MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept

Tokrat je tekmovalce na izločitvenem testu v MasterChefu čakal poseben slaščičarski izziv. Pripraviti so morali izvirno različico dubajske čokolade , pri čemer sodniki niso iskali popolne kopije svetovno znane sladice, temveč nove kombinacije okusov in tekstur. Pomembno vlogo je imelo tudi pravilno temperiranje čokolade , saj je morala biti ta gladka, sijoča in pravilno strjena.

Najbolje se je odrezala Ajda , ki je pripravila ruby čokolado z želejem iz malin, jagod in robid, arašidovim pralinejem, koščki arašidov in hrustljavim vafljem . Njena kombinacija je sodnike povsem navdušila.

Ajda je s svojo izvirno čokoladno kreacijo navdušila vse tri sodnike.

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"Ajda, lepo te prosim, zapiši si recept in jaz ga bom osebno poslal vsem ostalim MasterChefom po svetu, ki jih poznam, ker to je nov čokoladni hit," ji je navdušeno dejal Mojmir Šiftar . Nad prepletom okusov je bil navdušen tudi Karim Merdjadi : "Najprej sem okušal kislino vseh teh sadežev, ki si jih dala skupaj, potem se pojavi tisto, kar hrusta, in potem arašidi. Popoln preplet samega okusa, kapo dol." Luka Jezeršek pa je njeno čokolado označil za perfektno.

Recept Ajdine različice dubajske čokolade vam razkrivamo na koncu članka.

Ajda si je z najboljšo čokolado večera prva zagotovila varno mesto na balkonu

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Ajda si je s svojo mojstrovino prva zagotovila mesto na balkonu . "Danes se mi je vse nekako poklopilo, od same ideje na začetku, ki je bila jasna in močna. Rezultat je tukaj in odkrila sem recept za dober izdelek. Ful sem zadovoljna," je povedala po uspešno opravljenem izzivu. Dodala je, da so bile pohvale sodnikov in prvo mesto na balkonu le še češnja na vrhu čokolade.

Sodniki so pri ocenjevanju posebno pozornost namenili okusu, kreativnosti in pravilnemu temperiranju čokolade.

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Medtem ko je Ajda slavila, je izločitveni izziv prinesel tudi enega najbolj nepričakovanih razpletov letošnje sezone. Tilen, ki je v tekmovanju že večkrat dokazal svoje kuharsko znanje, je imel največ težav prav s tehnično izvedbo čokolade. Svoje kreacije nikakor ni mogel odstraniti iz modela, v katerem jo je pripravil, zato sodnikom edini ni dostavil lepega končnega izdelka. Tilen se je tako moral posloviti od kuhinje MasterChefa , čeprav so bile njegove kulinarične ambicije veliko večje od samega tekmovanja.

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"Moja pot je bila kar dolga, začela se je dolgo pred MasterChefom in se je kovala v meni preko ljubezni do kulinarike. MasterChef je samo še ena brca, da sem se vrgel v ta svet," je povedal ob slovesu. Sodnikom se je zahvalil za vse komentarje in nasvete, ki jih je prejel med tekmovanjem, ter poudaril, da želi svojo kulinarično pot nadaljevati. Njegova velika želja je na Krasu odpreti hišo za goste , kjer bi lahko svojo ljubezen do kulinarike delil z drugimi.

Tilna bomo v MasterChefu še kako pogrešali.

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Ob odhodu je Tilen razkril tudi, komu najbolj privošči letošnjo zmago. Njegov favorit za naslov MasterChefa Slovenije je Tadej. Po njegovem nepričakovanem odhodu je jasno, da v kuhinji MasterChefa ni več prostora za napake. Tudi najbolj izkušeni tekmovalci lahko zaradi ene same tehnične težave ostanejo brez možnosti za osvojitev prestižnega naziva.

Priprava sadnega želeja

Lističe želatine namočimo v hladni vodi, da se zmehčajo.

V kozici segrejemo jagodni, malinov in robidov pire ter dodamo sladkor v prahu. V topli sadni mešanici raztopimo namočeno in ožeto želatino. Dodamo limonin sok in vse skupaj dobro zmešamo s paličnim mešalnikom. Mešanico ohladimo, da popolnoma želira.

Pred uporabo strjen žele ponovno zmešamo s paličnim mešalnikom, da dobimo gladek sadni gel.

Priprava hrustljavega arašidovega pralineja

V vroči ponvi brez dodane maščobe stopimo sladkor, da nastane zlato rjava karamela. Karamelo v čim tanjši plasti razporedimo po papirju za peko in pustimo, da se popolnoma ohladi.

Arašide po potrebi dodatno popražimo v ponvi.

Ohlajeno karamelo in 120 g praženih arašidov damo v multipraktik ter mešamo, dokler ne dobimo gladkega, tekočega pralineja. Po potrebi dodamo sončnično olje, da olajšamo mešanje. Dodamo sol po okusu. Praline mora imeti izrazito sladko-slan okus.

Ko dobimo tekočo zmes, dodamo preostalih 30 g arašidov in jih na kratko zmešamo, da se zdrobijo, vendar ohranijo nekaj hrustljavosti. Ročno vmešamo vafljeve kosmiče (feuilletine) in pripravljeno zmes postavimo v hladilnik.

Priprava dekoracije

Čokoladni model temeljito očistimo z vato, namočeno v alkohol, primeren za stik z živili.

Kakavovo maslo segrejemo na 47 stopinj Celzija. Razdelimo ga v štiri posodice in vsakega obarvamo z drugim barvilom: rumenim, oranžnim, rdečim in belim.

Obarvano kakavovo maslo ohladimo na 27 stopinj Celzija. S čopičem po notranjosti modela ustvarimo abstraktne barvne vzorce. Model postavimo na hladno, da kakavovo maslo kristalizira.

Priprava čokoladnega ovoja

Ruby čokolado temperiramo po navodilih proizvajalca, pri čemer upoštevamo temperature, navedene na embalaži.

Temperirano čokolado vlijemo v pripravljen model. Model rahlo potresemo, da odstranimo morebitne zračne mehurčke. Model obrnemo na glavo in z nežnim tapkanjem po robovih odstranimo odvečno čokolado. Zgornjo površino modela temeljito očistimo in ga obrnjenega na glavo pustimo, da čokolada kristalizira.

Polnjenje čokolade

Strjen čokoladni ovoj do polovice napolnimo s pripravljenim sadnim gelom. Model za nekaj časa postavimo na hladno, da se polnilo nekoliko učvrsti.

Dodamo plast hrustljavega arašidovega pralineja in jo enakomerno poravnamo. Pri vrhu pustimo približno 2 mm prostora za zaključni sloj čokolade. Napolnjen model ponovno postavimo na hladno.

Zapiranje čokolade

Temperiramo dodatno količino ruby čokolade po navodilih proizvajalca.

Temperirano čokolado prelijemo čez napolnjen model. Z enim hitrim potegom lopatke odstranimo odvečno čokolado in ustvarimo gladko, ravno dno. Model postavimo na hladno, da čokolada popolnoma kristalizira.

Ko je čokolada ustrezno strjena, jo previdno odstranimo iz modela.