenem izzivu povedal Gregor. Navdušenja ni skrival niti Tadej, ki je ob tem spoznal, kako zelo je med tekmovanjem napredoval. "Že zadnjih nekaj tednov sem zelo ponosen nase. Vidim, da znam voditi, kar me je bilo včasih strah priznati. Ful sem happy," je priznal.

Tadej je priznal, da je med tekmovanjem pridobil samozavest in spoznal, da zna tudi voditi.

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Cvetačo narežemo na približno 2 cm debele rezine. V ponvi segrejemo rjavo maslo in dodamo kapre. Na segretem maslu popečemo cvetačne steake, da se lepo zlato rjavo obarvajo. Med peko jih obtežimo z drugo ponvijo, da se enakomerno zapečejo. Ko dobijo lepo barvo, jih v pokriti ponvi prestavimo v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija, za približno 6 minut.

Pečene steake preložimo na krožnik in pustimo počivati. V isto ponev dodamo še malo rjavega masla in sesekljan česen. Ko zadiši, prilijemo limonin sok in dodamo maslo, da nastane emulzija. Cvetačne steake vrnemo v ponev in pustimo, da se prepojijo z omako.

Iz masla, moke in mleka pripravimo klasično bešamel omako. Dodamo sesekljan peteršilj, drobnjak, rikoto in nariban parmezan. Če je omaka pregosta, jo razredčimo z malo mleka. Dobiti moramo gosto, a še vedno tekočo omako. Vse skupaj prestavimo v mešalnik in zmešamo do gladke teksture ter lepe zelene barve. Omako prelijemo nazaj v kozico, dodamo vložena gorčična semena ter začinimo s soljo in poprom. Pred serviranjem jo ponovno rahlo segrejemo.

Ohrovt očistimo trdih stebel in žil ter ga narežemo na tanke trakove. V ponvi segrejemo maslo in na njem na hitro prepražimo ohrovt, da rahlo porjavi. Dodamo drobno sesekljano šalotko in sok polovice limone. Začinimo s soljo in poprom. Če želimo mehkejšo teksturo, ohrovt proti koncu še nekoliko podušimo. Odstavimo.

Nariban parmezan zmešamo z moko in mešanico razporedimo po pekaču, obloženem s papirjem za peko. Pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, dokler hrustek ne postane zlato rjave barve. Med peko ga preverjamo približno vsakih 5 minut. Ko se ohladi, ga nalomimo na manjše koščke.

Hruško nashi narežemo na približno 1 cm velike kocke. Dodamo olivno olje, sol, ščepec sladkorja in limonin sok. Dobro premešamo in pustimo marinirati čim dlje, da se okusi povežejo.

Na sredino krožnika razporedimo bešamel s sirom in gorčico, ki bo služil kot podlaga. Nanj položimo sotiran ohrovt, čez pa previdno postavimo cvetačni steak.

Cvetačo rahlo prelijemo z emulzijo kaper in česna. Ob straneh bešamela razporedimo marinirane kocke hruške nashi, na vrh cvetače pa dodamo še žlico zdrobljenih parmezanovih hrustkov.