Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil

V MasterChefu so tokrat o usodi tekmovalcev odločale tri prazne košarice. Tadej, Jure in Ajda so z balkona določili, da lahko Tanja, Gregor in Tjaša v trgovini sami izberejo sestavine za svoje jedi. A sledil je preobrat! Anna, Ian in Dominik so morali kuhati s sestavinami, ki so jih pred njimi izbrali sotekmovalci.

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Med vsemi pripravljenimi jedmi so sodnike najbolj navdušili Dominik, Ian in Tanja, ki so se s svojimi krožniki uvrstili med najboljše tri. Tanja je pripravila gyoze s kozicami in gobami , Ian je navdušil s sadnim tatarjem s tropskim sadjem in lososom , največ pozornosti pa je pritegnil Dominik . Njegov krožnik je združeval japonsko jajčno strjenko chawanmushi, kumarično solato, postrvji kaviar v yuzu in sojini omaki ter rižev čips s čilijevim oljem. Jed je dopolnil še s kozicami, črnimi trobentami, limeto in zeleno čebulo.

Dominikova jed je sodnike pustila brez besed. Luka Jezeršek je po okušanju izrekel eno največjih pohval, kar jih je bilo mogoče slišati v MasterChef kuhinji. "Ravnokar sem okušal najbolj okusno japonsko jed v zadnjih 12 sezonah slovenskega MasterChefa," je povedal. Nad krožnikom je bil izjemno navdušen tudi Karim Merdjadi , ki je izpostavil natančno odmerjene sestavine, ravnovesje okusov in dovršeno pripravo posameznih elementov. "Vesel sem in ponosen, da sem lahko okušal to jed," je priznal Karim in pohvalil tudi hrustljav rižev čips, ki ni bil masten, premišljeno uporabo črnih trobent ter nežno pripravljeno kozico. Njegovo oceno je zaključil z besedami: "Sami superlativi."

Dominik pripravil jed, ki je sodniki še dolgo ne bodo pozabili.

Po izjemnih ocenah sodnikov Dominik ni mogel skriti čustev. Priznal je, da takšnega odziva ni pričakoval in da mu pohvale pomenijo ogromno. "Lahko bi rekel, da je veter zapihal, malo so se mi učke zarosile. Nisem nikoli pričakoval, da bom kdaj dostavil tak krožnik s takim slovesom," je povedal. Ob tem je poudaril, da se še toliko bolj veseli nadaljnjega kuhanja, pridobivanja novega znanja in vsega, kar mu bo tekmovanje še prineslo. "Takih lepih komentarjev že dolgo časa nisem slišal. Sem fejst ponosen nase," je dodal. Dominik si je z izjemno jedjo prislužil mesto na balkonu.

Dominiku se je po izjemnih pohvalah sodnikov končno narisal nasmeh na obraz.

Bi tudi vi poskusili japonsko specialiteto, ki je navdušila sodnike in Luko prepričala, da gre za najboljšo japonsko jed v zgodovini slovenskega MasterChefa? Preverite Dominikov recept za chawanmushi, nežno japonsko jajčno strjenko z azijskimi dodatki, in odkrijte, s katerimi okusi si je prislužil mesto na balkonu.

V kozici združimo ribjo jušno osnovo, steblo limonske trave, oklepe kozic in sojino omako. Po okusu posolimo in segrevamo, da se okusi povežejo. Pripravljeno osnovo precedimo in pustimo, da se ohladi.

Jajca nežno razžvrkljamo z ohlajeno jušno osnovo, da dobimo enotno zmes. Precedimo jo skozi fino cedilo, da odstranimo morebitne grudice in zagotovimo gladko teksturo. Zmes vlijemo v manjše posodice, primerne za kuhanje na pari, in jo parimo približno 15 minut oziroma toliko časa, da se jajčna strjenka nežno učvrsti. Pustimo, da se nekoliko ohladi, nato jo prelijemo z malo sojine omake in dodamo nekaj kapljic sezamovega olja.

Postrvji kaviar nežno zmešamo s sokom yuzuja in sojino omako. Za vsako porcijo pripravimo približno eno čajno žličko mariniranega kaviarja.

Kumaro narežemo na zelo tanke, enakomerne trakove (julienne). Začinimo jo z riževim kisom in nežno premešamo, da se okusi povežejo.

Kozici olupimo in ju na zelo vroči ponvi na hitro popečemo. Na eni strani ju pečemo približno dve minuti, nato ju obrnemo in na drugi strani pečemo še eno minuto oziroma toliko časa, da sta ravno prav pečeni. Pečeni kozici narežemo na manjše kose.

V ponvi segrejemo olje in v njem na hitro ocvremo rižev papir, da postane napihnjen in hrustljav. Odcedimo ga na papirnati brisači, rahlo posolimo ter potresemo s prahom črnih trobent ali čilijem in naribano limetino lupinico.

Na pripravljeno jajčno strjenko razporedimo mariniran postrvji kaviar in kumarično solato. Dodamo narezane kozice ter hrustljav rižev čips. Jed postrežemo v posodicah, v katerih smo pripravljali chawanmushi. Za zaključek lahko dodamo še malo limetine lupinice.