Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon

Po 20 minutah kuhanja je sledil preobrat. Tekmovalci so dobili možnost, da odprejo drugo skrivnostno škatlo, opustijo prvotno idejo in začnejo kuhati znova, vendar z manj časa za pripravo jedi. Odločiti so se morali, ali bodo vztrajali pri svojem načrtu ali tvegali.

Tekmovalce je v MasterChef kuhinji pričakal nov Mystery Box izziv, ki je tokrat zahteval tudi nekaj tveganja. V prvi skrivnostni škatli so jih čakali dimljena svinjska rebra, svež čili, rdeča čebula, koruzni storž, temno pivo in javorjev sirup . Trgovina je bila zaprta, tekmovalci pa so morali ustvarjati z razpoložljivimi sestavinami.

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Med tekmovalci je tokrat posebej izstopal Gregor , ki se je odločil za nekoliko drznejši pristop. Pripravil je crème brûlée s koruznim sladoledom in hrustljavim drobljencem iz slanine , s katerim je dokazal, da lahko tudi na videz nezdružljive sestavine ustvarijo izjemno kulinarično doživetje. Njegova izvirna zamisel in premišljena izvedba sta navdušili vse tri sodnike, ki niso skoparili s pohvalami.

"Prisežem na svoje tri otroke, to je zares zelo dobro!" je po okušanju navdušeno dejal Luka Jezeršek . Tudi Karim Merdjadi ni skrival presenečenja nad Gregorjevo odločitvijo. "Moram reči, da si me zelo presenetil s svojo odločitvijo. Bravo! V tem trenutku sem spoznal drugačnega Gregorja," mu je povedal. Posebej je pohvalil preplet sladkobe in maščobe ter dodatek hladnega koruznega sladoleda, ki je poskrbel za zanimivo ravnovesje okusov. Nad Gregorjevim krožnikom je bil navdušen tudi Mojmir Šiftar, ki je izpostavil predvsem tehnično dovršenost in premišljeno sestavo jedi. "Zelo premišljeno, tehnično dovršeno. Crème brûlée ni sladek, je slan, ampak ni preslan. Dim pride na koncu, tekstura je svilnata. To je tvoja pika na i," je ocenil.

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Izjemne pohvale sodnikov so Gregorju pomenile ogromno. Ob njihovem navdušenju ni mogel skriti zadovoljstva, saj je vedel, da mu je uspelo pripraviti nekaj posebnega. "To so najlepši trenutki, ko vidiš sodnika, ko to proba, ko vidiš, da mu brbončice špilajo. Vedel sem, da je to to," je povedal. Priznal je, da so ga pozitivni komentarji še dodatno motivirali za nadaljevanje tekmovanja. " Srce ti bije, črpaš to pozitivno energijo vase in razmišljaš o tem, kako boš sodnike navdušil v naslednjem izzivu," je dodal.

Gregor je s svojo nepričakovano kombinacijo sestavin dokazal, da je v kuhinji včasih vredno razmišljati zunaj ustaljenih okvirjev. Vas zanima, kako je pripravil jed, ki je navdušila vse tri sodnike? Preverite njegov recept za crème brûlée s koruznim sladoledom in hrustljavo slanino ter se tudi sami preizkusite v ustvarjanju novih okusov.

Prekajena svinjska rebra narežemo na približno centimeter velike kocke in jih popražimo na olivnem olju. Maščobo, ki se izloči med praženjem, prihranimo za nadaljnjo pripravo.

V kozico vlijemo mleko in sladko smetano. Dodamo polovico sladkorja, popražena prekajena svinjska rebra in žličko prihranjene maščobe. Mešanico segrevamo na zmernem ognju, pri čemer temperatura ne sme preseči 75 stopinj Celzija. Kozico odstavimo z ognja in vsebino precedimo. Rebra prihranimo za dekoracijo.

Rumenjake zmešamo s preostalo polovico sladkorja in stepemo v svetlo rumeno, kremasto zmes. Med nenehnim mešanjem jim postopoma prilivamo toplo mlečno mešanico. Vse skupaj vrnemo v kozico in med stalnim mešanjem z lopatko počasi segrevamo, da se krema nekoliko zgosti. Temperatura ne sme preseči 84 stopinj, saj bi se rumenjaki lahko sesirili. Pripravljeno kremo vlijemo v ognjevarne porcelanaste posodice, ki jih napolnimo do približno treh četrtin.

Posodice postavimo v globlji pekač in vanj nalijemo toliko vroče vode, da sega približno do polovice višine posodic. Pečemo v pečici, ogreti na 145 stopinj Celzija, približno 20–30 minut, odvisno od velikosti posodic. Krema je pripravljena, ko je ob rahlem premikanju posodice sredica še nekoliko tresoča. Posodice s pečeno kremo odstranimo iz vodne kopeli in pustimo, da se ohladijo.

Ohlajene kreme enakomerno potresemo s sladkorjem v prahu, ki ga s kuhinjskim gorilnikom karameliziramo, da nastane hrustljava skorjica.

Prihranjena prekajena rebra ponovno popečemo v ponvi, da postanejo hrustljava, in jih po želji potresemo po karamelizirani kremi.

Mlado koruzo prerežemo po dolžini in širini na enakomerne kose. Razporedimo jih po pekaču in prelijemo s stopljenim maslom. Čiliju odstranimo semena, ga drobno narežemo in potresemo po koruzi. Pečemo približno 20–30 minut v pečici, ogreti na 200–210 stopinj Celzija. Pečeno koruzo odstranimo s storžev in jo v mešalniku zmiksamo v gladko zmes. Po potrebi dodamo malo mleka, da si olajšamo mešanje.

V kozici segrejemo mleko in sladko smetano do približno 75 stopinj Celzija. Dodamo zmiksano koruzo in pustimo, da se njeni okusi povežejo z mlečno osnovo. Mešanico precedimo, da odstranimo trdne delce koruze. Tako dobimo gladko osnovo z okusom pečene koruze in čilija.

Rumenjake stepemo v svetlo rumeno zmes. Med stalnim mešanjem jim počasi prilivamo toplo mlečno osnovo. Mešanico vrnemo na štedilnik in jo med nenehnim mešanjem segrevamo do največ 84 stopinj Celzija. Pazimo, da se jajca ne sesirili. Pripravljeno osnovo ohladimo in postavimo v hladilnik, dokler njena temperatura ne pade na približno 8–10 stopinj Celzija.

Ohlajeno maso vlijemo v aparat za pripravo sladoleda in jo pripravimo po navodilih proizvajalca. Če aparata nimamo, lahko maso zamrznemo v primerni posodi. Med zamrzovanjem jo večkrat temeljito premešamo, da preprečimo nastajanje večjih ledenih kristalov. Za bolj kremasto teksturo lahko že med kuhanjem dodamo žlico medu.

Pripravljen crème brûlée postrežemo s kepico koruznega sladoleda. Prekajena svinjska rebra, namenjena dodatku k sladoledu, drobno narežemo in hrustljavo popečemo ter jih potresemo po sladoledu.