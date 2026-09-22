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Hrustljavo testo, bogat brezmesni nadev in izvedba, ki so jo sodniki označili za brezhibno.
MasterChef

Pita, ki je navdušila sodnike: 'Tehnično izpeljano v nulo'

Hrustljavo testo, bogat brezmesni nadev in izvedba, ki je navdušila vse tri sodnike. Dominik je mesno klasiko spremenil v brezmesno različico, Mojmir pa je njegovo pito opisal kot jed, ki je za v vitrino.

M.S.
22. 09. 2026 21.00
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Dominikova brezmesna pita za kulinarične užitke

Dominik se je tokrat lotil zahtevne naloge – pripraviti mesno pito, ob kateri sodniki ne bi niti pomislili, da v njej manjka meso. Za nadev je uporabil gobe in sojine kosmiče, okuse pa nadgradil z miso, sojino, ribjo in ostrigino omako. Izziv 14. oddaje je namreč tekmovalce postavil pred mesne klasike, ki so jih morali v 90 minutah preobraziti v brezmesne različice. Na pokušanje so prišli le najbolj mamljivi krožniki, Dominikova pita pa si je brez težav priborila svoje mesto med njimi.

Dominik se je lotil priprave bogato nadevane brezmesne pite.
Dominik se je lotil priprave bogato nadevane brezmesne pite. FOTO: POP TV
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Ne zamudite nove sezone MasterChefa Slovenija! Spremljajte napeto preizkušanje kuharskega znanja vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na POP TV. Vsi zvesti oboževalci nas lahko spremljate tudi na Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke iz oddaje, recepte in druge zanimivosti letošnje sezone.

"Taka pita je za dva, ker je tako nabita, ampak tako zelo dobra, da ti ne znam povedati. Čestitam," je bil nad Dominikovo jedjo navdušen Luka. Nič manj navdušen ni bil Karim, ki je posebej pohvalil izvedbo. "Tehnično izpeljano v nulo, testo hrustljavo, lepo zapečeno in okusno. Moram reči, da sem navdušen." Piko na i je dodal Mojmir. "Bravo, Dominik, to je zelo dobro. Vse deluje, da je res za v vitrino," je pohvalil njegov krožnik.

Dominikova pita se je uvrstila med najboljše krožnike izziva.
Dominikova pita se je uvrstila med najboljše krožnike izziva. FOTO: POP TV
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"Ko dobiš tako lep komentar od Mojmira, je res fajn in to nekaj pomeni," je po pohvalah povedal Dominik. Čeprav mu zmage tokrat ni uspelo odnesti, je s svojo pito dokazal, da lahko tudi brezmesna različica klasike navduši tako z okusom kot z izvedbo. Med odličnimi krožniki je na koncu najbolj prepričala Tadejeva brezmesna musaka, ki mu je prinesla zmago in mesto na balkonu.

MasterChef Slovenija 2026
MasterChef Slovenija 2026 FOTO: POP TV
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Je Dominikova bogato nadevana pita prepričala tudi vas? Njegov recept vas čaka v nadaljevanju.

Sestavine:

Za testo:

- 250 g moke

- 160 g masla

- 5 g soli

- 5 g sladkorja

- 1 jajce

Za nadev:

- 50 g bukovih ostrigarjev

- 50 g rjavih šampinjonov

- 50 g belih šampinjonov

- 50 g svežih jurčkov

- 2 jajci

- 100 g sojinih kosmičev

- timijan po okusu

- rožmarin po okusu

- muškatni orešček po okusu

- 1 žlica kostanjevega pireja

- 40 g suhih brusnic

- 2 žlici belega misa

- 1 žlica rjavega misa

- olivno olje

- sol in poper po okusu

- maslo

Hrustljavo testo, bogat brezmesni nadev in izvedba, ki so jo sodniki označili za brezhibno.
Hrustljavo testo, bogat brezmesni nadev in izvedba, ki so jo sodniki označili za brezhibno. FOTO: POP TV

Postopek priprave:

Najprej zamesimo testo za pito in ga ohladimo. Ohlajeno testo razvaljamo in ga prebodemo z vilicami.

Vse narezane gobe popečemo v vroči ponvi na olivnem olju ter jih po okusu solimo in popramo.

Sojine kosmiče pokuhamo z algami ter belim in rjavim misom, da se zmehčajo. Nato jih narežemo na enakomerne koščke.

Pripravljene sestavine za nadev damo v večjo posodo in jih dobro premešamo. Dodamo jajci ter vse skupaj ponovno premešamo.

Testo položimo v model za pito in ga napolnimo s pripravljenim nadevom. Dodamo še zgornjo plast oziroma klobuček iz testa in ga premažemo z jajcem, da se med peko zlato rjavo zapeče.

Pito pečemo pri 190 stopinjah Celzija približno 25 minut oziroma toliko časa, da se testo lepo obarva in postane hrustljavo.

Pito postrežemo z reducirano tekočino, v kateri smo kuhali sojine kosmiče in ji na koncu dodamo maslo. Dominik ob jedi priporoča dober portovec ali pint piva.

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