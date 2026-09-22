Pita, ki je navdušila sodnike: 'Tehnično izpeljano v nulo'

Dominik se je tokrat lotil zahtevne naloge – pripraviti mesno pito, ob kateri sodniki ne bi niti pomislili, da v njej manjka meso. Za nadev je uporabil gobe in sojine kosmiče, okuse pa nadgradil z miso, sojino, ribjo in ostrigino omako . Izziv 14. oddaje je namreč tekmovalce postavil pred mesne klasike, ki so jih morali v 90 minutah preobraziti v brezmesne različice. Na pokušanje so prišli le najbolj mamljivi krožniki, Dominikova pita pa si je brez težav priborila svoje mesto med njimi.

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"Taka pita je za dva, ker je tako nabita, ampak tako zelo dobra, da ti ne znam povedati. Čestitam," je bil nad Dominikovo jedjo navdušen Luka . Nič manj navdušen ni bil Karim , ki je posebej pohvalil izvedbo. "Tehnično izpeljano v nulo, testo hrustljavo, lepo zapečeno in okusno. Moram reči, da sem navdušen." Piko na i je dodal Mojmir. "Bravo, Dominik, to je zelo dobro. Vse deluje, da je res za v vitrino," je pohvalil njegov krožnik.

Dominikova pita se je uvrstila med najboljše krožnike izziva.

"Ko dobiš tako lep komentar od Mojmira, je res fajn in to nekaj pomeni," je po pohvalah povedal Dominik. Čeprav mu zmage tokrat ni uspelo odnesti, je s svojo pito dokazal, da lahko tudi brezmesna različica klasike navduši tako z okusom kot z izvedbo. Med odličnimi krožniki je na koncu najbolj prepričala Tadejeva brezmesna musaka , ki mu je prinesla zmago in mesto na balkonu.

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Hrustljavo testo, bogat brezmesni nadev in izvedba, ki so jo sodniki označili za brezhibno.

Postopek priprave:

Najprej zamesimo testo za pito in ga ohladimo. Ohlajeno testo razvaljamo in ga prebodemo z vilicami.

Vse narezane gobe popečemo v vroči ponvi na olivnem olju ter jih po okusu solimo in popramo.

Sojine kosmiče pokuhamo z algami ter belim in rjavim misom, da se zmehčajo. Nato jih narežemo na enakomerne koščke.

Pripravljene sestavine za nadev damo v večjo posodo in jih dobro premešamo. Dodamo jajci ter vse skupaj ponovno premešamo.

Testo položimo v model za pito in ga napolnimo s pripravljenim nadevom. Dodamo še zgornjo plast oziroma klobuček iz testa in ga premažemo z jajcem, da se med peko zlato rjavo zapeče.

Pito pečemo pri 190 stopinjah Celzija približno 25 minut oziroma toliko časa, da se testo lepo obarva in postane hrustljavo.

Pito postrežemo z reducirano tekočino, v kateri smo kuhali sojine kosmiče in ji na koncu dodamo maslo. Dominik ob jedi priporoča dober portovec ali pint piva.